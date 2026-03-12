中東戰事震盪洗三溫暖！專家推00981D進可攻退可守…年化配息率飆破9％

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
中東戰事影響金融市場，中國信託投信推出的非投等債ETF（00981D）年化配息率超過9%。專家強調其在波動中具備穩定配置價值，適合追求現金流的投資人。再次提醒，除息交易日定於3月17日。記者許正宏／攝影
中東戰事未歇，股市上沖下洗，震盪劇烈，投資人心情跟著洗三溫暖。對長期投資人而言，最重要的是穩定留在市場上，此時如何透過金融工具降低資產波動，成為安心投資的不二法門。其中，非投等債坐擁三大優勢，且憑藉其獨特的信用利差與高票息特性，展現出「進可攻、退可守」的配置價值。

中國信託投信表示，美國2月份非農就業數據意外疲軟，失業率攀升至4.4%，在經濟降溫與通膨壓力的雙重夾擊下，市場對於聯準會降息路徑的預期更顯撲朔迷離。面對股市上沖下洗、震盪劇烈的投資環境，如何透過有效的金融工具降低資產波動，已成為投資人安心留在市場上的首選課題。

主動中信非投等債（00981D）經理人陳昱彰指出，非投等債具備三大投資亮點，根據最新財報數據顯示，逾75%的非投等債企業已公布2025年第四季財報，其中有33%的企業稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）表現高於預期，顯示基本面仍具強大韌性。

此外，摩根大通預估2026年非投等債全年違約率僅為1.75%，不僅遠低於25年平均值的3.2%，亦較去年底的1.88%進一步下修；搭配近年升評數普遍大於降評數的趨勢，顯示企業信用體質依舊穩健，市場整體信用環境良好。

針對追求穩定現金流的投資人，00981D目前的配息表現極具吸引力。該檔ETF投資組合目前的平均票息率維持在8%以上，且本次公告維持每單位0.08元的配息水準，年化配息率仍達到9%以上。

陳昱彰表示，由於非投資等級債具備較長天期公債更短的存續期間特性，在殖利率波動劇烈時更能展現出「進可攻、退可守」的防禦韌性。這類資產在前波股災中已證明其平衡資產組合波動風險的能力，適合投資人納入核心配置，以因應未來經濟成長具韌性但地緣政治仍不確定的環境。

中國信託投信表示，在目前市場震盪洗三溫暖的氛圍下，建議投資人應適度布局高票息且違約風險受控的債券資產，透過優質的信用體質與票息收益，為個人資產組合建立一層保護牆，掌握長期獲利空間。

根據中國信託投信官網公告，00981D即將迎來除息。本次除息交易日定於3月17日，有意參與的投資人，最晚需在3月16日前買進並持有。至於配息發放日則預計為4月14日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981D主動中信非投等債

00961配息率破14%太香！台股震盪公股行庫搶進…00919買超逾11萬張奪冠

台股昨日反彈漲1342.32點，收34114.19點。公股行庫資金流向顯示，重心轉向高股息ETF，特別是00961年化配息超過14%，成為市場焦點。

20歲洗頭妹想買車？孫太急勸退揭光保養就噴6萬元：早點存0050買資產

一名20歲洗頭妹努力工作並已購買機車，卻計劃再買車遭孫太提醒「養車才是負擔」。她被勸誘投資資產，鼓勵年輕人存錢學投資，並強調努力生活的人值得被溫柔對待。

默默存滿100張00878…股災不恐慌！杉本趁大跌彎腰撿鑽石

在近期市場大跌中，杉本成功累積100張國泰永續高股息（00878），展現長期投資者的堅持與機會。面對恐慌情緒，杉本選擇逐步加碼，強調每次回檔皆是增加未來現金流的機會。

沒等到大跌⋯0050逢低加碼卻買不夠！網讚：台股比想像中更強

台股近日震盪後迅速回穩，一篇分享0050持續買進策略的PTT文章再度引發熱議。PTT網友原本預期這波修正至少會回測28000點，並準備好50張資金，打算從35000點一路往下每天買一張，未料行情反彈速度遠超預期，最終僅加碼5張0050，加上原本定期定額，持股從107張增至112張。對此不少人有同感，直呼「原本以為還會更便宜，結果根本來不及買」。

00922暫停初級申購那是什麼？陳重銘：怕大戶買爆稀釋股利

國泰領袖50（00922）因配息問題，公告自3月11日至3月16日暫停初級市場申購。陳重銘指出，若大戶大量申購將導致股利稀釋，建議投資人仍可在次級市場交易，但須留意溢價風險。

為何沒有更多0050？網點名006208 內行人曝原因：有也難撼動其地位

不少投資人為省去看盤心力，又加上想要長期投資，多會選擇如0050等的市值型ETF。一名網友在Dcard股票板發文提問「為什麼沒有其他像0050的ETF」，引發不少投資人討論台灣ETF市場結構。許多留言認為，市場其實已有類似產品，但因規模、費用率與法規限制等因素，使得0050仍長期維持主導地位，也有人指出台灣投資人偏好高股息ETF，才讓同類型產品較少出現。

