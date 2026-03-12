台積電失守1900元！00961挾14%高息逆勢上漲 專家看好：基本面強勁可以低接
中東戰火陰霾籠罩，即便台積電ADR逆勢收紅，台股在連日大漲後仍不敵恐慌性賣壓與獲利了結雙重夾擊，加權指數今終場暴跌532.33點，收在33,581.86點，成交量爆出7,548億元巨量。
在盤面一片肅殺之際，資金並未全面撤出，而是轉向具備防禦性及穩定現金流的標的，高股息ETF在此次亂流中扮演中流砥柱，成為市場資金的避風港。
觀察今日盤勢，權值股成為殺盤重災區，台積電（2330）開盤即重挫40元，盤中更一度失守1,900元大關，聯發科（2454）、鴻海（2317）等指標股同步領跌，加上記憶體等熱門電子族群全面拉回，金融、傳產亦一片慘綠，上市櫃公司逾千家下跌，指數最深一度狂瀉656點，回測33,458點。
然而，在大盤風聲鶴唳之時，市場尋求穩定現金流、低波動標的意圖明顯，根據CMoney資料，今日台股ETF漲幅榜幾乎由高股息、主題式及主動式基金霸榜。
其中，FT臺灣永續高息（00961）以0.97%的漲幅居冠，收在10.39元，不僅是今日所有台股ETF中表現最佳者，更是高股息產品中的領頭羊。
法人指出，00961近期締造高達14%的預估年化配息率，在市場動盪、資金急尋避險標的之際，其「高息＋永續」的特性自然備受青睞。
緊追在後的亦非傳統市值型ETF，而是各具特色的科技、能源利基型產品。
主動群益科技創新（00992A）上漲0.95%，收12.77元，顯示市場對科技創新的長期趨勢仍具信心；FT潔淨能源（00899）上漲0.65%，收23.37元；主動統一台股增長（00981A）上漲0.55%，收20.16元；而兆豐電子高息等權（00943）及主動第一金台股優（00994A）也分別有0.54%及0.51%的漲幅，收在14.94元與11.88元。
市場分析師認為，此次因地緣政治引發的急跌多為非理性恐慌，歷史經驗顯示，若戰事能快速落幕，市場反彈力道將相當迅速，考量台灣基本面強勁，2月出口數據創下歷史新高，為台股後市提供堅實支撐。
建議投資人此時應採取「攻守兼備」的策略，一方面可保留部分資金於體質良好的科技成長股或相關ETF，以掌握反彈契機；另一方面，則應配置一定比例在能提供穩定現金流的高股息產品。
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|今日漲幅(%)
|近1個月漲幅(%)
|今年以來漲幅(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|10.39
|0.97
|5.27
|9.95
|00992A
|主動群益科技創新
|12.77
|0.95
|13.92
|22.44
|00899
|FT潔淨能源
|23.37
|0.65
|3.18
|16.56
|00981A
|主動統一台股增長
|20.16
|0.55
|14.16
|19.22
|00943
|兆豐電子高息等權
|14.94
|0.54
|1.7
|4.04
|00994A
|主動第一金台股優
|11.88
|0.51
|13.14
|-
|00882
|中信中國高股息
|16.14
|0.5
|5.42
|6.46
|00892
|富邦台灣半導體
|28.21
|0.43
|12.84
|28.93
|00733
|富邦臺灣中小
|55.85
|0.36
|13.61
|21.81
|006201
|元大富櫃50
|31.49
|0.35
|9.72
|22.2
資料來源：CMoney；統計日期：2026/03/12
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
