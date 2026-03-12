3月募集潮開跑！主動式台股 ETF 規模衝新高、2月定期定額人氣王曝光

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
三月募集的主被動式ETF。資料來源：投信投顧公會、各投信官網
主被動式ETF募集熱潮三月再掀一波，在新募集的主動式ETF中，台股ETF達三檔，美股ETF有一檔，其餘的為全球型的股票或債券ETF。儘管近期台股震盪加劇、指數大漲大跌，主被動式台股ETF熱度不減，整體規模持續攀升並創下新高。

據統計至11日，目前主動式台股ETF總規模已達1,910.54億元。進一步觀察，目前市場共有11檔主動式台股ETF，其中規模突破百億元的產品已有六檔，包括：主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動復華未來50、主動安聯台灣、主動群益科技創新、主動野村臺灣優選，規模介於116.6至773.7億元。

此外，若以今年來績效表現來看，主動群益科技創新上漲21.2%，漲幅居冠；主動野村台灣50、主動統一台股增長、主動復華未來50、主動第一金台股優、主動中信台灣卓越則介於15.6%至20.9%間，表現同樣亮眼。

另根據台灣證券交易所最新公布的2月定期定額戶數交易統計，定期定額戶數前20名標的仍以台股與美股ETF為主，進一步觀察2月定期定額戶數月增率前十強，台股ETF占七檔、美股ETF占三檔。

其中富邦科技月增率達17%最亮眼， 其餘僅國泰費城半導體、主動統一台股增長、元大台灣50、國泰台灣科技龍頭皆為正成長，月增率介於4.5%至8.6%。整體上，投資人仍偏好透過市值型與科技主題ETF作為長期核心配置工具。

值得注意的是，由即將募集的ETF名單中可以發現訴求「收益」的ETF仍是主流，而台股主動式ETF已經進化至主打「掩護性買權」（Covered call）策略。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨表示，台股整體估值在亞太地區偏高，再加上中東戰事已讓市場對通膨預期逐步升溫，對先前漲幅較大的科技股易形成壓力；在此情況下，具備「掩護性買權」策略，不但具備一定的緩和下檔能力，也可將不確定的未來轉換成當下的權利金收益。

展望後市，主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，從輝達財報驗證AI基建需求強勁，惟川普最新關稅政策動向仍將牽動通膨預期、企業獲利走勢，以及市場觀望美伊戰爭結果，估計短期台股呈高檔震盪走勢。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線還是持續看好。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，短期市場仍可能受到地緣政治與通膨預期影響，波動度有所提升，但若觀察美元指數與VIX恐慌指數等關鍵指標，只要VIX未升至極端水準並逐步回落，通常意味市場情緒正逐步修復。

洪珮甄指出，相較於短期事件干擾，企業獲利才是決定股市長期趨勢的核心因素。從目前企業財報與產業趨勢觀察，AI需求持續強勁，正帶動科技產業新一輪獲利上修循環。隨著AI訂單動能延續、基本面維持穩健，台灣科技供應鏈仍具備長期競爭優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

規模 主動式 債券ETF 0052富邦科技

相關新聞

AI大腦再強也缺不了心臟！009819掌握算力電力雙支柱…搶賺5.3兆美元商機

隨著AI應用加速，全球運算能力需求攀升，投資機構正重拾基礎建設。中信投信推出的ETF（009819）專注電力及數據中心，預估未來五年基礎建設投資將達5.3兆美元，助力AI產業長期增長。

009816存滿130張！杉本公開分批加碼策略…不ALL IN爽撿波段低點

杉本透露其分批加碼策略，已累積凱基台灣TOP 50（009816）130張。他強調保留資金的重要性，避免一次ALL IN，以便在市場回檔時再次進場，加碼成本。

買0050不如買它？00981A掛牌狂飆81.5％…超強操盤手底細大公開

主動式ETF於2025年迅速崛起，特別是00981A自上市以來報酬達81.5%。該ETF由表現優異的操盤手陳釧瑤掌舵，超越同期0050並吸引大量投資者關注。其他主動式ETF亦表現不俗，市場競爭激烈。

00961配息率破14%太香！台股震盪公股行庫搶進…00919買超逾11萬張奪冠

台股昨日反彈漲1342.32點，收34114.19點。公股行庫資金流向顯示，重心轉向高股息ETF，特別是00961年化配息超過14%，成為市場焦點。

20歲洗頭妹想買車？孫太急勸退揭光保養就噴6萬元：早點存0050買資產

一名20歲洗頭妹努力工作並已購買機車，卻計劃再買車遭孫太提醒「養車才是負擔」。她被勸誘投資資產，鼓勵年輕人存錢學投資，並強調努力生活的人值得被溫柔對待。

默默存滿100張00878…股災不恐慌！杉本趁大跌彎腰撿鑽石

在近期市場大跌中，杉本成功累積100張國泰永續高股息（00878），展現長期投資者的堅持與機會。面對恐慌情緒，杉本選擇逐步加碼，強調每次回檔皆是增加未來現金流的機會。

