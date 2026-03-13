台指期空單破4萬口、外資大賣711億！00961逆勢突圍 專家：逢回佈局高股息防禦

中東戰雲密布與美國新一輪貿易調查的雙重利空夾擊，台股周四（12日）上演高檔爆量洗盤，權值股獲利了結賣壓沉重，指數開低走低，終場重挫532.33點，收在33581.86點，回測月線支撐，成交量更爆出7548億元巨量。

法人指出，今日盤勢為標準的利空衝擊，外資現貨大舉賣超711億元，期貨淨空單激增至43064口，顯見市場避險情緒急速升溫。

儘管國際能源總署（IEA）宣布史上最大規模釋油，但油價不跌反漲，加劇了市場對通膨的擔憂；加上美國對台啟動301調查，為後市投下變數，導致台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股領跌，盤中逾千家公司收黑。

在市場劇烈震盪格局下，訴求穩定現金流與防禦特性的高股息ETF，再度成為資金避風港，展現其亂世價值。據CMoney統計至12日資料，多數高股息ETF在近一個月的市場波動中表現相對抗跌，甚至逆勢收紅。

其中，以FT臺灣永續高息（00961）近一個月漲幅達5.27%最為突出，其年化配息率更高達14.09%。老牌的元大高股息（0056）同樣穩健，月漲幅3.71%，年化配息率近9%。

而群益台灣精選高息（00919）不僅近月上漲2.69%，年化配息率亦達13.16%，展現高息魅力。此外，大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）等也均有1%至2%以上的正報酬。

市場專家分析，在地緣政治與貿易爭端等外部變數釐清前，台股恐將維持劇烈震盪。

操作上建議投資人急漲不追高，逢指數震盪拉回時，可適度關注具備防禦性且有穩定股息收益的高股息ETF，作為穩健資產配置的一環。

股票代號 股票名稱 收盤價(元) 近一月漲幅(%) 配息金額(元) 年化配息率 00961 FT臺灣永續高息 10.39 5.27 0.122 14.09% 00919 群益台灣精選高息 23.7 2.69 0.78 13.16% 00918 大華優利高填息30 23.06 1.77 0.62 10.75% 0056 元大高股息 38.53 3.71 0.866 8.99% 00713 元大台灣高息低波 52.1 2.46 0.78 5.99% 00878 國泰永續高股息 22.27 -0.89 0.42 7.54% 00940 元大台灣價值高息 9.69 1.79 0.045 5.57%

資料來源：CMoney；統計日期：2026/03/12

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。