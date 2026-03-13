快訊

最凍前10名都在竹苗！鄭明典直指關鍵原因：「山風流過」顯著清晨低溫

牛皮紙袋的包機祕密 卓榮泰愈描愈黑

聽新聞
0:00 / 0:00

台股主動 ETF 相對抗震

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股主動ETF 相對抗震。聯合報系資料照
台股主動ETF 相對抗震。聯合報系資料照

台股近期震盪，11檔主動式台股ETF昨（12）日盤中一度大漲逾1%，往戰火爆發前高價貼近，目前這幾檔強勢攻高的主動式台股ETF距離股價前高僅一步之遙，不到2%的差距。

法人表示，台股具備強勁成長動能，現階段受股價波動度加大，投資人不妨留意掌握靈活操作策略，投資不受限、追逐強勢產業、個股的主動式台股ETF，以因應高油價與戰火的投資挑戰期。

主動第一金台股優ETF（00994A）經理人張正中指出，過往地緣政治衝突對台股大盤的影響，最大修正幅度落在15%至20%，3月以來大盤修正幅度最高達一成，隨後股價反彈震盪，目前預期台股受到政治因素的干擾仍在，不過，可以留意台灣科技龍頭獲利成長率上修至30%以上，半導體供應鏈也可望全面上修，這對於科技股價將有強勁的支撐力。

近期股價大幅震盪之際，投資人不妨把握逢黑分批布局，同時挑選具有靈活操作彈性的主動式ETF。美伊戰爭為各市場、股價帶來估值調整的機會，現階段可能是波動最大的時期，也讓投資人等到大盤良性沈澱，汰弱留強，適時加碼的投資機會。投資人可以留意油價的變化，若是油價出現明確落底訊號，整體市場將回復基本面，及產業獲利面表現。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，近期台股的劇烈震盪，顯示出資金集中拋售反映投資人對不確定性的極度戒慎，然而這也是在突發地緣政治事件下，金融市場常見的壓力測試反應，當市場因短期地緣風險而恐慌拋售時，往往是檢視長期競爭力與布局優質資產的良機。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，持續看好AI核心供應鏈，例如，具備技術壟斷性與議價能力的晶圓代工、先進封測、水冷散熱及高速光傳輸族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

主動式 地緣政治 投資人

延伸閱讀

國泰投信首檔主動式台股ETF 00400A 一張萬元入手

3月募集潮開跑！主動式台股 ETF 規模衝新高、2月定期定額人氣王曝光

11檔主動式台股 ETF 規模創新高 今年來科技型00992A 上漲21.28%

美股看俏台股續熱 ETF 受益人數連20周創高

相關新聞

009816是便宜版0050只是假象？後者規模1.3兆再降費 網直言：不配息變管理費

市場關注每月ETF內扣費用率，據投信投顧公會2月資料顯示，除了元大台灣50(0050)無懸念再奪今年以來費用率最低冠軍，網友更清一色關注主打不配息減成本的凱基台灣TOP50(009816)，費用率不僅大幅高於0050，甚至還比部分主動式ETF貴，網友譁然直說「不配息，都繳管理費去了。」 據投信投顧公會資料，0050延續降費威力，繼2025年改寫台股ETF歷史新低紀錄後，今年前二月累積僅0.03%，持續為台股ETF最低；至於號稱便宜版0050的009816，光是二月費用率就高達0.17%，甚至還高於台股主動ETF，在79檔台股ETF中位居倒數第二。 此數據公布後，除了引起不少

高股息ETF人氣退燒！股民更愛0050、VOO：市值型更能跟漲

台股ETF投資風向近期出現明顯變化。根據證交所公布的最新定期定額統計，元大台灣50（0050）2月新增4.6萬名投資人，定期定額戶數衝上84.3萬人，創下歷史新高；反觀多檔熱門高股息ETF則同步出現戶數下滑。消息在PTT引發討論，不少網友將焦點放在投資人資金從高股息轉向市值型ETF的趨勢，也有人質疑人潮過度集中可能帶來潛在風險。

台指期空單破4萬口、外資大賣711億！00961逆勢突圍 專家：逢回佈局高股息防禦

中東戰雲密布與美國新一輪貿易調查的雙重利空夾擊，台股周四（12日）上演高檔爆量洗盤，權值股獲利了結賣壓沉重，指數開低走低，終場重挫532.33點，收在33581.86點，回測月線支撐，成交量更爆出7548億元巨量。 法人指出，今日盤勢為標準的利空衝擊，外資現貨大舉賣超711億元，期貨淨空單激增至43064口，顯見市場避險情緒急速升溫。 儘管國際能源總署（IEA）宣布史上最大規模釋油，但油價不跌反漲，加劇了市場對通膨的擔憂；加上美國對台啟動301調查，為後市投下變數，導致台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股領跌，盤中逾千家公司收黑。

投資科技巨頭CP值超高！本益比竟比民生股還低 法人看好009815「打包巨頭」上漲潛力

規模最大海外股00622將分割 4月30日開書面受益人會議

富邦投信於3月13日公告，台灣規模最大的海外股票ETF——富邦NASDAQ-100 ETF（00662）將於4月30日召開受益人會議，決議是否啟動基金分割，以進一步降低投資門檻並吸引更多投資人參與。若分割案順利通過，00662將以受益人會議通過當日的基金淨值為基準，採回到發行價20元以上之最大整數倍作為分割倍數。依目前價格推估，分割完成後每張投資金額約降至2萬元左右，除可大幅降低投資人進場門檻外，也有助提升市場流動性。

最大海外股 ETF 擬將「一拆五」 00662 4月30日召開受益人會議

規模最大海外股票ETF-富邦NASDAQ（00662）將於4月30日召開受益人會議，決議是否啟動分割，以進一步降低投資門檻並吸引更多投資人參與。若分割案順利通過，屆時將以受益人會議通過當日的淨值為基準，採回到發行價20元以上最大整數倍作為分割倍數。依目前價格推估，分割完成後每張投資金額約降至二萬元左右，除可大幅降低投資人進場門檻外，也有助提升市場流動性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。