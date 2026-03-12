台積電失守1900元！00961挾14%高息逆勢上漲 專家看好：基本面強勁可以低接

中東戰火陰霾籠罩，即便台積電ADR逆勢收紅，台股在連日大漲後仍不敵恐慌性賣壓與獲利了結雙重夾擊，加權指數今終場暴跌532.33點，收在33,581.86點，成交量爆出7,548億元巨量。

在盤面一片肅殺之際，資金並未全面撤出，而是轉向具備防禦性及穩定現金流的標的，高股息ETF在此次亂流中扮演中流砥柱，成為市場資金的避風港。

觀察今日盤勢，權值股成為殺盤重災區，台積電（2330）開盤即重挫40元，盤中更一度失守1,900元大關，聯發科（2454）、鴻海（2317）等指標股同步領跌，加上記憶體等熱門電子族群全面拉回，金融、傳產亦一片慘綠，上市櫃公司逾千家下跌，指數最深一度狂瀉656點，回測33,458點。

然而，在大盤風聲鶴唳之時，市場尋求穩定現金流、低波動標的意圖明顯，根據CMoney資料，今日台股ETF漲幅榜幾乎由高股息、主題式及主動式基金霸榜。

其中，FT臺灣永續高息（00961）以0.97%的漲幅居冠，收在10.39元，不僅是今日所有台股ETF中表現最佳者，更是高股息產品中的領頭羊。

法人指出，00961近期締造高達14%的預估年化配息率，在市場動盪、資金急尋避險標的之際，其「高息＋永續」的特性自然備受青睞。

緊追在後的亦非傳統市值型ETF，而是各具特色的科技、能源利基型產品。

主動群益科技創新（00992A）上漲0.95%，收12.77元，顯示市場對科技創新的長期趨勢仍具信心；FT潔淨能源（00899）上漲0.65%，收23.37元；主動統一台股增長（00981A）上漲0.55%，收20.16元；而兆豐電子高息等權（00943）及主動第一金台股優（00994A）也分別有0.54%及0.51%的漲幅，收在14.94元與11.88元。

市場分析師認為，此次因地緣政治引發的急跌多為非理性恐慌，歷史經驗顯示，若戰事能快速落幕，市場反彈力道將相當迅速，考量台灣基本面強勁，2月出口數據創下歷史新高，為台股後市提供堅實支撐。

建議投資人此時應採取「攻守兼備」的策略，一方面可保留部分資金於體質良好的科技成長股或相關ETF，以掌握反彈契機；另一方面，則應配置一定比例在能提供穩定現金流的高股息產品。

代號 股票名稱 收盤價(元) 今日漲幅(%) 近1個月漲幅(%) 今年以來漲幅(%) 00961 FT臺灣永續高息 10.39 0.97 5.27 9.95 00992A 主動群益科技創新 12.77 0.95 13.92 22.44 00899 FT潔淨能源 23.37 0.65 3.18 16.56 00981A 主動統一台股增長 20.16 0.55 14.16 19.22 00943 兆豐電子高息等權 14.94 0.54 1.7 4.04 00994A 主動第一金台股優 11.88 0.51 13.14 - 00882 中信中國高股息 16.14 0.5 5.42 6.46 00892 富邦台灣半導體 28.21 0.43 12.84 28.93 00733 富邦臺灣中小 55.85 0.36 13.61 21.81 006201 元大富櫃50 31.49 0.35 9.72 22.2

資料來源：CMoney；統計日期：2026/03/12

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。