台指期空單破4萬口、外資大賣711億！00961逆勢突圍 專家：逢回佈局高股息防禦

聯合新聞網／ 綜合報導
台股重挫 532 點，主因在於中東戰雲與美國 301 貿易調查的雙重打擊，導致外資不僅在現貨大砍 711 億元，期貨空單更激增至 43064 口。記者曾學仁／攝影
台股重挫 532 點，主因在於中東戰雲與美國 301 貿易調查的雙重打擊，導致外資不僅在現貨大砍 711 億元，期貨空單更激增至 43064 口。記者曾學仁／攝影

中東戰雲密布與美國新一輪貿易調查的雙重利空夾擊，台股周四（12日）上演高檔爆量洗盤，權值股獲利了結賣壓沉重，指數開低走低，終場重挫532.33點，收在33581.86點，回測月線支撐，成交量更爆出7548億元巨量。

法人指出，今日盤勢為標準的利空衝擊，外資現貨大舉賣超711億元，期貨淨空單激增至43064口，顯見市場避險情緒急速升溫。

儘管國際能源總署（IEA）宣布史上最大規模釋油，但油價不跌反漲，加劇了市場對通膨的擔憂；加上美國對台啟動301調查，為後市投下變數，導致台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股領跌，盤中逾千家公司收黑。

在市場劇烈震盪格局下，訴求穩定現金流與防禦特性的高股息ETF，再度成為資金避風港，展現其亂世價值。據CMoney統計至12日資料，多數高股息ETF在近一個月的市場波動中表現相對抗跌，甚至逆勢收紅。

其中，以FT臺灣永續高息（00961）近一個月漲幅達5.27%最為突出，其年化配息率更高達14.09%。老牌的元大高股息（0056）同樣穩健，月漲幅3.71%，年化配息率近9%。

而群益台灣精選高息（00919）不僅近月上漲2.69%，年化配息率亦達13.16%，展現高息魅力。此外，大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）等也均有1%至2%以上的正報酬。

市場專家分析，在地緣政治與貿易爭端等外部變數釐清前，台股恐將維持劇烈震盪。

操作上建議投資人急漲不追高，逢指數震盪拉回時，可適度關注具備防禦性且有穩定股息收益的高股息ETF，作為穩健資產配置的一環。

股票代號股票名稱收盤價(元)近一月漲幅(%)配息金額(元)年化配息率
00961FT臺灣永續高息10.395.270.12214.09%
00919群益台灣精選高息23.72.690.7813.16%
00918大華優利高填息3023.061.770.6210.75%
0056元大高股息38.533.710.8668.99%
00713元大台灣高息低波52.12.460.785.99%
00878國泰永續高股息22.27-0.890.427.54%
00940元大台灣價值高息9.691.790.0455.57%

資料來源：CMoney；統計日期：2026/03/12

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息

