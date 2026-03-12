快訊

國泰投信再添新兵 主動國泰動能高息3月23日起、萬元入手

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
國泰投信12日舉辦旗下首檔主動式ETF-主動國泰動能高息（00400A）記者會，國泰投信董事長李偉正（中）、投資長蔡宜芳（右二）、業務總處長粟耀儀（左二）、發言人鄭立誠（左一）、00400A經理人梁恩溢（右一）一同出席。圖／國泰投信提供
國泰投信12日舉辦旗下首檔主動式ETF-主動國泰動能高息（00400A）記者會，國泰投信董事長李偉正（中）、投資長蔡宜芳（右二）、業務總處長粟耀儀（左二）、發言人鄭立誠（左一）、00400A經理人梁恩溢（右一）一同出席。圖／國泰投信提供

國泰投信旗下首檔主動式ETF-主動國泰動能高息（00400A）自2月初獲准募集後立即引發市場關注。國泰投信表示，台灣首檔主動式ETF推出至今不到一年，市場反應熱烈，截止至2026年2月底，全台主動式ETF規模約2,400億元，顯見主動式基金兼具靈活操作與ETF便利交易的雙重特性，已成市場主流。00400A即將在3月23日至3月25日募集，發行價10元，也就是一萬元即可入手一張，並採月配息機制，瞄準有領息需求的投資大眾。

國泰投信董事長李偉正表示，台股自2023年由AI革命掀起連年大漲的多頭氣勢，2026年以來更是氣勢如虹，加權指數於年初首次突破35,000點大關，雖然3月初國際局勢動盪加劇股市波動，反映當前台股處於高評價、高波動的市場情境，但不同以往，台灣電子供應鏈已從「規模擴張」邁向「價值鏈重構」。

以台積電的晶圓代工為核心，一舉帶動包括機櫃組裝與散熱族群的全路徑液冷方案、以及PCB（印刷電路板）產業在高頻高規載板的材料突破，台灣正以系統化與高門檻的技術聚落，全面主導全球AI基建的硬體定義權，刺激主計總處預估台灣今年出口成長有機會從原先的6.32%上修至22.22%，造就台股在修正期間相對有撐。

李偉正呼籲，市場最終將回歸基本面考量，身為全球科技產業關鍵供應鏈核心的台股仍深具長線投資價值。此次，00400A為月配息機制的主動式台股ETF，也為國泰投信旗下全貨架產品策略再添新兵，國泰投信目前擁有38檔ETF，為全台投信業最多，未來也將持續為投資人挖掘具備投資潛力的標的。

國泰投信投資長蔡宜芳指出，基金的表現除了仰賴基金經理人的操盤與投資實力，也離不開背後投研團隊對市場的深度洞悉與產業研究助力。國泰投信透過整合集團內部頂尖投研人才，已建構逾百人規模、平均資歷超過13年的資深專業團隊，共同管理近新台幣2.4兆元的資產。

國泰台股團隊，擁有來自金融各界的豐富人才，多年來奠定扎實的海內外總經與產業分析底蘊。以國泰旗下熱門基金「國泰台灣高股息基金」為例，該檔基金自2020年掛牌後深受市場矚目，自成立以來基金績效已逼近450%，憑藉投研團隊的協作，基金曾連續兩年榮獲金鑽獎殊榮，表現有目共睹。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢表示，00400A選股邏輯嚴謹，從全台逾1,800家上市櫃企業中，精選50至60檔兼具「成長潛力」與「高息收益」的優質標的。透過「動能」與「高息」量化雙策略引擎，剔除成長表現落後的企業，並優先納入近一年股息率排名靠前個股，力求在追求收益的同時，尋找比大盤更具上漲潛力的個股，有望掌握超額報酬契機；此外，00400A亦發揮主動式ETF優勢，結合經理人產業深度訪談與財務預估，靈活調整投資組合，以質量並陳的方式應對市場的快速變化。

梁恩溢表示，台股大盤目前呈現震盪向上格局，投資人在追求超額報酬的同時，應警惕過度擴張所帶來的潛在風險。在防守策略核心上，00400A追求夏普值（Sharpe Ratio）極大化，致力提升每單位風險所能換取的報酬效率。在多頭市場中，透過經理人主動篩選具備足夠現金流的企業，根據歷史資料回測，現金流充沛的標的在市場波動加劇或空頭來臨前，通常能展現出較好的防禦韌性，有望降低投資組合的整體波動。

梁恩溢也提及，AI浪潮持續推動台股大盤創高，包括半導體、電子零組件以及組裝代工等不同族群，台系廠商皆佔據核心戰略地位，也代表在AI產業鏈下，不論是產業鏈的上、中、下游，皆正向看好台股今年展望。00400A每張只要1萬元，適合積極追成長的投資人或想讓ETF投資更靈活布局的小資族。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

