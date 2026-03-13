靈活操作！四檔主動台股ETF離戰火前高僅一步遙

台股3月12日受到油價再度飆漲而呈現震盪下跌，不過，統計資料顯示，11檔主動台股ETF中仍有四檔逆勢收紅，且這幾檔台股ETF盤中一度大漲逾1%，往戰火爆發前高價貼近；目前這幾檔強勢攻高的主動台股ETF距離股價前高僅不到2%的差距，法人表示，台股具備強勁成長動能，現階段受股價波動度加大，提醒投資人不妨留意掌握靈活操作策略，投資不受限、追逐強趨勢產業、個股的主動ETF，以因應高油價與戰火的投資挑戰期。

主動第一金台股優（00994A）ETF經理人張正中指出，過往地緣政治衝突對台股大盤的影響，最大修正幅度落在15%至20%，3月以來大盤最大修正幅度達一成，隨後股價反彈震盪，目前預期台股受到政治因素的干擾仍在，不過，可以留意台灣科技龍頭獲利成長率上修至30%以上，半導體供應鏈也可望全面上修，這對於科技股價將有強勁的支撐力。

張正中提醒，近期股價大幅震盪之際，投資人不妨把握逢黑分批佈局，同時挑選具有靈活操作彈性的主動式ETF、主動式台股基金，作為在現階段台股回檔修正之際，靈活攻守的投資工具，美伊戰爭為各市場、股價帶來估值調整的機會，現階段可能是波動最大的時期，也讓投資人等到大盤良性沈澱，汰弱留強，適時加碼的投資機會，投資人可以留意油價的變化，若是油價出現明確落底訊號，整體市場將回復基本面，及產業獲利面的表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。