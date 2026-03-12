20歲洗頭妹想買車？孫太急勸退揭光保養就噴6萬元：早點存0050買資產

買車其實不難 養車才是真正的開始

這幾天頭痛、肩頸酸痛的老毛病又發作了，晚上跑去洗頭，跟洗頭的妹妹閒聊。

聊天才知道，她今年20歲（比我女兒年紀還小），是家裡的老大，平常除了工作，還要幫忙照顧家中弟弟妹妹，媽媽會跟她拿開口錢，所以她選擇寧可在外面租房子，也不回家住。（住的地方跟工作地方確實有點遠，單趟車程大概60分鐘）

因爲她從小不愛唸書，所以國中就決定走美業，學一技之長，今年解鎖的成就是，送給自己的生日禮物是一台機車（目前還在分期中，每個月繳4600多元，分24期慢慢繳。）她下一個目標，是「買一台車」。

前面聽完都還蠻勵志的，聽到她繳完機車分期，接著還要買車這件事，我忍不住跟洗頭妹妹說：

每個年輕人的生活裡，其實都有自己的責任，也有自己的努力，離開前，我當面向洗頭妹妹致謝並給一點小費。

不是因為她做得特別好，而是因為我知道...努力生活的人，值得被多一點溫柔對待。

最後用巴菲特的一句話做結尾 「如果你不想辦法在睡覺時也能賺錢，那你就得工作到生命結束。」

後記：回家跟悟天聊起這件事，被唸「太雞婆」沒事提醒一位陌生人，買車花費多少多少，實在沒必要，明明是好意，萬一被曲解了，何必呢？

其實我很感謝16歲那一年，在郵局推銷我賣儲蓄險的大姐，以及郵局門口站崗的保險員。當時年紀小，沒什麼理財和保險的觀念，就用最笨的方式強迫自己儲蓄。

或許很多人會認為儲蓄險利息低，也因此漸漸培養我每個月領到錢，先把「當月支出和收入開銷」先存起來，剩餘的錢分配一個月30天的習慣。

這就是我為什麼我尊重所有理財商品，因為每個金融商品都有它適合的對象。

我就是這樣一步一腳印走過來的。

◎感謝 孫悟天存股-孫太 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。