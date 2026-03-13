快訊

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

趁早搶便宜！國泰商務艙91萬惹議 美伊戰爭下機票恐漲30%

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

台經濟成長率樂觀 國泰投信總座張雍川：台股盤整行情主動式 ETF 看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股近期高度震盪，川普宣稱中東衝突將「很快落幕」，3月11日終場台股強彈1,342點後，3月12日又收黑，國泰投信總經理張雍川認為，儘管外部環境不確定性增加，台股產業基本面依然展現極強韌性，AI伺服器需求持續強勁，進一步帶動半導體、關鍵零組件業者業績表現，在市場因非理性情緒回落之際，反而是投資人重新審視資產配置的時機，國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）將於3月23日開募，發行價10元，投資人在盤整行情下，透過台股主動式ETF由專家靈活換股，更具操作彈性。

國泰投信總經理張雍川提到，台灣產業出口結構高度集中，其中約有四分之三為資通訊產品，這類高科技供應鏈與中東局勢的關聯性極低，只要荷莫茲海峽航運能在短期內恢復常態，戰爭對台灣整體出口衝擊影響相對小，且近期G7與國際能源總署（IEA）密切關注原油價格波動，有助全球政經穩定。展望未來，受惠於全球AI晶片與伺服器出貨動能，台灣今年的經濟成長率仍可樂觀看待。

國泰投信ETF研究團隊分析，回顧今年以來，全球股市漲速與漲幅均顯過急，致使科技類股估值偏高，這次中東衝突可視為觸發股市回檔的催化劑，在尚未確認中東地緣政治局勢實質降溫、趨緩，以及荷莫茲海峽恢復常態化通航之前，預期市場短期將維持區間盤整格局。

不過市場恐慌情緒已初步釋放，部分個股出現大幅震盪，中長期布局機會漸顯，而關於戰爭是否進入尾聲，後續可密切關注荷莫茲海峽的運輸狀態，其油運量的恢復程度將直接主導全球油價走勢與通膨預期，間接影響美國經濟成長率、物價表現，美國政府勢必會展現高度警覺，投資人無須對短期波動過度恐慌。

00400A經理人梁恩溢指出，近期股市動盪大，投資人自行操作的難度提高，選擇主動式ETF可以享受選股的機動性，又有專業團隊協助把關，00400A鎖定「動能」與「高息」兩大主軸，透過主動管理進行權重調整，當動能股漲幅過大面臨拉回風險時，高股息股的評價優勢能提供下檔支撐，選股邏輯避開「高息陷阱」，不只單純評估企業息率，更考量企業的成長動能與現金流狀態，打造兼具防禦韌性與進攻動能的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人 資產配置 國際能源總署 ETF

延伸閱讀

無畏大跌！主動式台股 ETF 跟漲抗跌 00992A日、周漲幅雙冠王

主動式台股 ETF 跟漲抗跌 這檔 ETF日、周漲幅雙冠王

台股主動 ETF 相對抗震

國泰投信首檔主動式台股ETF 00400A 一張萬元入手

相關新聞

高股息ETF人氣退燒！股民更愛0050、VOO：市值型更能跟漲

台股ETF投資風向近期出現明顯變化。根據證交所公布的最新定期定額統計，元大台灣50（0050）2月新增4.6萬名投資人，定期定額戶數衝上84.3萬人，創下歷史新高；反觀多檔熱門高股息ETF則同步出現戶數下滑。消息在PTT引發討論，不少網友將焦點放在投資人資金從高股息轉向市值型ETF的趨勢，也有人質疑人潮過度集中可能帶來潛在風險。

台指期空單破4萬口、外資大賣711億！00961逆勢突圍 專家：逢回佈局高股息防禦

中東戰雲密布與美國新一輪貿易調查的雙重利空夾擊，台股周四（12日）上演高檔爆量洗盤，權值股獲利了結賣壓沉重，指數開低走低，終場重挫532.33點，收在33581.86點，回測月線支撐，成交量更爆出7548億元巨量。 法人指出，今日盤勢為標準的利空衝擊，外資現貨大舉賣超711億元，期貨淨空單激增至43064口，顯見市場避險情緒急速升溫。 儘管國際能源總署（IEA）宣布史上最大規模釋油，但油價不跌反漲，加劇了市場對通膨的擔憂；加上美國對台啟動301調查，為後市投下變數，導致台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股領跌，盤中逾千家公司收黑。

投資科技巨頭CP值超高！本益比竟比民生股還低 法人看好009815「打包巨頭」上漲潛力

AI浪潮下，AI科技巨頭(市值超過1兆美元以上) 股價漲幅大幅領先一般科技股，導致投資人常認為科技巨頭「貴到買不下手」，但科技巨頭的投資CP值其實超高！ 若攤開最新數據比較，原來具備高成長動能的科技巨

台經濟成長率樂觀 國泰投信總座張雍川：台股盤整行情主動式 ETF 看俏

台股近期高度震盪，川普宣稱中東衝突將「很快落幕」，3月11日終場台股強彈1,342點後，3月12日又收黑，國泰投信總經理張雍川認為，儘管外部環境不確定性增加，台股產業基本面依然展現極強韌性，AI伺服器需求持續強勁，進一步帶動半導體、關鍵零組件業者業績表現，在市場因非理性情緒回落之際，反而是投資人重新審視資產配置的時機，國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）將於3月23日開募，發行價10元，投資人在盤整行情下，透過台股主動式ETF由專家靈活換股，更具操作彈性。

無畏大跌！主動式台股 ETF 跟漲抗跌 00992A日、周漲幅雙冠王

台股大盤12日大跌532.33點，收33,581.86點，跌幅1.56%，失守3,4000點關卡。統計11檔主動式台股ETF單日表現皆勝大盤，其中更有4檔逆勢收紅，以單日以及近一周漲幅表現來看，主動群益科技創新（00992A）日漲0.95%、近一周上漲4.16%奪下雙冠王。

海外股票 ETF 美股人氣旺 今年來增逾15萬人 主動式美股 ETF 掌握行情

今年來儘管金融市場波動頻頻，包括AI估值疑慮、川普再掀關稅議題，及近日的美以伊戰事，風險性資產表現震盪，鑒於全球經濟仍可望延續溫和態勢、企業獲利具備韌性，短期政經事件干擾亦不改AI科技長期大勢，仍有不少投資人選擇透過股票ETF持續參與市場，卡位後市行情，不僅大眾熟悉且喜愛的台股ETF今年來受益人數增逾120萬人，海外股票ETF（包含主、被動式）也同步增加近23.2萬人，若進一步以ETF投資區域來看，又以美股ETF最受青睞，今年來受益人數增加15.5萬人，整體受益人數近95萬人，人氣最旺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。