市值型ETF吸睛 買盤卡位

美伊衝突影響全球金融市場走勢，台股在大漲大跌態勢下，不少投資人透過逢低布局市值型ETF。根據統計，美伊開戰以來，包括凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50兩檔，受益人周增都逾16萬人，主動式台股ETF也備受青睞。

根據統計，美伊衝突以來一周受益人數增加最多的10檔ETF中，有五檔為市值型，前九名受益人周增都逾萬人。在台股加權指數蒸發1,815點的一周，凱基台灣TOP50、元大台灣50的受益人數，逆勢增加超過六位數。顯示台股受中東戰事拖累重挫之際，對台股後市看多的投資人，趁大盤出現明顯修正，透過表現貼近台股加權指數的市值型ETF逢低進場布局，搶先卡位後續反彈行情。

凱基台灣TOP50ETF研究團隊表示，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於「全球AI發展」的長線趨勢；台灣在AI晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。

統計數據也顯示，台股過往具備在政治危機後回歸成長的韌性，長期趨勢沒有改變。凱基台灣TOP50ETF研究團隊表示，中東後續的政權走向、或是中東海域的封鎖時間，皆屬於投資人無法掌控的「隨機變數」，與其被隨機變數擾亂投資步調，投資者應掌握能掌控的投資節奏，也就是用資產配置分散風險、用投資紀律超越波動，並長期持有，以達到用長線保護短線的效果。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台股產業觀察方面，建議投資人能面對眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。