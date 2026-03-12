股市上沖下洗、債市進可攻退可守 這檔主動債 ETF 年化配息上看9%

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中東戰事未歇，股市上沖下洗，震盪劇烈，投資人心情跟著洗三溫暖。對長期投資人而言，最重要的是穩定留在市場上，此時如何透過金融工具降低資產波動，成為安心投資的不二法門。其中，非投等債坐擁三大優勢，且憑藉其獨特的信用利差與高票息特性，展現出「進可攻、退可守」的配置價值。

中國信託投信表示，美國2月份非農就業數據意外疲軟，失業率攀升至4.4%，在經濟降溫與通膨壓力的雙重夾擊下，市場對於聯準會降息路徑的預期更顯撲朔迷離。面對股市上沖下洗、震盪劇烈的投資環境，如何透過有效的金融工具降低資產波動，已成為投資人安心留在市場上的首選課題。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰指出，非投等債具備三大投資亮點，根據最新財報數據顯示，逾75%的非投等債企業已公布2025年第4季財報，其中有33%的企業稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）表現高於預期，顯示基本面仍具強大韌性。

此外，摩根大通預估2026年非投等債全年違約率僅為1.75%，不僅遠低於25年平均值的3.2%，亦較去年底的1.88%進一步下修；搭配近年升評數普遍大於降評數的趨勢，顯示企業信用體質依舊穩健，市場整體信用環境良好。

針對追求穩定現金流的投資人，00981D目前的配息表現極具吸引力。該檔ETF投資組合目前的平均票息率維持在8%以上，且本次公告維持每單位0.08元的配息水準，年化配息率仍達到9%以上。

陳昱彰表示，由於非投資等級債具備較長天期公債更短的存續期間特性，在殖利率波動劇烈時更能展現出「進可攻、退可守」的防禦韌性。這類資產在前波股災中已證明其平衡資產組合波動風險的能力，適合投資人納入核心配置，以因應未來經濟成長具韌性但地緣政治仍不確定的環境。

中國信託投信表示，在目前市場震盪洗三溫暖的氛圍下，建議投資人應適度布局高票息且違約風險受控的債券資產，透過優質的信用體質與票息收益，為個人資產組合建立一層保護牆，掌握長期獲利空間。

根據中國信託投信官網公告，00981D即將迎來除息。本次除息交易日定於3月17日，有意參與的投資人，最晚需在3月16日前買進並持有。至於配息發放日則預計為4月14日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI大腦再強也缺不了心臟！009819掌握算力電力雙支柱…搶賺5.3兆美元商機

隨著AI應用加速，全球運算能力需求攀升，投資機構正重拾基礎建設。中信投信推出的ETF（009819）專注電力及數據中心，預估未來五年基礎建設投資將達5.3兆美元，助力AI產業長期增長。

009816存滿130張！杉本公開分批加碼策略…不ALL IN爽撿波段低點

杉本透露其分批加碼策略，已累積凱基台灣TOP 50（009816）130張。他強調保留資金的重要性，避免一次ALL IN，以便在市場回檔時再次進場，加碼成本。

買0050不如買它？00981A掛牌狂飆81.5％…超強操盤手底細大公開

主動式ETF於2025年迅速崛起，特別是00981A自上市以來報酬達81.5%。該ETF由表現優異的操盤手陳釧瑤掌舵，超越同期0050並吸引大量投資者關注。其他主動式ETF亦表現不俗，市場競爭激烈。

00961配息率破14%太香！台股震盪公股行庫搶進…00919買超逾11萬張奪冠

台股昨日反彈漲1342.32點，收34114.19點。公股行庫資金流向顯示，重心轉向高股息ETF，特別是00961年化配息超過14%，成為市場焦點。

20歲洗頭妹想買車？孫太急勸退揭光保養就噴6萬元：早點存0050買資產

一名20歲洗頭妹努力工作並已購買機車，卻計劃再買車遭孫太提醒「養車才是負擔」。她被勸誘投資資產，鼓勵年輕人存錢學投資，並強調努力生活的人值得被溫柔對待。

默默存滿100張00878…股災不恐慌！杉本趁大跌彎腰撿鑽石

在近期市場大跌中，杉本成功累積100張國泰永續高股息（00878），展現長期投資者的堅持與機會。面對恐慌情緒，杉本選擇逐步加碼，強調每次回檔皆是增加未來現金流的機會。

