主動式台股 ETF 跟漲抗跌 這檔 ETF日、周漲幅雙冠王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

大盤3月12日大跌532.33點，終場收在33581.86點，跌幅1.56%，失守3萬4千點關卡。統計11檔主動式台股ETF單日表現皆勝大盤，其中更有4檔逆勢收紅，以單日及近一周漲幅表現來看，主動群益科技創新（00992A）日漲0.95%、近一周上漲4.16%奪下雙冠王。

法人表示，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作，因此建議可以主動式台股ETF介入台股。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，現階段全球市場高檔震盪，因此在看好台股後市下，面台股主動式ETF正是可多加運用的工具。中東地緣政治風險尚未完全解除，川普行事風格難預料，全球經貿秩序仍處在混亂階段，連帶供應鏈布局與股市表現都深受牽連。不過，地緣政治風險的波動應視為結構性成長行情中的自然修正，投資人還是可專注於2026年即將爆發的算力紅利，建議投資人可多留意科技型的主動式台股ETF。

00992A經理人陳朝政指出，近期台股的劇烈震盪，顯示出資金的集中拋售反映了投資人對於不確定性的極度戒慎，然而這也是在突發地緣政治事件下，金融市場常見的壓力測試反應，當市場因短期地緣風險而恐慌拋售時，往往是檢視長期競爭力與佈局優質資產的良機。

儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，持續看好AI核心供應鏈，像是具備技術壟斷性與議價能力的晶圓代工、先進封測、水冷散熱及高速光傳輸族群。

主動式台股ETF績效。資料來源︰CMoney
主動式台股ETF績效。資料來源︰CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

地緣政治 投資人 台股

