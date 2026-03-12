市場翻多 帶動台股ETF耀眼漲勢

台股連二日反彈，昨（11）日大漲1,342點，創下史上第二大漲點，一舉收復所有均線支撐，市場情緒翻多，盤面上的台股ETF平均也漲3.5%，推升總規模增加1,603億元，攀升至4.59兆元，創下歷史新高。

台股再次上演千點反彈行情，連帶台股ETF漲勢也大放異彩，富邦臺灣加權正2（00675L）、群益臺灣加權正2、元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2共四檔槓桿型ETF單日上漲7.9%至8.1%間不等；至於原型ETF中，包含主動台新優勢成長、台新臺灣IC設計、主動群益科技創新、主動復華未來50、元大富櫃50共五檔單日漲幅也超過6%。

從規模表現來看，共計有13檔台股ETF改寫新高，依序為元大台灣50的13,843億元、群益台灣精選高息4,265億元、富邦科技1,137億元、凱基台灣TOP 50的822億元、主動統一台股增長814億元、元大台灣50正2的722億元、國泰台灣領袖50的508億元、主動復華未來50的275億元、野村臺灣新科技50的202億元、國泰臺灣加權正2的92億元、中信綠能及電動車63億元、群益臺灣加權正2的54億元、保德信市值動能50的21億元。

短線市場劇烈震盪，反應地緣政治利空，然AI中長期展望並未發生改變，未來地緣政治衝突若能出現緩和，投資人情緒回穩後，市場仍會以基本面為重心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。