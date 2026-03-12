日股ETF 政策紅利加持

日本政府向國會提出新年度的會計預算規模再創新高，首相高市早苗力拚3月底完成立法程序，市場對財政收入來源正向看待，激勵日股上攻，今年以來有六檔日股ETF大漲二位數。其中，台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）兩檔ETF今年來大漲逾24%。

台新日本半導體ETF研究團隊指出，2026年3月以來，日本股市在國際能源價格波動與地緣政治風險下出現震盪，但政策支持與結構性題材仍提供中長線投資機會。近期政府在半導體與人工智慧領域的重要出資計畫，凸顯日本科技產業布局持續加速。日本政府設定晶片產業銷售目標至2040年將達40兆日圓，較現行水準大幅提升八倍。為實現這一目標，政府將結合產業、技術與資金支持，推動半導體產業投資與技術升級，內容涵蓋研發補助、國家級投資基金及企業資本支出鼓勵措施，期望在全球半導體競爭中取得優勢。

雖然地緣政治緊張及原油價格上升仍對日本企業成本與市場情緒帶來壓力，但政策支持及結構性題材被視為市場長線核心動能，企業持續推動股利及回購政策，提高股東回報，吸引長期資金流入。短期日股或因全球風險震盪，但中長線仍具投資吸引力。尤其是日本政府大力投入半導體與AI產業，結合民間資金與企業自主經營，形成政策與市場雙重支撐，建議優先布局日本半導體ETF。

中信日本半導體ETF經理人許家瑜指出，近期受地緣風險與原油價格波動，今年來漲多板塊面臨修正壓力，然在2奈米製程、先進封裝與HBM記憶體帶動設備投資的趨勢下，待地緣風險趨穩，日本半導體產業投組表現仍將回歸基本面。

許家瑜分析，受惠AI應用持續普及、擴張，今年度日本半導體設備銷售預計達雙位數成長。產業目前處於景氣上行階段，先進邏輯半導體與記憶體仍在加速擴張產能，隨AI應用逐步從大型語言模型拓展到代理式AI與實體AI，以高階推論驅動的應用將持續推升對半導體技術與產能的要求，並進一步帶動先進設備的投資需求。在先進製程帶動的成長格局下，日本半導體產業中長期展望樂觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。