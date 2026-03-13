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債券 ETF 避險題材熱

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美伊緊張局勢升溫，帶動資金湧入債券市場以尋求下檔緩衝保護，推升債券ETF交易熱度。根據CMoney統計，自2月底美伊戰爭開打以來，有17檔債券ETF日均量突破1萬張。

其中包括群益優選非投等債（00953B）、群益ESG投等債0-5、第一金優選非投債、主動中信非投等債等四檔ETF，繳出價量齊揚好成績。群益投信債券ETF研究團隊分析，地緣政治衝突一度推動避險買盤，使美債殖利率短暫回落，不過在市場擔憂能源衝突將推升通膨預期下，十年期美債殖利率隨之彈升。展望後市，若戰事未再升級，市場焦點將重新回到川普政策、貨幣政策上，因此在存續期間策略上，建議維持短天期配置，以降低利率敏感度。而在企業獲利續佳且景氣持穩之際，投資人可結合短天期的投等債ETF、非投等債ETF，以兼顧降低波動與收益需求。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，美伊緊張局勢雖加劇，使市場資金轉趨觀望，不過目前美國經濟與企業財報仍屬穩健，且聯準會持續上修經濟成長，違約率預估可持穩在低檔，基本面有利於以領息為主要報酬來源的非投等債表現，後續表現可望相對穩健突出。

富蘭克林證券投顧也認為，當前市場評估美國在伊朗應不會陷入長期軍事行動，過往歷史經驗也顯示地緣衝突對美國股債資產衝擊應屬短暫，建議提高穩健核心資產應對市場波動。以非投資等級債來說，當前債信品質持續改善，CCC等級債券占整體指數權重已至歷史低位，看好抵禦市場震盪的能力也有所提升。

群益ESG投等債0-5經理人呂汶芳表示，避險情緒升溫帶動，美國投等債今年來淨流入901億美元，金額超過其他債種，顯示投資人對信評優良的債券需求強勁。觀察目前政策利率接近中性水準，市場預期貨幣政策短期將按兵不動，故在等待聯準會釋出更明確政策訊號之際，債券布局可優先聚焦短天期、收益水準佳的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

貨幣政策 債券ETF 美債殖利率

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