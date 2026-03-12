買0050不如買它？00981A掛牌狂飆81.5％…超強操盤手底細大公開

去（2025）年堪稱「主動式ETF元年」。自5月起，野村、統一、群益3家投信打頭陣，隨後安聯、復華、台新、中信等也參戰，主動式ETF陷入鏖戰，僅半年就為國內ETF市場增添逾千億元活水。

主動式ETF之所以能迅速吸引目光，與其上市時點不無關係。去年4月，美國總統川普宣布對等關稅政策，引發全球股市急挫，而隨後在AI題材帶動下，股市快速反彈並持續創高，多檔主動式ETF正好於此期間上市，搭上順風車，績效表現不俗，成功吸引資金進場。

主動式ETF其實與過去傳統主動式基金並無太大差異，皆由基金經理人主動選股，試圖在市場中捕捉被低估或具成長潛力的標的，其投資目標不僅是參與市場行情，而是力求創造超越大盤的超額報酬。

不過，主動式ETF可直接在證券交易所以即時價格買賣，並須每日揭露持股，內扣費用略低於主動式基金；相較之下，主動式基金必須透過基金平台或銀行申購贖回，成交價格以每日收盤淨值計算，持股資訊僅於每月第10個交易日揭露前10大持股，且整體費用水準也較高。

在AI題材持續發酵之際，不少投資人不再滿足於「平均市場報酬」，在此氛圍下，追求超越市場報酬、透明度又高的主動式ETF，以親民的10元發行價切入，迅速成為台股新寵。

跑贏大盤的操盤手 多有基金好績效紀錄

截至今（2026）年1月30日，共有5檔主動式ETF上市以來含息報酬優於同期0050。其中主動第一金台股優選（00994A）與主動中信台灣卓越（00995A）掛牌不久仍待觀察。

而就現階段來看，主動統一台股增長（00981A）表現最為突出，上市以來含息報酬達81.5%，明顯領先同期0050近15個百分點。00981A以「大型、創新、成長」為核心，從上市櫃市值前300大篩選具備獲利成長性與技術領先優勢的企業。

值得注意的是，其操盤經理人陳釧瑤自接管「統一奔騰基金」以來的47個月期間，累積報酬高達196.12%，大幅超越同期台股大盤的80.05%，展現其創造超額報酬的超強能力。

另一個異軍突起的主動野村台灣50（00985A）則繳出48.56%的成績，略為優於同期0050的44.65%。00985A將選股範圍擴大至市值前150大，並結合基本面質化分析與量化因子模型進行汰弱留強。

最後值得關注的主動復華未來50（00991A）雖然上市時間不長，但其基金經理人呂宏宇過往操盤紀錄亦備受市場關注。

呂宏宇接管「復華復華基金」32個月期間，累積報酬達150.88%，優於同期台股的90.24%；另接管「復華高成長基金」9個月以來，累積報酬106.56%，亦近同期台股54.71%的2倍。

由此可見，表現相對突出的主動式ETF多由過往具亮眼操盤紀錄的經理人掛帥。然多數產品掛牌時間仍短，其策略仍有待時間驗證。

更多內容請鎖定2026年03月號《Money錢》

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。