00961配息率破14%太香！台股震盪公股行庫搶進…00919買超逾11萬張奪冠
台股昨（11）日上演報復性反彈，終場狂漲1342.32點，收在34114.19點。市場專家分析，此波反彈主因川普將中東軍事行動定調為短期，暫時緩解全球恐慌情緒。然而，專家提醒，中東局勢與荷姆茲海峽危機並未解除，油價若維持高檔，將對通膨與利率政策造成顯著影響。回到台股，大盤雖收長紅K，但量能萎縮，顯示市場追價力道趨於謹慎，後續仍需時間消化套牢賣壓，操作上不宜躁進。
在這股多空拉鋸的詭譎氛圍中，向來被視為市場穩定力量的八大公股行庫，其資金流向反而透露出審慎的避險訊號。相較於外資大舉買超371.81億元追逐風險，公股法人反其道而行，選擇將資金停泊至具備防禦性與穩定現金流的高股息ETF，顯示在市場前景混沌不明之際，穩健的防禦型標的更受內資青睞。
根據CMoney統計至3月11日的數據，近一個月以來，公股行庫的買盤與ETF的年化配息率呈現高度正相關，配息率越高的標的，越能吸引公股法人的資金流入。其中，群益台灣精選高息（00919）以高達13.11%的年化配息率，吸引公股行庫大舉敲進11萬1,677張，買超力道最為強勁，凸顯高息產品的吸金魅力。
值得注意的是，FT臺灣永續高息（00961）以超過14%的年化配息率，成為榜上配息率最高的ETF，近期同樣獲得公股法人買盤加持，近一個月買超3,716張，股價更逆勢上漲3.11%，展現出優異的防禦韌性。理財專家分析，00961不僅具備高股息的誘因，其納入「永續」因子，篩選注重ESG的優質企業，使其在市場動盪時，更能提供雙重的穩定性，這也解釋了為何它能在眾多高息產品中脫穎而出，獲得法人關注。
此外，大華優利高填息30（00918）也以10.69%的配息率，獲買超1萬4,649張。這股資金流動清晰地描繪出，在當前環境下，能提供豐厚現金流的高股息ETF，已成為法人機構在震盪市中配置防禦部位的首選。
展望後市，專家認為，儘管大盤技術面強彈，但潛在的國際變數與通膨壓力仍是不可忽視的隱憂。投資人可將公股行庫的籌碼動向視為市場風向球，在當前不確定性仍高的環境下，適度將資金配置於兼具高配息與永續經營韌性的防禦型資產，或可作為穿越市場迷霧的穩健策略。
公股法人近一月高股息ETF籌碼動向
|代號
|股票名稱
|收盤價
(元)
|近一個月
漲幅(%)
|近一個月
買賣(張)
|除息金額
(元)
|年化配息率
|00961
|FT臺灣永續高息
|10.29
|3.11
|3716
|0.122
|14.23%
|0056
|元大高股息
|38.64
|2.82
|-22747
|0.866
|8.96%
|00713
|元大台灣高息低波
|52.25
|1.85
|-12937
|0.78
|5.97%
|00944
|野村趨勢動能高息
|15.25
|1.53
|-1355
|0.054
|4.25%
|00919
|群益台灣精選高息
|23.79
|1.49
|111677
|0.78
|13.11%
|00939
|統一台灣高息動能
|15.8
|1.28
|-21785
|0.072
|5.47%
|00918
|大華優利高填息30
|23.2
|1.22
|14649
|0.62
|10.69%
|00936
|台新永續高息中小
|17.47
|0.87
|-5983
|0.05
|3.43%
|00731
|復華富時高息低波
|71.5
|0.35
|-513
|0.752
|4.21%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|22.99
|0.13
|-139
|0.11
|5.74%
|00943
|兆豐電子高息等權
|14.86
|-0.2
|-1073
|0.072
|5.81%
|00940
|元大台灣價值高息
|9.68
|-0.21
|-111245
|0.045
|5.58%
|00900
|富邦特選高股息30
|14.36
|-0.42
|-15581
|0.075
|6.27%
|00915
|凱基優選高股息30
|23.51
|-0.51
|-10350
|0.38
|6.47%
|00930
|永豐ESG低碳高息
|17.72
|-1.23
|-2645
|0.15
|5.08%
|00946
|群益科技高息成長
|10.08
|-1.27
|-695
|0.058
|6.90%
|00878
|國泰永續高股息
|22.46
|-1.53
|-14813
|0.42
|7.48%
|00934
|中信成長高股息
|21.79
|-3.37
|-397
|0.14
|7.71%
資料來源:CMoney(2026.03.11)
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
