台股主動ETF 規模衝高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國總統川普表示美伊戰爭可望很快結束、國際油價大跌下，台股展開報復性反彈，昨（11）日大漲1,342點，創下史上大二大漲點，再次突破34,000點關卡，此外，在多變的國際情勢中，台股主動式ETF的靈活性也受到資金矚目，連帶台股主動式ETF規模首度站上2,000億元大關。

根據CMoney統計至昨日，台股主動式ETF共有11檔，當中六檔規模在百億元之上，最大一檔-主動統一台股增長（00981A）規模首度站上800億元，攀升至814億元，改寫新高，也持續坐穩台股主動式ETF規模王。

其餘依序包含主動群益台灣強棒321億元、主動復華未來50的275億元、主動群益科技創新144億元、主動安聯台灣139億元、主動野村臺灣優選122億元。

昨日除主動統一台股增長規模創高外，主動復華未來50也改寫新高帶動下，台股主動式ETF總規模單日增加98億元，攀升至2,008億元，再度改寫新紀錄。

另從今年市價表現來看，贏過加權報酬指數17.8%的有主動群益科技創新21.2%、主動野村台灣50的20.9%、主動統一台股增長18.5%、主動復華未來50的18.5%，此外，1月7日掛牌的主動第一金台股優至今漲幅也有18.2%。

統一投信投研團隊表示，從基本面來看，AI成長趨勢不變，美國及台灣經濟成長穩健，聯準會預計維持降息循環，台股長線仍呈現多頭格局。目前市場對AI算力需求有增無減，在美國雲端服務巨頭持續加大AI投資的背景下，ASIC和輝達的通用晶片升級，帶動相關零組件規格提升及單價上漲，有利供應鏈營運動能成長。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，台灣出口動能預期將持續受惠於AI應用從雲端向邊緣裝置擴散，以及國際大廠對AI算力的投資熱潮。整體看來，台股基本面仍強，長期AI伺服器需求仍具中長期實質企業資本支出趨勢，加上台灣主要半導體電子相關帶來的先進代工、封裝供應鏈需求仍強，建議可持續分批逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

規模 國際油價 主動式

相關新聞

日股ETF 政策紅利加持

日本政府向國會提出新年度的會計預算規模再創新高，首相高市早苗力拚3月底完成立法程序，市場對財政收入來源正向看待，激勵日股上攻，今年以來有六檔日股ETF大漲二位數。其中，台新日本半導體（00951）、中信日本半導體（00954）兩檔ETF今年來大漲逾24%。

市值型ETF吸睛 買盤卡位

美伊衝突影響全球金融市場走勢，台股在大漲大跌態勢下，不少投資人透過逢低布局市值型ETF。根據統計，美伊開戰以來，包括凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣50兩檔，受益人周增都逾16萬人，主動式台股ETF也備受青睞。

台股主動ETF 規模衝高

美國總統川普表示美伊戰爭可望很快結束、國際油價大跌下，台股展開報復性反彈，昨（11）日大漲1,342點，創下史上大二大漲點，再次突破34,000點關卡，此外，在多變的國際情勢中，台股主動式ETF的靈活性也受到資金矚目，連帶台股主動式ETF規模首度站上2,000億元大關。

市場翻多 帶動台股ETF耀眼漲勢

台股連二日反彈，昨（11）日大漲1,342點，創下史上第二大漲點，一舉收復所有均線支撐，市場情緒翻多，盤面上的台股ETF平均也漲3.5%，推升總規模增加1,603億元，攀升至4.59兆元，創下歷史新高。

主被動式ETF商品 募集熱

主被動式ETF募集熱潮3月再掀一波，在新募集的主動式ETF中，台股ETF達三檔，美股ETF有一檔，其餘的為全球型的股票或債券ETF。儘管近期台股震盪加劇、指數大漲大跌，主被動式台股ETF熱度不減，整體規模持續攀升並創下新高。

台股重挫存股族撿便宜！009803填息實力驚人吸買盤 專家看好：AI成長列車未停

近期台股受到美伊戰事與國際能源價格飆漲衝擊，指數出現大幅震盪，而本月4日與11日更是出現大幅重挫，不過，玉山投信指出，看好台股搭上AI長線成長的列車，即使遇到股市重挫，反而讓台股ETF出現明顯低接買盤，反映市場對於台股深具信心。 根據統計，近一週日成交均量高於今年來日成交均量超過50%之台股ETF共有16檔，主要以非主動型ETF為主，如保德信市值動能50 ETF(009803)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台灣精選高息(00919)等，而主動型ETF則以主動統一台股增長(00981A)、主動野村台灣50(00985A)兩檔入榜。

