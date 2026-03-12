聽新聞
0:00 / 0:00

市場翻多 帶動台股ETF耀眼漲勢

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股連二日反彈，昨（11）日大漲1,342點，創下史上第二大漲點，一舉收復所有均線支撐，市場情緒翻多，盤面上的台股ETF平均也漲3.5%，推升總規模增加1,603億元，攀升至4.59兆元，創下歷史新高。

台股再次上演千點反彈行情，連帶台股ETF漲勢也大放異彩，富邦臺灣加權正2（00675L）、群益臺灣加權正2、元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2共四檔槓桿型ETF單日上漲7.9%至8.1%間不等；至於原型ETF中，包含主動台新優勢成長、台新臺灣IC設計、主動群益科技創新、主動復華未來50、元大富櫃50共五檔單日漲幅也超過6%。

從規模表現來看，共計有13檔台股ETF改寫新高，依序為元大台灣50的13,843億元、群益台灣精選高息4,265億元、富邦科技1,137億元、凱基台灣TOP 50的822億元、主動統一台股增長814億元、元大台灣50正2的722億元、國泰台灣領袖50的508億元、主動復華未來50的275億元、野村臺灣新科技50的202億元、國泰臺灣加權正2的92億元、中信綠能及電動車63億元、群益臺灣加權正2的54億元、保德信市值動能50的21億元。

短線市場劇烈震盪，反應地緣政治利空，然AI中長期展望並未發生改變，未來地緣政治衝突若能出現緩和，投資人情緒回穩後，市場仍會以基本面為重心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦 IC設計 元大

延伸閱讀

川普發言震盪台股！股民趁大跌瘋搶009816與0050…它單周狂增23萬人

12檔原型ETF 漲逾二成

投資人棄高股息ETF！紅包年終壓0050 2月定期定額戶數突破80萬人創高

台股ETF受益人連6高市值、高息型人氣同旺 00919配息創新高重回人氣榜

相關新聞

日股ETF 政策紅利加持

日本政府向國會提出新年度的會計預算規模再創新高，首相高市早苗力拚3月底完成立法程序，市場對財政收入來源正向看待，激勵日股上攻，今年以來有六檔日股ETF大漲二位數。其中，台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）兩檔ETF今年來大漲逾24%。

市值型ETF吸睛 買盤卡位

美伊衝突影響全球金融市場走勢，台股在大漲大跌態勢下，不少投資人透過逢低布局市值型ETF。根據統計，美伊開戰以來，包括凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50兩檔，受益人周增都逾16萬人，主動式台股ETF也備受青睞。

台股主動ETF 規模衝高

美國總統川普表示美伊戰爭可望很快結束、國際油價大跌下，台股展開報復性反彈，昨（11）日大漲1,342點，創下史上大二大漲點，再次突破34,000點關卡，此外，在多變的國際情勢中，台股主動式ETF的靈活性也受到資金矚目，連帶台股主動式ETF規模首度站上2,000億元大關。

市場翻多 帶動台股ETF耀眼漲勢

台股連二日反彈，昨（11）日大漲1,342點，創下史上第二大漲點，一舉收復所有均線支撐，市場情緒翻多，盤面上的台股ETF平均也漲3.5%，推升總規模增加1,603億元，攀升至4.59兆元，創下歷史新高。

主被動式ETF商品 募集熱

主被動式ETF募集熱潮3月再掀一波，在新募集的主動式ETF中，台股ETF達三檔，美股ETF有一檔，其餘的為全球型的股票或債券ETF。儘管近期台股震盪加劇、指數大漲大跌，主被動式台股ETF熱度不減，整體規模持續攀升並創下新高。

台股重挫存股族撿便宜！009803填息實力驚人吸買盤 專家看好：AI成長列車未停

近期台股受到美伊戰事與國際能源價格飆漲衝擊，指數出現大幅震盪，而本月4日與11日更是出現大幅重挫，不過，玉山投信指出，看好台股搭上AI長線成長的列車，即使遇到股市重挫，反而讓台股ETF出現明顯低接買盤，反映市場對於台股深具信心。 根據統計，近一週日成交均量高於今年來日成交均量超過50%之台股ETF共有16檔，主要以非主動型ETF為主，如保德信市值動能50 ETF(009803)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台灣精選高息(00919)等，而主動型ETF則以主動統一台股增長(00981A)、主動野村台灣50(00985A)兩檔入榜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。