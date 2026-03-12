聽新聞
0:00 / 0:00

市值型ETF吸睛 買盤卡位

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美伊衝突影響全球金融市場走勢，台股在大漲大跌態勢下，不少投資人透過逢低布局市值型ETF。根據統計，美伊開戰以來，包括凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50兩檔，受益人周增都逾16萬人，主動式台股ETF也備受青睞。

根據統計，美伊衝突以來一周受益人數增加最多的10檔ETF中，有五檔為市值型，前九名受益人周增都逾萬人。在台股加權指數蒸發1,815點的一周，凱基台灣TOP50、元大台灣50的受益人數，逆勢增加超過六位數。顯示台股受中東戰事拖累重挫之際，對台股後市看多的投資人，趁大盤出現明顯修正，透過表現貼近台股加權指數的市值型ETF逢低進場布局，搶先卡位後續反彈行情。

凱基台灣TOP50ETF研究團隊表示，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於「全球AI發展」的長線趨勢；台灣在AI晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。

統計數據也顯示，台股過往具備在政治危機後回歸成長的韌性，長期趨勢沒有改變。凱基台灣TOP50ETF研究團隊表示，中東後續的政權走向、或是中東海域的封鎖時間，皆屬於投資人無法掌控的「隨機變數」，與其被隨機變數擾亂投資步調，投資者應掌握能掌控的投資節奏，也就是用資產配置分散風險、用投資紀律超越波動，並長期持有，以達到用長線保護短線的效果。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台股產業觀察方面，建議投資人能面對眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融市場 元大 受益人數

延伸閱讀

川普發言震盪台股！股民趁大跌瘋搶009816與0050…它單周狂增23萬人

搶買爆了 00922 ETF 暫停初級市場申購

美股看俏台股續熱 ETF 受益人數連20周創高

台股ETF受益人連6高市值、高息型人氣同旺 00919配息創新高重回人氣榜

相關新聞

日股ETF 政策紅利加持

日本政府向國會提出新年度的會計預算規模再創新高，首相高市早苗力拚3月底完成立法程序，市場對財政收入來源正向看待，激勵日股上攻，今年以來有六檔日股ETF大漲二位數。其中，台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）兩檔ETF今年來大漲逾24%。

市值型ETF吸睛 買盤卡位

美伊衝突影響全球金融市場走勢，台股在大漲大跌態勢下，不少投資人透過逢低布局市值型ETF。根據統計，美伊開戰以來，包括凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50兩檔，受益人周增都逾16萬人，主動式台股ETF也備受青睞。

台股主動ETF 規模衝高

美國總統川普表示美伊戰爭可望很快結束、國際油價大跌下，台股展開報復性反彈，昨（11）日大漲1,342點，創下史上大二大漲點，再次突破34,000點關卡，此外，在多變的國際情勢中，台股主動式ETF的靈活性也受到資金矚目，連帶台股主動式ETF規模首度站上2,000億元大關。

市場翻多 帶動台股ETF耀眼漲勢

台股連二日反彈，昨（11）日大漲1,342點，創下史上第二大漲點，一舉收復所有均線支撐，市場情緒翻多，盤面上的台股ETF平均也漲3.5%，推升總規模增加1,603億元，攀升至4.59兆元，創下歷史新高。

主被動式ETF商品 募集熱

主被動式ETF募集熱潮3月再掀一波，在新募集的主動式ETF中，台股ETF達三檔，美股ETF有一檔，其餘的為全球型的股票或債券ETF。儘管近期台股震盪加劇、指數大漲大跌，主被動式台股ETF熱度不減，整體規模持續攀升並創下新高。

台股重挫存股族撿便宜！009803填息實力驚人吸買盤 專家看好：AI成長列車未停

近期台股受到美伊戰事與國際能源價格飆漲衝擊，指數出現大幅震盪，而本月4日與11日更是出現大幅重挫，不過，玉山投信指出，看好台股搭上AI長線成長的列車，即使遇到股市重挫，反而讓台股ETF出現明顯低接買盤，反映市場對於台股深具信心。 根據統計，近一週日成交均量高於今年來日成交均量超過50%之台股ETF共有16檔，主要以非主動型ETF為主，如保德信市值動能50 ETF(009803)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台灣精選高息(00919)等，而主動型ETF則以主動統一台股增長(00981A)、主動野村台灣50(00985A)兩檔入榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。