11檔主動式台股 ETF 規模創新高 今年來科技型00992A 上漲21.28%

雖然近期台股大漲大跌，不過投資新寵主動式台股ETF持續發熱，規模也領先台股ETF創高，統計總規模已來到2,008.97億元。進一步觀察目前主動式台股ETF共有11檔，其中規模百億以上的有6檔，以今年來績效表現來看，主動群益科技創新（00992A）上漲21.28%漲幅居冠表現最出色。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，現階段全球市場高檔震盪，因此在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，中東地緣政治風險尚未完全解除，川普行事風格難預料，全球經貿秩序仍處在混亂階段，連帶供應鏈布局與股市表現都深受牽連，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作、趨吉避凶，這也更加彰顯持有主動式台股ETF的價值。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，從Nvidia財報驗證AI基建需求強勁，惟川普政策動向仍將牽動通膨預期、企業獲利走勢，及市場觀望美伊戰爭結果，估計短期台股呈高檔震盪走勢。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。