3月募集潮開跑！主動式台股 ETF 規模衝新高、2月定期定額人氣王曝光

主被動式ETF募集熱潮三月再掀一波，在新募集的主動式ETF中，台股ETF達三檔，美股ETF有一檔，其餘的為全球型的股票或債券ETF。儘管近期台股震盪加劇、指數大漲大跌，主被動式台股ETF熱度不減，整體規模持續攀升並創下新高。

據統計至11日，目前主動式台股ETF總規模已達1,910.54億元。進一步觀察，目前市場共有11檔主動式台股ETF，其中規模突破百億元的產品已有六檔，包括：主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動復華未來50、主動安聯台灣、主動群益科技創新、主動野村臺灣優選，規模介於116.6至773.7億元。

此外，若以今年來績效表現來看，主動群益科技創新上漲21.2%，漲幅居冠；主動野村台灣50、主動統一台股增長、主動復華未來50、主動第一金台股優、主動中信台灣卓越則介於15.6%至20.9%間，表現同樣亮眼。

另根據台灣證券交易所最新公布的2月定期定額戶數交易統計，定期定額戶數前20名標的仍以台股與美股ETF為主，進一步觀察2月定期定額戶數月增率前十強，台股ETF占七檔、美股ETF占三檔。

其中富邦科技月增率達17%最亮眼， 其餘僅國泰費城半導體、主動統一台股增長、元大台灣50、國泰台灣科技龍頭皆為正成長，月增率介於4.5%至8.6%。整體上，投資人仍偏好透過市值型與科技主題ETF作為長期核心配置工具。

值得注意的是，由即將募集的ETF名單中可以發現訴求「收益」的ETF仍是主流，而台股主動式ETF已經進化至主打「掩護性買權」（Covered call）策略。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨表示，台股整體估值在亞太地區偏高，再加上中東戰事已讓市場對通膨預期逐步升溫，對先前漲幅較大的科技股易形成壓力；在此情況下，具備「掩護性買權」策略，不但具備一定的緩和下檔能力，也可將不確定的未來轉換成當下的權利金收益。

展望後市，主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，從輝達財報驗證AI基建需求強勁，惟川普最新關稅政策動向仍將牽動通膨預期、企業獲利走勢，以及市場觀望美伊戰爭結果，估計短期台股呈高檔震盪走勢。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線還是持續看好。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，短期市場仍可能受到地緣政治與通膨預期影響，波動度有所提升，但若觀察美元指數與VIX恐慌指數等關鍵指標，只要VIX未升至極端水準並逐步回落，通常意味市場情緒正逐步修復。

洪珮甄指出，相較於短期事件干擾，企業獲利才是決定股市長期趨勢的核心因素。從目前企業財報與產業趨勢觀察，AI需求持續強勁，正帶動科技產業新一輪獲利上修循環。隨著AI訂單動能延續、基本面維持穩健，台灣科技供應鏈仍具備長期競爭優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。