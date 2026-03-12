快訊

默默存滿100張00878…股災不恐慌！杉本趁大跌彎腰撿鑽石

聯合新聞網／ 杉本來了
杉本不畏市場大跌震盪，秉持紀律持續逢低加碼00878，不猜測底部而是將危機化為轉機，成功達成累積100張優質資產的存股里程碑。圖／聯合報系資料照片
杉本不畏市場大跌震盪，秉持紀律持續逢低加碼00878，不猜測底部而是將危機化為轉機，成功達成累積100張優質資產的存股里程碑。圖／聯合報系資料照片

有些時候，市場的大跌，看起來像是壞消息，但對長期投資的人來說，反像是一場意外的機會...

最近這一波市場震盪，許多人因為帳面下跌而感到不安，但對杉本而言，卻是一段慢慢累積資產的過程。

當市場因恐慌而下跌時，價格往往被情緒壓低，杉本沒有試著去猜底，也沒有想要抓最漂亮的進場點，而是選擇在市場波動中，一張一張慢慢加碼國泰永續高股息（00878），對存股族來說，重點從來不是買在最低，而是持續把資產堆高。

就這樣，在這次股災的震盪之中，杉本也默默達成了一個小小的里程碑，累積100張00878；這並不是一夕之間的成果，而是長時間紀律投資的累積。

每一次市場回檔，都是把未來現金流慢慢增加的一次機會。

其實杉本也和許多投資人一樣，並不是什麼資金雄厚的大戶，只是選擇把每一次市場波動，轉化成累積資產的步驟。

當市場熱絡時，很多人會覺得資產成長很快，但真正讓資產慢慢壯大的，往往是在市場低迷、大家不太敢買的時候。

股市總會有漲有跌，但只要持續累積優質資產，時間終究會慢慢給出答案。市場會波動，資產會成長。

◎感謝 杉本來了 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

相關新聞

默默存滿100張00878…股災不恐慌！杉本趁大跌彎腰撿鑽石

在近期市場大跌中，杉本成功累積100張國泰永續高股息（00878），展現長期投資者的堅持與機會。面對恐慌情緒，杉本選擇逐步加碼，強調每次回檔皆是增加未來現金流的機會。

沒等到大跌⋯0050逢低加碼卻買不夠！網讚：台股比想像中更強

台股近日震盪後迅速回穩，一篇分享0050持續買進策略的PTT文章再度引發熱議。PTT網友原本預期這波修正至少會回測28000點，並準備好50張資金，打算從35000點一路往下每天買一張，未料行情反彈速度遠超預期，最終僅加碼5張0050，加上原本定期定額，持股從107張增至112張。對此不少人有同感，直呼「原本以為還會更便宜，結果根本來不及買」。

00922暫停初級申購那是什麼？陳重銘：怕大戶買爆稀釋股利

國泰領袖50（00922）因配息問題，公告自3月11日至3月16日暫停初級市場申購。陳重銘指出，若大戶大量申購將導致股利稀釋，建議投資人仍可在次級市場交易，但須留意溢價風險。

為何沒有更多0050？網點名006208 內行人曝原因：有也難撼動其地位

不少投資人為省去看盤心力，又加上想要長期投資，多會選擇如0050等的市值型ETF。一名網友在Dcard股票板發文提問「為什麼沒有其他像0050的ETF」，引發不少投資人討論台灣ETF市場結構。許多留言認為，市場其實已有類似產品，但因規模、費用率與法規限制等因素，使得0050仍長期維持主導地位，也有人指出台灣投資人偏好高股息ETF，才讓同類型產品較少出現。

日股ETF 政策紅利加持

日本政府向國會提出新年度的會計預算規模再創新高，首相高市早苗力拚3月底完成立法程序，市場對財政收入來源正向看待，激勵日股上攻，今年以來有六檔日股ETF大漲二位數。其中，台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）兩檔ETF今年來大漲逾24%。

市值型ETF吸睛 買盤卡位

美伊衝突影響全球金融市場走勢，台股在大漲大跌態勢下，不少投資人透過逢低布局市值型ETF。根據統計，美伊開戰以來，包括凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50兩檔，受益人周增都逾16萬人，主動式台股ETF也備受青睞。

