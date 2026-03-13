海外股票 ETF 美股人氣旺 今年來增逾15萬人 主動式美股 ETF 掌握行情

今年來儘管金融市場波動頻頻，包括AI估值疑慮、川普再掀關稅議題，及近日的美以伊戰事，風險性資產表現震盪，鑒於全球經濟仍可望延續溫和態勢、企業獲利具備韌性，短期政經事件干擾亦不改AI科技長期大勢，仍有不少投資人選擇透過股票ETF持續參與市場，卡位後市行情，不僅大眾熟悉且喜愛的台股ETF今年來受益人數增逾120萬人，海外股票ETF（包含主、被動式）也同步增加近23.2萬人，若進一步以ETF投資區域來看，又以美股ETF最受青睞，今年來受益人數增加15.5萬人，整體受益人數近95萬人，人氣最旺。

財富管理專家表示，ETF因具備交易便利、投資組合透明等優點，近年來廣受國內投資人青睞，規模與受益人數節節攀升，不只台股ETF已是不少投資人投資台股的重點理財工具，海外股票ETF也是越來越多投資人用以掌握國際股市行情的投資工具，其中美股因是全球股市領頭羊，投資題材多元，美股ETF更是海外股票ETF中，多數投資人的首選。

財富管理專家指出，現行台灣掛牌的美股ETF中，除過往常見的被動式市值型與產業型ETF，近一年更有主動式美股ETF的加入，以高靈活性為訴求，更是當前美股高檔震盪行情中，投資人可多加運用的工具。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，近期在中東局勢干擾下，美股亦隨消息面變化而走勢震盪，不過基於美國經濟基本面與企業獲利面都保有韌性，且市場評估在政治利益考量下戰事不至於延續太久，美股中長期表現支撐力道仍在，惟考量地緣政治變化快速，料類股輪動現象更為頻繁，也突顯主動選股、彈性調整策略的重要性，方能於機會與風險並存的環境中掌握類股輪動行情。

產業配置方面，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現亦可期待。此外，非科技股中，也不乏優質潛力增長產業如；航太工業、數位金融等表現都值得持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。