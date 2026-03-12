00922暫停初級申購那是什麼？陳重銘：怕大戶買爆稀釋股利

投資達人「不敗教主」陳重銘影音中表示，台股昨日大漲1340點，市場氣氛明顯回溫。他認為，若在股災期間進場投資，其實不一定需要挑選個股，直接選擇市值型ETF即可，因為市值型ETF本身已經涵蓋市場主要企業，能夠分散風險。

陳重銘也觀察到近期市場的一則消息，與國泰領袖50（00922）有關。他指出，00922同樣屬於市值型ETF，第一大成分股為台積電（2330），整體持股中約有八成與AI相關產業有關。由於近期市場買盤湧入，投信公告將在3月11日至3月16日暫停初級市場申購。

他進一步解釋，所謂「初級市場申購」，通常是指大型投資人直接向投信申購ETF單位。例如一次申購500張或1000張。以00922目前一張約3萬元計算，若申購500張，金額約為1500萬元。相較之下，一般投資人只買5張或10張，通常是在股市交易，這屬於次級市場交易。

陳重銘指出，00922之所以暫停初級市場申購，主要與配息有關。該ETF近期公告每單位配息2元，以目前股價估算，單次配息率約6.5%。由於00922採半年配，換算年化殖利率約為13%，因此吸引不少投資人關注。

他說明，如果此時大量投資人透過初級市場申購，例如許多大戶各自申購數百張，投信就必須持續新增ETF單位數。但這些新增單位同樣具有領取股利的權利，而投信事先準備的股利金額有限，因此若單位數快速膨脹，可能會出現股利被稀釋的問題。為了避免這種情況，投信才會暫停初級市場申購。

至於一般投資人該怎麼做，陳重銘表示，其實仍然可以在股市的次級市場買賣00922。因為次級市場交易只是投資人之間互相買賣，例如有人買進、有人賣出，整體ETF單位數並不會增加，因此不會影響配息結構。

不過他也提醒投資人要注意，當ETF暫停初級市場申購時，若市場買盤持續增加，由於無法透過申購新增單位，價格可能出現偏離淨值的情況，也就是所謂的溢價。投資人若遇到ETF暫停申購的情況，建議可以到投信官網查看相關資訊，並留意是否出現明顯的溢價風險。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。