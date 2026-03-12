11檔主動式台股 ETF 規模創新高 今年來科技型00992A 上漲21.28%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
主動式台股ETF規模與績效表現。（資料來源:CMONEY、2026/3/12）
雖然近期台股大漲大跌，不過投資新寵主動式台股ETF持續發熱，規模也領先台股ETF創高，統計總規模已來到2,008.97億元。進一步觀察目前主動式台股ETF共有11檔，其中規模百億以上的有6檔，以今年來績效表現來看，主動群益科技創新（00992A）上漲21.28%漲幅居冠表現最出色。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，現階段全球市場高檔震盪，因此在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，中東地緣政治風險尚未完全解除，川普行事風格難預料，全球經貿秩序仍處在混亂階段，連帶供應鏈布局與股市表現都深受牽連，在政策風向與資金輪動快速變遷的環境中，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作、趨吉避凶，這也更加彰顯持有主動式台股ETF的價值。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，從Nvidia財報驗證AI基建需求強勁，惟川普政策動向仍將牽動通膨預期、企業獲利走勢，及市場觀望美伊戰爭結果，估計短期台股呈高檔震盪走勢。儘管短期市場情緒因戰爭而波動，但AI算力革命與生產力提升的長線趨勢並未因地緣政治而逆轉，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

買0050不如買它？00981A掛牌狂飆81.5％…超強操盤手底細大公開

主動式ETF於2025年迅速崛起，特別是00981A自上市以來報酬達81.5%。該ETF由表現優異的操盤手陳釧瑤掌舵，超越同期0050並吸引大量投資者關注。其他主動式ETF亦表現不俗，市場競爭激烈。

00961配息率破14%太香！台股震盪公股行庫搶進…00919買超逾11萬張奪冠

台股昨日反彈漲1342.32點，收34114.19點。公股行庫資金流向顯示，重心轉向高股息ETF，特別是00961年化配息超過14%，成為市場焦點。

20歲洗頭妹想買車？孫太急勸退揭光保養就噴6萬元：早點存0050買資產

一名20歲洗頭妹努力工作並已購買機車，卻計劃再買車遭孫太提醒「養車才是負擔」。她被勸誘投資資產，鼓勵年輕人存錢學投資，並強調努力生活的人值得被溫柔對待。

默默存滿100張00878…股災不恐慌！杉本趁大跌彎腰撿鑽石

在近期市場大跌中，杉本成功累積100張國泰永續高股息（00878），展現長期投資者的堅持與機會。面對恐慌情緒，杉本選擇逐步加碼，強調每次回檔皆是增加未來現金流的機會。

沒等到大跌⋯0050逢低加碼卻買不夠！網讚：台股比想像中更強

台股近日震盪後迅速回穩，一篇分享0050持續買進策略的PTT文章再度引發熱議。PTT網友原本預期這波修正至少會回測28000點，並準備好50張資金，打算從35000點一路往下每天買一張，未料行情反彈速度遠超預期，最終僅加碼5張0050，加上原本定期定額，持股從107張增至112張。對此不少人有同感，直呼「原本以為還會更便宜，結果根本來不及買」。

00922暫停初級申購那是什麼？陳重銘：怕大戶買爆稀釋股利

國泰領袖50（00922）因配息問題，公告自3月11日至3月16日暫停初級市場申購。陳重銘指出，若大戶大量申購將導致股利稀釋，建議投資人仍可在次級市場交易，但須留意溢價風險。

