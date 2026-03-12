台股主動ETF 規模衝高

美國總統川普表示美伊戰爭可望很快結束、國際油價大跌下，台股展開報復性反彈，昨（11）日大漲1,342點，創下史上大二大漲點，再次突破34,000點關卡，此外，在多變的國際情勢中，台股主動式ETF的靈活性也受到資金矚目，連帶台股主動式ETF規模首度站上2,000億元大關。

根據CMoney統計至昨日，台股主動式ETF共有11檔，當中六檔規模在百億元之上，最大一檔-主動統一台股增長（00981A）規模首度站上800億元，攀升至814億元，改寫新高，也持續坐穩台股主動式ETF規模王。

其餘依序包含主動群益台灣強棒321億元、主動復華未來50的275億元、主動群益科技創新144億元、主動安聯台灣139億元、主動野村臺灣優選122億元。

昨日除主動統一台股增長規模創高外，主動復華未來50也改寫新高帶動下，台股主動式ETF總規模單日增加98億元，攀升至2,008億元，再度改寫新紀錄。

另從今年市價表現來看，贏過加權報酬指數17.8%的有主動群益科技創新21.2%、主動野村台灣50的20.9%、主動統一台股增長18.5%、主動復華未來50的18.5%，此外，1月7日掛牌的主動第一金台股優至今漲幅也有18.2%。

統一投信投研團隊表示，從基本面來看，AI成長趨勢不變，美國及台灣經濟成長穩健，聯準會預計維持降息循環，台股長線仍呈現多頭格局。目前市場對AI算力需求有增無減，在美國雲端服務巨頭持續加大AI投資的背景下，ASIC和輝達的通用晶片升級，帶動相關零組件規格提升及單價上漲，有利供應鏈營運動能成長。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，台灣出口動能預期將持續受惠於AI應用從雲端向邊緣裝置擴散，以及國際大廠對AI算力的投資熱潮。整體看來，台股基本面仍強，長期AI伺服器需求仍具中長期實質企業資本支出趨勢，加上台灣主要半導體電子相關帶來的先進代工、封裝供應鏈需求仍強，建議可持續分批逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。