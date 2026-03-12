債券ETF進入2.0時代 貝萊德推人機協作主動式債券ETF

國人存債熱潮不減，台灣債券ETF規模穩居亞洲之冠，投資人思維也從被動指數追蹤，逐步轉向追求超額報酬與靈活調整的主動管理策略。看準這波趨勢，貝萊德iShares推出貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D），為旗下首檔導入「人機協作」機制的主動式債券ETF，布局全球投資等級債市場，3月16日啟動募集，為台灣主動債ETF市場再添新兵。

根據投信投顧公會統計，截至2026年1月，台灣債券ETF檔數已達104檔，整體規模突破新台幣3.1兆元，續創歷史新高並穩居亞洲第一。受益人數亦逾183萬人，成為僅次於台股ETF的第二大ETF資產類別，顯示債券配置已成為國人投資組合中不可或缺的核心部位。

在這股熱潮下，債券ETF發展也逐步邁入「2.0時代」，投資策略從過往被動追蹤轉向主動管理模式。集保中心資料顯示，截至2026年2月，主動式ETF（含股票與債券型）總規模已達2,326億元，受益人數突破百萬人，反映主動式管理策略逐漸獲得投資人認同。

為何主動式債券ETF逐漸成為新寵？00985D擬任基金經理人游忠憲點出三大關鍵優勢：第一，打破被動僵固性，靈活因應市場波動：傳統債券ETF多依循指數規則調整投資組合，配置缺乏彈性。相比之下，主動式策略能夠因應利率環境與信用利差的波動，即時動態調整存續期間與債券配置，有助於提升風險控管能力與配置效率。

第二，債市資訊龐雜，AI賦能提升決策精準度：全球債券標的成千上萬，資訊極度分散且複雜，單靠傳統人力難以全面掌握，因此大型資產管理機構近年紛紛導入AI系統化投資，並結合專業團隊的判斷，提高選債精準度與決策效率，使主動式策略的優勢更加明顯。

以00985D為例，其核心亮點在於導入「人機協作」模式，結合AI大數據處理能力與貝萊德全球2,800位專家的實戰經驗。透過AI模型處理海量數據，選債效率最高可較傳統方式快上6,000倍，並搭配專業團隊進行深度研判與驗證。這種「電腦篩選、人腦把關」的機制，能從上萬檔債券中精準挖掘基本面較為穩健且具估值吸引力的標的，追求收益的同時，更可望降低投資組合的違約風險。

第三，收益來源多元化：傳統債券ETF多依賴票息收入，已經難以滿足投資人收益需求，主動式債券ETF可以透過主動操作，創造多元收益來源。例如00985D除了透過智能選債創造資本利得機會外，更進一步靈活運用期貨與選擇權交易策略，創造額外收益機會。

展望後市，游忠憲指出，當前投資等級債殖利率仍處於相對高檔，若未來利率環境持續走低，將有機會同時受惠於利息收益與價格回升。透過00985D的主動管理優勢，有助投資人把握投資等級債中長期布局契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。