國泰投信首檔主動式台股ETF 00400A 3月23日開募 一張萬元入手

國泰投信表示，台灣首檔主動式ETF推出至今不到一年，市場反應熱烈，截止至2026年2月底，全台主動式ETF規模約新台幣2,400億元，顯見主動式基金兼具靈活操作與ETF便利交易的雙重特性，已成市場主流。

國泰投信旗下首檔主動式ETF，國泰台股動能高息主動式ETF基金（00400A）自2月初獲准募集後立即引發市場關注。

00400A即將在3月23日至3月25日募集，發行價10元，也就是1萬元即可入手一張，並採月配息機制，瞄準有領息需求的投資大眾。

國泰投信董事長李偉正表示，3月初國際局勢動盪加劇股市波動，反映當前台股處於高評價、高波動的市場情境，但不同以往，台灣電子供應鏈已從「規模擴張」邁向「價值鏈重構」。

李偉正呼籲，市場最終將回歸基本面考量，身為全球科技產業關鍵供應鏈核心的台股仍深具長線投資價值。此次00400A為月配息機制的主動式台股ETF，也為國泰投信旗下全貨架產品策略再添新兵，國泰投信目前擁有38檔ETF，為全台投信業最多。

國泰台股動能高息主動式ETF基金經理人梁恩溢表示，00400A選股邏輯嚴謹，從全台逾1,800家上市櫃企業中，精選50至60檔兼具「成長潛力」與「高息收益」的優質標的。透過「動能」與「高息」量化雙策略引擎，剔除成長表現落後的企業，並優先納入近一年股息率排名靠前個股，力求在追求收益的同時，尋找比大盤更具上漲潛力的個股，有望掌握超額報酬契機；此外，00400A亦發揮主動式ETF優勢，結合經理人產業深度訪談與財務預估，靈活調整投資組合，以質量並陳的方式應對市場的快速變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。