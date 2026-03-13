台經濟成長率樂觀 國泰投信總座張雍川：台股盤整行情主動式 ETF 看俏

台股近期高度震盪，川普宣稱中東衝突將「很快落幕」，3月11日終場台股強彈1,342點後，3月12日又收黑，國泰投信總經理張雍川認為，儘管外部環境不確定性增加，台股產業基本面依然展現極強韌性，AI伺服器需求持續強勁，進一步帶動半導體、關鍵零組件業者業績表現，在市場因非理性情緒回落之際，反而是投資人重新審視資產配置的時機，國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）將於3月23日開募，發行價10元，投資人在盤整行情下，透過台股主動式ETF由專家靈活換股，更具操作彈性。

國泰投信總經理張雍川提到，台灣產業出口結構高度集中，其中約有四分之三為資通訊產品，這類高科技供應鏈與中東局勢的關聯性極低，只要荷莫茲海峽航運能在短期內恢復常態，戰爭對台灣整體出口衝擊影響相對小，且近期G7與國際能源總署（IEA）密切關注原油價格波動，有助全球政經穩定。展望未來，受惠於全球AI晶片與伺服器出貨動能，台灣今年的經濟成長率仍可樂觀看待。

國泰投信ETF研究團隊分析，回顧今年以來，全球股市漲速與漲幅均顯過急，致使科技類股估值偏高，這次中東衝突可視為觸發股市回檔的催化劑，在尚未確認中東地緣政治局勢實質降溫、趨緩，以及荷莫茲海峽恢復常態化通航之前，預期市場短期將維持區間盤整格局。

不過市場恐慌情緒已初步釋放，部分個股出現大幅震盪，中長期布局機會漸顯，而關於戰爭是否進入尾聲，後續可密切關注荷莫茲海峽的運輸狀態，其油運量的恢復程度將直接主導全球油價走勢與通膨預期，間接影響美國經濟成長率、物價表現，美國政府勢必會展現高度警覺，投資人無須對短期波動過度恐慌。

00400A經理人梁恩溢指出，近期股市動盪大，投資人自行操作的難度提高，選擇主動式ETF可以享受選股的機動性，又有專業團隊協助把關，00400A鎖定「動能」與「高息」兩大主軸，透過主動管理進行權重調整，當動能股漲幅過大面臨拉回風險時，高股息股的評價優勢能提供下檔支撐，選股邏輯避開「高息陷阱」，不只單純評估企業息率，更考量企業的成長動能與現金流狀態，打造兼具防禦韌性與進攻動能的投資組合。

