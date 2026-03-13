國泰00400A 攻守兼備

台灣首檔主動式ETF推出至今不滿一年，市場反應熱烈，相關規模突破2,500億元。國泰投信加入主動式ETF市場戰局，將在3月23日至25日募集主動國泰動能高息（00400A），發行價10元，一張萬元即可入手。

針對近日台股波動放大，國泰投信董事長李偉正表示，台股自2023年由AI革命掀起連年大漲的多頭氣勢，今年來更是氣勢如虹，加權指數在年初首次突破35,000點大關，雖然3月初國際局勢動盪加劇波動，反映當前台股處於高評價、高波動的市場情境，但不同以往，台灣電子供應鏈已從「規模擴張」邁向「價值鏈重構」，造就台股在修正期間相對有撐，市場最終將回歸基本面考量，台股作為全球科技產業關鍵供應鏈核心，仍具長線投資價值。

國泰投信目前擁有38檔ETF，為全台投信業最多，如今在全貨架產品策略將再添一檔新兵。考量當前市場波動放大，凸顯防禦重要性，主動式策略能捕捉多頭行情，在震盪中也能站穩腳跟。主動國泰動能高息為月配息機制，讓投資人不用在高息與成長間做選擇，達到攻守兼備效果。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢表示，這檔ETF將從全台逾1,800家上市櫃企業中，精選50至60檔兼具「成長潛力」與「高息收益」的優質標的。透過「動能」與「高息」量化雙策略引擎，剔除成長表現落後的企業，並優先納入近一年股息率排名靠前個股，有望掌握超額報酬契機。同時，結合經理人產業深度訪談與財務預估，靈活調整投資組合，以質量並陳的方式應對市場的快速變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。