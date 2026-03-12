美股強勢股季季換 主動式 ETF 靈活布局

2026年以來，在AI股評價疑慮、川普關稅議題再起，再到近日的美以伊戰火衝擊市場投資情緒，全球主要股市走勢震盪，類股輪動速度加快，以金融市場馬首是瞻的美國股市來看，今年來表現最強的三大類股漲幅分別為能源23.43%、必須消費10.77%、原材料9.4%，與前一季度，即2025年第4季表現最佳的三類股健康照護、電信服務、金融相對照可說是大相逕庭。法人表示，市場多空訊息交錯，且美股題材多元，料資金調節與類股輪動腳步加快，這也意味著美股投資配置上也須順應市況彈性調整，投資人可善用主動式美股ETF來靈活因應。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，美股投資題材豐富，產業長期健康輪動，觀察近年來各季度美股各類股表現，每季強勢族群不盡相同，以今年來看，受到近日能源價格飆升影響，能源類股漲勢最佳，其次則為必須消費和原材料，而去年第四季度則以健康照護、電信服務與金融表現突出，可見在市況變化下，資金持續於不同類股間輪動，而這也更加突顯主動式操作的優勢，能因應政經局勢與經濟、企業獲利狀況彈性調整持股內容，掌握多元輪動行情。

吳承恕指出，自美以伊衝突升溫後，市場關注油價與通膨風險，不過，當前市場評估此次事件屬於短、中期的區域性事件性質為高，應不致造成經濟與產業趨勢的根本變化，無礙於溫和成長的長期經濟趨勢，加上美股企業營運保有韌性，且今年逢期中選選舉年，川普政府亦祭出包括產業發展計畫、企業併購審查鬆綁等利多政策，美股中長期支撐力道仍在，表現仍值留意。產業方面，現階段除透過多元產業配置平衡投資組合波動外，亦可適度配置具增長潛力的科技成長股與非科技潛力股，包括AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備、國防航太、生醫、金融創新等可持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。