聽新聞
0:00 / 0:00
非投資等級債券 ETF 債息加持 挺住高油價衝擊
2026年2月美伊戰火爆發，目前尚未有止息跡象，造成金融市場、油價大幅波動，多檔3月將進行除息的非投資等級債券ETF在高債息保護下，挺住戰火及高油價衝擊，今年、近一周及最新股價表現亮眼，加上今年已公告配息年化配息率多在7%左右水準，受到息收投資人青睞，其中，更以第一金優選非投債（00981B）及群益優選非投等債（00953B）在股價表現亮眼，最新年化配息率分別有高達7.9%及7.5%的亮麗表現。
00981B經理人王心妤說明，加上近期地緣政治變數出現，全年金融市場將呈現較高變動風險，資產配置納入高債息、短天期非投資等級債券，將是搭配股票資產，降低投組波動度、維持穩健收益力較佳選擇，對於未來的利率市場看法，王心妤強調，若是高油價可以在短期內轉向，仍預期聯準會將持續貨幣政策寬鬆趨勢預期。
王心妤說明，00981B追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數投資，採取低存續配置，降低利率敏感度並兼具防禦能力及強化收益特性；只選優先債、排除CCC以下低評級債券，整體金融環境維持寬鬆前提下，提供非投資等級債券投資吸引力，加上近期中東地緣政治動盪情勢，油價呈現飆漲局面，美債殖利率呈現區間震盪，非投資等級債券再次展現投資韌性，00981B能源產業配置比重在一成左右。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。