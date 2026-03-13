快訊

海外股票 ETF 美股人氣旺 今年來增逾15萬人 主動式美股 ETF 掌握行情

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
各類型海外股票ETF（包含主、被動ETF）受益人概況。資料來源：Cmoney、2026/03/12、資料統計採集保中心最新統計至3/6數據

今年來儘管金融市場波動頻頻，包括AI估值疑慮、川普再掀關稅議題，及近日的美以伊戰事，風險性資產表現震盪，鑒於全球經濟仍可望延續溫和態勢、企業獲利具備韌性，短期政經事件干擾亦不改AI科技長期大勢，仍有不少投資人選擇透過股票ETF持續參與市場，卡位後市行情，不僅大眾熟悉且喜愛的台股ETF今年來受益人數增逾120萬人，海外股票ETF（包含主、被動式）也同步增加近23.2萬人，若進一步以ETF投資區域來看，又以美股ETF最受青睞，今年來受益人數增加15.5萬人，整體受益人數近95萬人，人氣最旺。

財富管理專家表示，ETF因具備交易便利、投資組合透明等優點，近年來廣受國內投資人青睞，規模與受益人數節節攀升，不只台股ETF已是不少投資人投資台股的重點理財工具，海外股票ETF也是越來越多投資人用以掌握國際股市行情的投資工具，其中美股因是全球股市領頭羊，投資題材多元，美股ETF更是海外股票ETF中，多數投資人的首選。

財富管理專家指出，現行台灣掛牌的美股ETF中，除過往常見的被動式市值型與產業型ETF，近一年更有主動式美股ETF的加入，以高靈活性為訴求，更是當前美股高檔震盪行情中，投資人可多加運用的工具。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，近期在中東局勢干擾下，美股亦隨消息面變化而走勢震盪，不過基於美國經濟基本面與企業獲利面都保有韌性，且市場評估在政治利益考量下戰事不至於延續太久，美股中長期表現支撐力道仍在，惟考量地緣政治變化快速，料類股輪動現象更為頻繁，也突顯主動選股、彈性調整策略的重要性，方能於機會與風險並存的環境中掌握類股輪動行情。

產業配置方面，AI趨勢未變下，除了美國科技巨頭持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現亦可期待。此外，非科技股中，也不乏優質潛力增長產業如；航太工業、數位金融等表現都值得持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資科技巨頭CP值超高！本益比竟比民生股還低 法人看好009815「打包巨頭」上漲潛力

AI浪潮下，AI科技巨頭(市值超過1兆美元以上) 股價漲幅大幅領先一般科技股，導致投資人常認為科技巨頭「貴到買不下手」，但科技巨頭的投資CP值其實超高！ 若攤開最新數據比較，原來具備高成長動能的科技巨

靈活操作！四檔主動台股ETF離戰火前高僅一步遙

台股3月12日受到油價再度飆漲而呈現震盪下跌，不過，統計資料顯示，11檔主動台股ETF中仍有四檔逆勢收紅，且這幾檔台股ETF盤中一度大漲逾1%，往戰火爆發前高價貼近；目前這幾檔強勢攻高的主動台股ETF距離股價前高僅不到2%的差距，法人表示，台股具備強勁成長動能，現階段受股價波動度加大，提醒投資人不妨留意掌握靈活操作策略，投資不受限、追逐強趨勢產業、個股的主動ETF，以因應高油價與戰火的投資挑戰期。

非投資等級債券 ETF 債息加持 挺住高油價衝擊

2026年2月美伊戰火爆發，目前尚未有止息跡象，造成金融市場、油價大幅波動，多檔3月將進行除息的非投資等級債券ETF在高債息保護下，挺住戰火及高油價衝擊，今年、近一周及最新股價表現亮眼，加上今年已公告配息年化配息率多在7%左右水準，受到息收投資人青睞，其中，更以第一金優選非投債（00981B）及群益優選非投等債（00953B）在股價表現亮眼，最新年化配息率分別有高達7.9%及7.5%的亮麗表現。

主動式台股 ETF 跟漲抗跌 這檔 ETF日、周漲幅雙冠王

大盤3月12日大跌532.33點，終場收在33581.86點，跌幅1.56%，失守3萬4千點關卡。統計11檔主動式台股ETF單日表現皆勝大盤，其中更有4檔逆勢收紅，以單日及近一周漲幅表現來看，主動群益科技創新（00992A）日漲0.95%、近一周上漲4.16%奪下雙冠王。

00919＋0056＋00878組月月配不稀奇了！績效、高配息、穩健：00905、00850、00981A、00984A兩組混搭

台股因美伊戰事震盪，投資者可考慮新ETF組合，兼顧每月配息及績效。組合A以00850、00919、00984A為主，適合喜歡金融股的投資人；組合B則使用00878、00981A、00905，適合追求穩健績效者。

