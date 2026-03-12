主被動式ETF商品 募集熱

主被動式ETF募集熱潮3月再掀一波，在新募集的主動式ETF中，台股ETF達三檔，美股ETF有一檔，其餘的為全球型的股票或債券ETF。儘管近期台股震盪加劇、指數大漲大跌，主被動式台股ETF熱度不減，整體規模持續攀升並創下新高。

據統計顯示，目前主動式台股ETF總規模已達1,910.54億元。進一步觀察，目前市場共有11檔主動式台股ETF，其中規模突破百億元的產品已有六檔，包括：主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動復華未來50、主動安聯台灣、主動群益科技創新、主動野村臺灣優選，規模介於116.6至773.7億元。此外，若以今年來績效表現來看，主動群益科技創新上漲21.2%，漲幅居冠；主動野村台灣50、主動統一台股增長、主動復華未來50、主動第一金台股優、主動中信台灣卓越則介於15.6%至20.9%間，表現同樣亮眼。

值得注意的是，由即將募集的ETF名單中可以發現訴求「收益」的ETF仍是主流，而台股主動式ETF已經進化至主打「掩護性買權」（Covered call）策略。摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨表示，台股整體估值在亞太地區偏高，再加上中東戰事已讓市場對通膨預期逐步升溫，對先前漲幅較大的科技股易形成壓力；在此情況下，具備「掩護性買權」策略，不但具備一定的緩和下檔能力，也可將不確定的未來轉換成當下的權利金收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。