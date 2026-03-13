台指期空單破4萬口、外資大賣711億！00961逆勢突圍 專家：逢回佈局高股息防禦
中東戰雲密布與美國新一輪貿易調查的雙重利空夾擊，台股周四（12日）上演高檔爆量洗盤，權值股獲利了結賣壓沉重，指數開低走低，終場重挫532.33點，收在33581.86點，回測月線支撐，成交量更爆出7548億元巨量。
法人指出，今日盤勢為標準的利空衝擊，外資現貨大舉賣超711億元，期貨淨空單激增至43064口，顯見市場避險情緒急速升溫。
儘管國際能源總署（IEA）宣布史上最大規模釋油，但油價不跌反漲，加劇了市場對通膨的擔憂；加上美國對台啟動301調查，為後市投下變數，導致台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股領跌，盤中逾千家公司收黑。
在市場劇烈震盪格局下，訴求穩定現金流與防禦特性的高股息ETF，再度成為資金避風港，展現其亂世價值。據CMoney統計至12日資料，多數高股息ETF在近一個月的市場波動中表現相對抗跌，甚至逆勢收紅。
其中，以FT臺灣永續高息（00961）近一個月漲幅達5.27%最為突出，其年化配息率更高達14.09%。老牌的元大高股息（0056）同樣穩健，月漲幅3.71%，年化配息率近9%。
而群益台灣精選高息（00919）不僅近月上漲2.69%，年化配息率亦達13.16%，展現高息魅力。此外，大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）等也均有1%至2%以上的正報酬。
市場專家分析，在地緣政治與貿易爭端等外部變數釐清前，台股恐將維持劇烈震盪。
操作上建議投資人急漲不追高，逢指數震盪拉回時，可適度關注具備防禦性且有穩定股息收益的高股息ETF，作為穩健資產配置的一環。
|股票代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|近一月漲幅(%)
|配息金額(元)
|年化配息率
|00961
|FT臺灣永續高息
|10.39
|5.27
|0.122
|14.09%
|00919
|群益台灣精選高息
|23.7
|2.69
|0.78
|13.16%
|00918
|大華優利高填息30
|23.06
|1.77
|0.62
|10.75%
|0056
|元大高股息
|38.53
|3.71
|0.866
|8.99%
|00713
|元大台灣高息低波
|52.1
|2.46
|0.78
|5.99%
|00878
|國泰永續高股息
|22.27
|-0.89
|0.42
|7.54%
|00940
|元大台灣價值高息
|9.69
|1.79
|0.045
|5.57%
資料來源：CMoney；統計日期：2026/03/12
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
