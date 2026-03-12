AI大腦再強也缺不了心臟！009819掌握算力電力雙支柱…搶賺5.3兆美元商機

你「養龍蝦」了嗎？近期全球掀起一波養蝦風潮，代表人們對AI從聊天轉向正式邁入AI代理人時代，這也是AI應用加速落地的實證，但也代表全球運算能力需求將失控式攀升，這個趨勢早被投資大咖們發現。根據最新一季美國13F 機構持倉報告顯示，全球頂尖投資機構與億萬富豪基金，正出現明顯的「重基建、棄終端」趨勢。資金開始從估值已高的下游應用端，轉向支撐AI運作最底層的電力基礎設施。

回顧歷史，每隔約一個世紀，人類社會往往會迎來一波重大基礎建設變革。19世紀是鐵路，20世紀是通訊，而21世紀則是AI。最新13F報告指出，包含多位對沖基金經理人在內的大咖機構，紛紛加碼與電力、能源、電網升級相關的標的。這反映出市場已深刻意識到，無論AI模型（大腦）多強大，若缺乏穩定的電力供應（心臟），一切都將停擺。國內投信業者中信投信發現此趨勢，近期推出中信美國數據中心及電力ETF (009819)，就是要精準鎖定這股資金回流基建的長線趨勢。

中信投信分析，AI產業鏈可分為能源、晶片、基礎設施、模型與應用五個層級。其中，能源與基礎設施是整個生態系的根基。電力供應提供龐大運算所需能源。根據摩根大通預估，未來五年雲端服務商將投入高達5.3兆美元於基礎建設，涵蓋電力設備與能源建設。

根據中信投信資料，009819追蹤NYSE TIP數據中心及電力指數，其選股邏輯極其嚴苛，確保投資人能買到「最純」的基建紅利，指數篩選市值須達1億美元以上的企業，確保流動性無虞；且企業相關業務（雲端與電力基建）營收佔比須達50%以上；並聚焦資料中心託管、公用事業、發電設備與輸配電系統等領頭羊，例如網通與客製晶片領頭羊博通（Broadcom），還囊括了全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦（GE Vernova）、美國最大核電廠營運商星座能源（Constellation Energy），以及全球最大再生能源供應商新紀元能源（NextEra Energy）等。

根據ICE回測資料，NYSE TIP數據中心及電力指數近四年累計報酬率超過 110%，遠優於同期那斯達克指數的51.2%，證明AI帶動的硬需求，已實質轉化為企業獲利與股價動能。對於看好AI長期趨勢的投資人，除了關注上游晶片，更應留意支撐AI落地與擴張的「電力與算力」雙支柱。隨著算力與電力需求爆發，009819有望成為AI投資時代下半場最具潛力的ETF新兵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。