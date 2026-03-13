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美股 ETF 人氣強強滾

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

今年以來，包括AI估值疑慮、川普再掀關稅議題，以及近日的美伊衝突等，都讓風險性資產表現震盪。由於AI長線趨勢不變，不少投資人逢低布局美股ETF，今年以來美股ETF受益人數增加15.5萬人，整體受益人數近95萬人，在海外ETF中人氣最旺。

法人表示，ETF具備交易便利、投資組合透明等優點，近年廣受青睞，不只台股ETF已是不少國內投資人參與台股的重要工具，也有愈來愈多投資人運用海外股票ETF，掌握國際股市行情。其中，美股作為全球股市領頭羊，投資題材多元，使其成為海外股票ETF中，多數投資人首選。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，近期在中東局勢干擾下，美股隨消息面變化而走勢震盪，不過基於美國經濟基本面與企業獲利都保有韌性，且市場評估在政治利益考量下，戰事不至於延續太久，美股中長期表現支撐力道仍在。

考量地緣政治變化快速，類股輪動現象更為頻繁，也凸顯主動選股、彈性調整策略的重要性，以便在機會與風險並存的環境中掌握類股輪動行情。產業配置方面，AI趨勢未變，除了美國科技巨頭持續為市場資金布局重點，其他同享AI商機的科技成長股表現也可期待。此外，非科技股中，也不乏優質潛力成長產業，例如航太工業、數位金融等表現都值得持續關注。

對於VIX恐慌指數近期升破25，統一投信表示，過去10年，在不同的消息面或地緣政治風險衝擊下，美股也跟著波動。據彭博統計過去十年期間，當VIX指數突破25，美股主要指數落底反彈機率高，接下來標普500指數三個月平均報酬率7.4%，六個月擴大至12.5%，而一年後達23%。科技股為主的那斯達克指數，同期平均報酬率分別為9.6%、15.6%及27.9%，反映出科技股在市場恐慌後的修復力道相對強勁。

美股近期受地緣政治影響回檔，但其跌勢多屬非理性震盪。有鑒於AI需求強勁，基本面無虞，預期科技股在恐慌後反彈可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

地緣政治 投資人 受益人數

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