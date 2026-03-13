台股主動 ETF 相對抗震

台股近期震盪，11檔主動式台股ETF昨（12）日盤中一度大漲逾1%，往戰火爆發前高價貼近，目前這幾檔強勢攻高的主動式台股ETF距離股價前高僅一步之遙，不到2%的差距。

法人表示，台股具備強勁成長動能，現階段受股價波動度加大，投資人不妨留意掌握靈活操作策略，投資不受限、追逐強勢產業、個股的主動式台股ETF，以因應高油價與戰火的投資挑戰期。

主動第一金台股優ETF（00994A）經理人張正中指出，過往地緣政治衝突對台股大盤的影響，最大修正幅度落在15%至20%，3月以來大盤修正幅度最高達一成，隨後股價反彈震盪，目前預期台股受到政治因素的干擾仍在，不過，可以留意台灣科技龍頭獲利成長率上修至30%以上，半導體供應鏈也可望全面上修，這對於科技股價將有強勁的支撐力。

近期股價大幅震盪之際，投資人不妨把握逢黑分批布局，同時挑選具有靈活操作彈性的主動式ETF。美伊戰爭為各市場、股價帶來估值調整的機會，現階段可能是波動最大的時期，也讓投資人等到大盤良性沈澱，汰弱留強，適時加碼的投資機會。投資人可以留意油價的變化，若是油價出現明確落底訊號，整體市場將回復基本面，及產業獲利面表現。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，近期台股的劇烈震盪，顯示出資金集中拋售反映投資人對不確定性的極度戒慎，然而這也是在突發地緣政治事件下，金融市場常見的壓力測試反應，當市場因短期地緣風險而恐慌拋售時，往往是檢視長期競爭力與布局優質資產的良機。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，持續看好AI核心供應鏈，例如，具備技術壟斷性與議價能力的晶圓代工、先進封測、水冷散熱及高速光傳輸族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。