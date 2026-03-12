快訊

00961配息率破14%太香！台股震盪公股行庫搶進…00919買超逾11萬張奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
台股昨暴漲1342.32點，反彈動能強勁，八大公股行庫卻選擇避險，首選高股息ETF。群益台灣精選高息（00919）受青睞，買超逾11萬張；FT臺灣永續高息（00961）則以14%配息率吸引熱絡進場。圖／聯合報系資料照片

台股昨（11）日上演報復性反彈，終場狂漲1342.32點，收在34114.19點。市場專家分析，此波反彈主因川普將中東軍事行動定調為短期，暫時緩解全球恐慌情緒。然而，專家提醒，中東局勢與荷姆茲海峽危機並未解除，油價若維持高檔，將對通膨與利率政策造成顯著影響。回到台股，大盤雖收長紅K，但量能萎縮，顯示市場追價力道趨於謹慎，後續仍需時間消化套牢賣壓，操作上不宜躁進。

在這股多空拉鋸的詭譎氛圍中，向來被視為市場穩定力量的八大公股行庫，其資金流向反而透露出審慎的避險訊號。相較於外資大舉買超371.81億元追逐風險，公股法人反其道而行，選擇將資金停泊至具備防禦性與穩定現金流的高股息ETF，顯示在市場前景混沌不明之際，穩健的防禦型標的更受內資青睞。

根據CMoney統計至3月11日的數據，近一個月以來，公股行庫的買盤與ETF的年化配息率呈現高度正相關，配息率越高的標的，越能吸引公股法人的資金流入。其中，群益台灣精選高息（00919）以高達13.11%的年化配息率，吸引公股行庫大舉敲進11萬1,677張，買超力道最為強勁，凸顯高息產品的吸金魅力。

值得注意的是，FT臺灣永續高息（00961）以超過14%的年化配息率，成為榜上配息率最高的ETF，近期同樣獲得公股法人買盤加持，近一個月買超3,716張，股價更逆勢上漲3.11%，展現出優異的防禦韌性。理財專家分析，00961不僅具備高股息的誘因，其納入「永續」因子，篩選注重ESG的優質企業，使其在市場動盪時，更能提供雙重的穩定性，這也解釋了為何它能在眾多高息產品中脫穎而出，獲得法人關注。

此外，大華優利高填息30（00918）也以10.69%的配息率，獲買超1萬4,649張。這股資金流動清晰地描繪出，在當前環境下，能提供豐厚現金流的高股息ETF，已成為法人機構在震盪市中配置防禦部位的首選。

展望後市，專家認為，儘管大盤技術面強彈，但潛在的國際變數與通膨壓力仍是不可忽視的隱憂。投資人可將公股行庫的籌碼動向視為市場風向球，在當前不確定性仍高的環境下，適度將資金配置於兼具高配息與永續經營韌性的防禦型資產，或可作為穿越市場迷霧的穩健策略。

公股法人近一月高股息ETF籌碼動向

代號股票名稱收盤價
(元)		近一個月
漲幅(%)		近一個月
買賣(張)		除息金額
(元)		年化配息率
00961FT臺灣永續高息10.293.1137160.12214.23%
0056元大高股息38.642.82-227470.8668.96%
00713元大台灣高息低波52.251.85-129370.785.97%
00944野村趨勢動能高息15.251.53-13550.0544.25%
00919群益台灣精選高息23.791.491116770.7813.11%
00939統一台灣高息動能15.81.28-217850.0725.47%
00918大華優利高填息3023.21.22146490.6210.69%
00936台新永續高息中小17.470.87-59830.053.43%
00731復華富時高息低波71.50.35-5130.7524.21%
00730富邦臺灣優質高息22.990.13-1390.115.74%
00943兆豐電子高息等權14.86-0.2-10730.0725.81%
00940元大台灣價值高息9.68-0.21-1112450.0455.58%
00900富邦特選高股息3014.36-0.42-155810.0756.27%
00915凱基優選高股息3023.51-0.51-103500.386.47%
00930永豐ESG低碳高息17.72-1.23-26450.155.08%
00946群益科技高息成長10.08-1.27-6950.0586.90%
00878國泰永續高股息22.46-1.53-148130.427.48%
00934中信成長高股息21.79-3.37-3970.147.71%

資料來源:CMoney(2026.03.11)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 月配息 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

