009816存滿130張！杉本公開分批加碼策略…不ALL IN爽撿波段低點

不要一次 ALL IN 股市，才能在波段低點持續加碼...目前累積凱基台灣TOP 50（009816）130張。

很多人在投資時，最容易誤解的區域，就是在市場氣氛熱絡時一次把資金全部投入，當股價持續上漲時ALL IN 確實最有效率；但真正經歷過市場循環的人都知道，保留資金，其實比一次投入更重要。

杉本一直提醒自己，不要把所有資金一次投入市場因為股市一定會有波動，而波動往往就是機會；如果在高點就把子彈全部打完，當市場出現回檔時，就只能看著價格變便宜，卻沒有資金可以加碼。

因此，杉本習慣用分批投入的方式慢慢累積資產，市場平穩時持續布局；當市場出現修正時，再把預留的資金慢慢投入，這樣的方式或許不一定買在最低點，但卻能讓投資更從容，也能在波段低點逐步增加持股。

杉本長期布局的標的之一，009816，這是一檔市值型ETF，投資台灣市值最大的50家企業，等於一次持有台灣最具代表性的龍頭公司，透過長期持有與持續加碼，讓企業成長慢慢轉化為資產的累積。

更重要的是：因為沒有一次 ALL IN，杉本手上仍然保留資金，如果市場再度下跌，依然還能持續買入。

市場永遠會有高點與低點，但只要不把子彈一次打完就能在下一次機會出現時，再度加碼。投資的關鍵，不是一次買滿...而是永遠保留加碼的能力。

◎感謝 杉本來了 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。