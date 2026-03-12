00961配息率破14%太香！台股震盪公股行庫搶進…00919買超逾11萬張奪冠

台股昨（11）日上演報復性反彈，終場狂漲1342.32點，收在34114.19點。市場專家分析，此波反彈主因川普將中東軍事行動定調為短期，暫時緩解全球恐慌情緒。然而，專家提醒，中東局勢與荷姆茲海峽危機並未解除，油價若維持高檔，將對通膨與利率政策造成顯著影響。回到台股，大盤雖收長紅K，但量能萎縮，顯示市場追價力道趨於謹慎，後續仍需時間消化套牢賣壓，操作上不宜躁進。

在這股多空拉鋸的詭譎氛圍中，向來被視為市場穩定力量的八大公股行庫，其資金流向反而透露出審慎的避險訊號。相較於外資大舉買超371.81億元追逐風險，公股法人反其道而行，選擇將資金停泊至具備防禦性與穩定現金流的高股息ETF，顯示在市場前景混沌不明之際，穩健的防禦型標的更受內資青睞。

根據CMoney統計至3月11日的數據，近一個月以來，公股行庫的買盤與ETF的年化配息率呈現高度正相關，配息率越高的標的，越能吸引公股法人的資金流入。其中，群益台灣精選高息（00919）以高達13.11%的年化配息率，吸引公股行庫大舉敲進11萬1,677張，買超力道最為強勁，凸顯高息產品的吸金魅力。

值得注意的是，FT臺灣永續高息（00961）以超過14%的年化配息率，成為榜上配息率最高的ETF，近期同樣獲得公股法人買盤加持，近一個月買超3,716張，股價更逆勢上漲3.11%，展現出優異的防禦韌性。理財專家分析，00961不僅具備高股息的誘因，其納入「永續」因子，篩選注重ESG的優質企業，使其在市場動盪時，更能提供雙重的穩定性，這也解釋了為何它能在眾多高息產品中脫穎而出，獲得法人關注。

此外，大華優利高填息30（00918）也以10.69%的配息率，獲買超1萬4,649張。這股資金流動清晰地描繪出，在當前環境下，能提供豐厚現金流的高股息ETF，已成為法人機構在震盪市中配置防禦部位的首選。

展望後市，專家認為，儘管大盤技術面強彈，但潛在的國際變數與通膨壓力仍是不可忽視的隱憂。投資人可將公股行庫的籌碼動向視為市場風向球，在當前不確定性仍高的環境下，適度將資金配置於兼具高配息與永續經營韌性的防禦型資產，或可作為穿越市場迷霧的穩健策略。

公股法人近一月高股息ETF籌碼動向

代號 股票名稱 收盤價

(元) 近一個月

漲幅(%) 近一個月

買賣(張) 除息金額

(元) 年化配息率 00961 FT臺灣永續高息 10.29 3.11 3716 0.122 14.23% 0056 元大高股息 38.64 2.82 -22747 0.866 8.96% 00713 元大台灣高息低波 52.25 1.85 -12937 0.78 5.97% 00944 野村趨勢動能高息 15.25 1.53 -1355 0.054 4.25% 00919 群益台灣精選高息 23.79 1.49 111677 0.78 13.11% 00939 統一台灣高息動能 15.8 1.28 -21785 0.072 5.47% 00918 大華優利高填息30 23.2 1.22 14649 0.62 10.69% 00936 台新永續高息中小 17.47 0.87 -5983 0.05 3.43% 00731 復華富時高息低波 71.5 0.35 -513 0.752 4.21% 00730 富邦臺灣優質高息 22.99 0.13 -139 0.11 5.74% 00943 兆豐電子高息等權 14.86 -0.2 -1073 0.072 5.81% 00940 元大台灣價值高息 9.68 -0.21 -111245 0.045 5.58% 00900 富邦特選高股息30 14.36 -0.42 -15581 0.075 6.27% 00915 凱基優選高股息30 23.51 -0.51 -10350 0.38 6.47% 00930 永豐ESG低碳高息 17.72 -1.23 -2645 0.15 5.08% 00946 群益科技高息成長 10.08 -1.27 -695 0.058 6.90% 00878 國泰永續高股息 22.46 -1.53 -14813 0.42 7.48% 00934 中信成長高股息 21.79 -3.37 -397 0.14 7.71%

資料來源: CMoney (2026.03.11)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。