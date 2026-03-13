快訊

高股息ETF人氣退燒！股民更愛0050、VOO：市值型更能跟漲

聯合新聞網／ 綜合報導
台股ETF投資風向變化顯著，高股息ETF人氣退燒。元大台灣50（0050）在2月新增4.6萬戶，創下歷史新高；反觀高股息ETF戶數下滑，顯示資金向市值型ETF轉移，年輕投資人逐漸成為主力。法新社
台股ETF投資風向近期出現明顯變化。根據證交所公布的最新定期定額統計，元大台灣50（0050）2月新增4.6萬名投資人，定期定額戶數衝上84.3萬人，創下歷史新高；反觀多檔熱門高股息ETF則同步出現戶數下滑。消息在PTT引發討論，不少網友將焦點放在投資人資金從高股息轉向市值型ETF的趨勢，也有人質疑人潮過度集中可能帶來潛在風險。

根據媒體報導，元大台灣50為追蹤「臺灣50指數」的市值型ETF，主要投資台股市值最大的50家公司，長期被視為代表台股整體表現的指標產品。法人指出，0050在2025年繳出約38%的年度報酬率，大幅領先高股息ETF，因此吸引許多投資人把年終與紅包資金投入定期定額。此外，2月新增開戶人數中，0至19歲與20至30歲族群占比最高，顯示年輕投資人與「兒童存股」正逐漸成為ETF市場的重要力量。

一名網友在PTT分享新聞時則指出，市場資金明顯從高股息ETF轉往0050甚至槓桿型ETF，例如元大台灣50正2（00631L）。他認為，越來越多投資人理解利用房貸、信貸或股票質押等方式加大投資部位，以追求更高報酬。從原PO的觀察來看，與過去追求穩定配息不同，市場風向正逐漸轉向追求資本增值與槓桿報酬。

在其他網友留言中，最常見的共識是「市值型ETF更能跟上大盤漲勢」。不少人認為，高股息ETF成分股較為保守，在多頭行情中往往落後指數，因此不少投資人轉向0050或類似產品，有人甚至直言「買0050或VOO就能安心睡覺」。也有網友指出，ETF資金大量流入後，投信會持續買入成分股，進一步推升權值股價格，形成資金與股價互相強化的循環。

不過，也有不同聲音提醒投資熱潮可能存在風險。部分網友認為，人多的地方不一定安全，過度集中在單一ETF可能形成市場擁擠交易；也有人批評部分ETF成分股估值過高，認為資金「被動追高」可能推升泡沫。此外，也有投資人提到類似產品如富邦台50（006208）其實早已存在，只是市場討論度較低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

定期定額 高股息ETF 0050元大台灣50

