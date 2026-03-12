快訊

防禦型台股ETF升溫 野村ETF 00999A 聚光

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村臺灣策略高息主動式ETF 投資流程。（資料來源：野村投信）
隨著莫姆茲海峽近乎停擺、油價強勢上揚，全球避險情緒急遽升溫。在這樣劇烈波動的市場環境中，「提升資產組合的防禦性與現金流穩定度」成為投資人共同關注的核心思維。因此，不同類型的收益型資產受到重新檢視。值得注意的是，因應市場需求快速變化，主動式高股息 ETF 也因其擁有靈活調整持股、追求收益與總報酬表現的特色，快速成為 2026 年市場焦點。

野村投信投資策略部副總但漢遠分析表示，根據證交所最新統計顯示，台股 ETF 規模已達新台幣 4.4 兆元，其中市值型 ETF 約占 47%，高股息 ETF 則達 45% 之多，顯示即便成長股因 AI 題材大放異彩，投資人對於「收益」的需求依舊強烈，而非純粹追逐行情。高股息已成為長線配置的主流力量，也凸顯台灣投資市場對主動式高息ETF的高度關注。不過，市場仍普遍存在一項誤解─高殖利率並不等於高報酬。但漢遠分析，以 2025 年市值前 500 大成分股為例，殖利率最高的前 50 檔，其平均總報酬反而落後於排名 51–500 名與大盤指數。原因在於殖利率公式僅反映「過去」的配息，而非「未來」的獲利能力；若股價因短期利空下挫，殖利率更可能被動墊高，形成本質不佳卻看似誘人的錯覺。因此，過度依賴「殖利率排序」挑選標的，反而容易陷入陷阱，也使多數被動式高股息 ETF 的方法論逐漸受到質疑。

但漢遠表示，面對投資需求改變與市場波動加劇，野村投信提出全新高息策略解方─「高息 × 成長」雙核心的主動式高股息 ETF：野村臺灣策略高息主動式 ETF（00999A）。此 ETF 產品引入野村投信獨家研發的 「3D 鎖息策略」，包含：

1. 股利預測模組：透過 ROE 成長、獲利預估、過往配息軌跡與專屬量化指標，提前篩出有機會出現「股利驚喜」的企業。

2. 股利宣告模組：密切追蹤企業公告行為、動態調整持股，提高策略敏捷度。

3. 輪動操作：結合投資時鐘與景氣週期，在不同階段切換適合的收益／成長配置。

但漢遠指出，其中最具差異化的核心策略在於「預測」。過去多數高息策略多依賴歷史配息紀錄，而野村投信台股團隊則透過分析企業獲利動能與財務體質，可提前在每年12月至隔年3月的關鍵季度布局。統計顯示，若企業配息成長超過50%，其股價往往在宣告日前30至90天即開始反應。提早卡位有助提高參與潛在獲利行情的機會，並在市場波動中強化主動式高息ETF策略的競爭力。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣策略高息主動式ETF基金經理人游景德表示，00999A 的投資流程以約 1,800 檔台股為母體，且符合野村投信台股投資池（約 400 檔）範疇，野村投信台股團隊投資精髓基本面研究與計量因子分析工具，相輔相成地精選標的；在選股邏輯上，結合「高股息策略」找股利與「高信念布局」追成長之的股方式，並採系統性投資流程，力求兼顧收益機會與成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

