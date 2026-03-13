非投資等級債券 ETF 債息加持 挺住高油價衝擊

台股3月12日受到油價再度飆漲而呈現震盪下跌，不過，統計資料顯示，11檔主動台股ETF中仍有四檔逆勢收紅，且這幾檔台股ETF盤中一度大漲逾1%，往戰火爆發前高價貼近；目前這幾檔強勢攻高的主動台股ETF距離股價前高僅不到2%的差距，法人表示，台股具備強勁成長動能，現階段受股價波動度加大，提醒投資人不妨留意掌握靈活操作策略，投資不受限、追逐強趨勢產業、個股的主動ETF，以因應高油價與戰火的投資挑戰期。

2026-03-13 09:08