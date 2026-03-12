快訊

00919＋0056＋00878組月月配不稀奇了！績效、高配息、穩健：00905、00850、00981A、00984A兩組混搭

聯合新聞網／ 趣 講 股
面對美伊戰事引發的股市震盪，達人建議透過市值型、高配息與主動型ETF混搭出兼顧績效與穩健的月配息組合。記者余承翰／攝影
面對美伊戰事引發的股市震盪，達人建議透過市值型、高配息與主動型ETF混搭出兼顧績效與穩健的月配息組合。記者余承翰／攝影

最近台股被美伊戰事搞得遽烈震盪、心情七上八下，還是寄望投資ETF來達到每個月領錢，當個「基金收租公」，比較實在，例如大家常說的：00919＋0056＋00878投資組合。

然而，眾所皆知以上熱門的高配息型ETF的長期績效實在輸給主動型、市值型ETF很多，總不能一直都賺了月配息、卻輸了長期績效，而且市值型ETF的穩健、主動式ETF的績效也都很重要，那該怎麼辦呢？

以下獨家直接告訴你可以這樣搭配ETF的投資組合，即可以三種ETF通吃，兼顧「績效、高配息、穩健」，又能夠每個月領基金配息喔！

排除半年配ETF

先聲明，以下的ETF組合為了要符合「每個月領配息」的最高原則，所以0050、00922等熱門卻是半年配息的ETF、以及很多掛牌不久、沒有配息紀錄的主動型ETF只好忍痛排除。

另外，很多熱門ETF都選在1、4、7、10月份發錢（例如00919、00981A），所以這一期間發錢的ETF就只好依其基金特性而有所取捨，並不是被捨棄的ETF就是不好的基金。

組合A： 00850 市值型＋00919 高配型＋00984A 主動型

這個組合適合喜歡金融股、想多領息的投資人。因為1、4、7、10月份發錢的00919，就是很敢配、金融股比重達到42％的ETF，而且2、5、8、11月份發錢的00984A也買了21％的金融股比重、也同時強化配息能力的主動型ETF。

缺點是00984A的台積電持股比重不到5％，績效會輸給大盤一些，只能依靠3、6、9、12月份發錢的00850，其台積電的投資比重達到32％，來補一點績效回來了。

組合B： 00878 高配型＋00981A 主動型＋00905 市值型

這個組合適合想要兼顧穩健、績效的投資人，理由是最多人看中的00878的穩健配息、00981A的第一名投資績效，這裡都有，00905的長期績效也能打敗大盤。

唯一缺點就是3、6、9、12月份發錢的00878和2、5、8、11月份發錢的00905，配出來的錢會比上述的組合A少一些，不過配得多還得填息，才是比較重要的。

當然，如果你認為這樣搭配「市值型、高配息型、主動型ETF」的組合太麻煩，長期的投資績效怕會不夠好，也可以只買單一現在績效比大盤指數好、配息年化殖利率還有8%以上這麼高、也即將除息的主動式ETF，例如00981A (1、4、7、10月份發錢），等收到配息後，再自行分成三個月份來運用、支配，但是缺點就是要承擔多一點的單一ETF價格的大漲、大跌風險了。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

