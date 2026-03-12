聽新聞
0:00 / 0:00
默默存滿100張00878…股災不恐慌！杉本趁大跌彎腰撿鑽石
有些時候，市場的大跌，看起來像是壞消息，但對長期投資的人來說，反像是一場意外的機會...
最近這一波市場震盪，許多人因為帳面下跌而感到不安，但對杉本而言，卻是一段慢慢累積資產的過程。
當市場因恐慌而下跌時，價格往往被情緒壓低，杉本沒有試著去猜底，也沒有想要抓最漂亮的進場點，而是選擇在市場波動中，一張一張慢慢加碼國泰永續高股息（00878），對存股族來說，重點從來不是買在最低，而是持續把資產堆高。
就這樣，在這次股災的震盪之中，杉本也默默達成了一個小小的里程碑，累積100張00878；這並不是一夕之間的成果，而是長時間紀律投資的累積。
每一次市場回檔，都是把未來現金流慢慢增加的一次機會。
其實杉本也和許多投資人一樣，並不是什麼資金雄厚的大戶，只是選擇把每一次市場波動，轉化成累積資產的步驟。
當市場熱絡時，很多人會覺得資產成長很快，但真正讓資產慢慢壯大的，往往是在市場低迷、大家不太敢買的時候。
股市總會有漲有跌，但只要持續累積優質資產，時間終究會慢慢給出答案。市場會波動，資產會成長。
◎感謝 杉本來了 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。