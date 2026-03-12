默默存滿100張00878…股災不恐慌！杉本趁大跌彎腰撿鑽石

有些時候，市場的大跌，看起來像是壞消息，但對長期投資的人來說，反像是一場意外的機會...

最近這一波市場震盪，許多人因為帳面下跌而感到不安，但對杉本而言，卻是一段慢慢累積資產的過程。

當市場因恐慌而下跌時，價格往往被情緒壓低，杉本沒有試著去猜底，也沒有想要抓最漂亮的進場點，而是選擇在市場波動中，一張一張慢慢加碼國泰永續高股息（00878），對存股族來說，重點從來不是買在最低，而是持續把資產堆高。

就這樣，在這次股災的震盪之中，杉本也默默達成了一個小小的里程碑，累積100張00878；這並不是一夕之間的成果，而是長時間紀律投資的累積。

每一次市場回檔，都是把未來現金流慢慢增加的一次機會。

其實杉本也和許多投資人一樣，並不是什麼資金雄厚的大戶，只是選擇把每一次市場波動，轉化成累積資產的步驟。

當市場熱絡時，很多人會覺得資產成長很快，但真正讓資產慢慢壯大的，往往是在市場低迷、大家不太敢買的時候。

股市總會有漲有跌，但只要持續累積優質資產，時間終究會慢慢給出答案。市場會波動，資產會成長。

◎感謝 杉本來了 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。