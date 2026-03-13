快訊

無畏大跌！主動式台股 ETF 跟漲抗跌 00992A日、周漲幅雙冠王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
11檔主動式台股ETF績效表現。資料來源：CMONEY、2026/3/12
11檔主動式台股ETF績效表現。資料來源：CMONEY、2026/3/12

台股大盤12日大跌532.33點，收33,581.86點，跌幅1.56%，失守3,4000點關卡。統計11檔主動式台股ETF單日表現皆勝大盤，其中更有4檔逆勢收紅，以單日以及近一周漲幅表現來看，主動群益科技創新（00992A）日漲0.95%、近一周上漲4.16%奪下雙冠王。

市場法人表示，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作，因此建議可以主動式台股ETF介入台股。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，現階段全球市場高檔震盪，因此在看好台股後市下，面台股主動式ETF正是可多加運用的工具。中東地緣政治風險尚未完全解除，川普行事風格難預料，全球經貿秩序仍處在混亂階段，連帶供應鏈布局與股市表現都深受牽連。不過，地緣政治風險的波動應視為結構性成長行情中的自然修正，投資人還是可專注於2026年即將爆發的算力紅利，建議投資人可多留意科技型的主動式台股ETF 。

00992A經理人陳朝政指出，近期台股的劇烈震盪，顯示出資金的集中拋售反映了投資人對於不確定性的極度戒慎，然而這也是在突發地緣政治事件下，金融市場常見的壓力測試反應，當市場因短期地緣風險而恐慌拋售時，往往是檢視長期競爭力與佈局優質資產的良機。

儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，持續看好AI核心供應鏈，像是具備技術壟斷性與議價能力的晶圓代工、先進封測、水冷散熱及高速光傳輸族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息ETF人氣退燒！股民更愛0050、VOO：市值型更能跟漲

台股ETF投資風向近期出現明顯變化。根據證交所公布的最新定期定額統計，元大台灣50（0050）2月新增4.6萬名投資人，定期定額戶數衝上84.3萬人，創下歷史新高；反觀多檔熱門高股息ETF則同步出現戶數下滑。消息在PTT引發討論，不少網友將焦點放在投資人資金從高股息轉向市值型ETF的趨勢，也有人質疑人潮過度集中可能帶來潛在風險。

台指期空單破4萬口、外資大賣711億！00961逆勢突圍 專家：逢回佈局高股息防禦

中東戰雲密布與美國新一輪貿易調查的雙重利空夾擊，台股周四（12日）上演高檔爆量洗盤，權值股獲利了結賣壓沉重，指數開低走低，終場重挫532.33點，收在33581.86點，回測月線支撐，成交量更爆出7548億元巨量。 法人指出，今日盤勢為標準的利空衝擊，外資現貨大舉賣超711億元，期貨淨空單激增至43064口，顯見市場避險情緒急速升溫。 儘管國際能源總署（IEA）宣布史上最大規模釋油，但油價不跌反漲，加劇了市場對通膨的擔憂；加上美國對台啟動301調查，為後市投下變數，導致台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股領跌，盤中逾千家公司收黑。

投資科技巨頭CP值超高！本益比竟比民生股還低 法人看好009815「打包巨頭」上漲潛力

AI浪潮下，AI科技巨頭(市值超過1兆美元以上) 股價漲幅大幅領先一般科技股，導致投資人常認為科技巨頭「貴到買不下手」，但科技巨頭的投資CP值其實超高！ 若攤開最新數據比較，原來具備高成長動能的科技巨

海外股票 ETF 美股人氣旺 今年來增逾15萬人 主動式美股 ETF 掌握行情

今年來儘管金融市場波動頻頻，包括AI估值疑慮、川普再掀關稅議題，及近日的美以伊戰事，風險性資產表現震盪，鑒於全球經濟仍可望延續溫和態勢、企業獲利具備韌性，短期政經事件干擾亦不改AI科技長期大勢，仍有不少投資人選擇透過股票ETF持續參與市場，卡位後市行情，不僅大眾熟悉且喜愛的台股ETF今年來受益人數增逾120萬人，海外股票ETF（包含主、被動式）也同步增加近23.2萬人，若進一步以ETF投資區域來看，又以美股ETF最受青睞，今年來受益人數增加15.5萬人，整體受益人數近95萬人，人氣最旺。

靈活操作！四檔主動台股ETF離戰火前高僅一步遙

台股3月12日受到油價再度飆漲而呈現震盪下跌，不過，統計資料顯示，11檔主動台股ETF中仍有四檔逆勢收紅，且這幾檔台股ETF盤中一度大漲逾1%，往戰火爆發前高價貼近；目前這幾檔強勢攻高的主動台股ETF距離股價前高僅不到2%的差距，法人表示，台股具備強勁成長動能，現階段受股價波動度加大，提醒投資人不妨留意掌握靈活操作策略，投資不受限、追逐強趨勢產業、個股的主動ETF，以因應高油價與戰火的投資挑戰期。

非投資等級債券 ETF 債息加持 挺住高油價衝擊

2026年2月美伊戰火爆發，目前尚未有止息跡象，造成金融市場、油價大幅波動，多檔3月將進行除息的非投資等級債券ETF在高債息保護下，挺住戰火及高油價衝擊，今年、近一周及最新股價表現亮眼，加上今年已公告配息年化配息率多在7%左右水準，受到息收投資人青睞，其中，更以第一金優選非投債（00981B）及群益優選非投等債（00953B）在股價表現亮眼，最新年化配息率分別有高達7.9%及7.5%的亮麗表現。

