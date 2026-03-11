快訊

「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪評價更迭關鍵

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…尋獲夫妻喪生火窟 起火原因待釐清

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

抗戰資產教戰守則 法人：股債啞鈴配置收益成長雙贏

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期美伊展開軍事行動，戰火持續籠罩中東地區，造成國際原油價格狂飆，儘管美國總統川普最新表示，中東戰火可能很快結束，但戰情目前詭譎，尚有變數，股債市雙雙呈大波動市，法人建議投資人抗戰資產教戰守則，可採股債啞鈴配置，鎖定月配息BBB級投資級債為核心，領債息再轉進醫療保健、日常消費等民生必需、及電力基建等AI剛需的低基期股票資產，作衛星配置，掌握收益成長兩頭甜。

根據CMoney統計，3月展開除息的債券ETF共46檔，預計下周起，將有19檔債券ETF密集除息，其中，新光BBB投等債20+（00970B）、兆豐US優選投等債（00957B）兩檔訴求月配息，預估年化配息率突破6%以上、將於下周一、周二展開除息；其他如富邦全球投等債（00740B）、台新特選IG債10+（00980B）、群益ESG投等20+（00937B）及元大優息投等債（00968B）等四檔，同步下周啟動除息，預估年化配息率也逾5.5%以上。

新光BBB投等債20+ETF經理人劉恆誌表示，月配息投資等級債券ETF，由於具高評等、高票息、高殖利率等投資優勢，適合作為現階段投資人抗戰資產配置的核心組合，在股市震盪階段，先享有每月債息收入現金流，幫助投資人渡過市場震盪期，減輕心理不安。

根據ICE最新統計，新光BBB投等債20+ETF追蹤的「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，截至3月10日的平均到期殖利率達6.24%、平均票息率有5.86%，在相對高殖利率保護下，劉恆誌認為，BBB級債券安全收益兼顧，可作為定期存債首選，透過每月債息收入，還能進一步當作額外加碼債券ETF本身，或伺股價低檔，逢低布局股票ETF的銀彈。

台新投信表示，這波中東戰火持續籠罩股市，對市場及投資人信心衝擊較大，建議可趁中東戰局亂世，逐步加碼BBB級高配息債，作為主要收息資產；若行有餘力，再將債息轉投資低基期股，例如醫療保健、電力基礎、日常消費等民生必需甚至生活剛需族群上，透過股債啞鈴配置，以債息養股利，中長期持有，有望掌握股債雙頭甜。

日常消費方面，台新美國標普日常消費品精選行業指數基金投資團隊強調，目前中東局勢動盪，美股呈現高檔震盪，不過，美企資本支出成長、企業獲利強勢，美股當中，非科技產業股輪動現象明顯，特別是具低基期、財務體質強健的日常消費股，今年以來持續吸引資金淨流入，也吸引機構法人轉向日常消費股淘金。

另外，電力基建方面，3月初美股科技巨頭在白宮與總統川普會面並簽署協議，明確承諾為新增的人工智慧（AI）數據中心自行建設或採購電力供應，代表美國政府希望今年各家科技公司發展AI時，必須增加額外的電力、電網等基礎設施，顯示未來美國湧起自建再生能源、核能發電與電網等需求，帶動電力基建躍升為美股長線行情的非科技主角；至於醫療保健方面，則在總體環境波動下，美股生技醫療板塊兼具防禦與創新特性，也容易吸引長線資金回流。

台新投信建議，現階段全球股債市進入震盪期，投資人可以優先鎖定安全、收益兼具的BBB投資等級債券ETF，每月領取債息收入；再透過債息轉投資日常消費、電力基建、或醫療保健等行業股票ETF，掌握低基期股票回檔買點、掌握股債雙甜頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00970B新光BBB投等債20＋ 00957B兆豐US優選投等債 00740B富邦全球投等債 00980B台新特選IG債10+

延伸閱讀

地緣政治風險升溫！投資聚焦趨勢領袖配置 中信投信新基金攻守兼備

投資聚焦趨勢領袖配置 中信投信新基金開募

震盪買點浮現 息收防護+AI成長雙線布局

地緣動盪 非投資等級債展現抗震力

相關新聞

台股重挫存股族撿便宜！009803填息實力驚人吸買盤 專家看好：AI成長列車未停

近期台股受到美伊戰事與國際能源價格飆漲衝擊，指數出現大幅震盪，而本月4日與11日更是出現大幅重挫，不過，玉山投信指出，看好台股搭上AI長線成長的列車，即使遇到股市重挫，反而讓台股ETF出現明顯低接買盤，反映市場對於台股深具信心。 根據統計，近一週日成交均量高於今年來日成交均量超過50%之台股ETF共有16檔，主要以非主動型ETF為主，如保德信市值動能50 ETF(009803)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台灣精選高息(00919)等，而主動型ETF則以主動統一台股增長(00981A)、主動野村台灣50(00985A)兩檔入榜。

贏大盤及0050的大黑馬！009803掛牌不到一年狂賺62%…稀飯：這幾檔AI股發威

保德信市值動能50 ETF（009803）自掛牌以來報酬率高達62.3%，表現超越大盤。

川普發言震盪台股！股民趁大跌瘋搶009816與0050…它單周狂增23萬人

川普「戰爭快結束」發言引發台股震盪，投資者趁機搶進凱基台灣TOP50（009816）及元大台灣50（0050），其中009816受益人數單周狂增23萬人。

收益主軸從被動等待轉為主動創造 ETF 採掩護性買權策略成新亮點

主動式ETF募集熱潮3月再掀一波！根據統計資料，3月新募集的主動式ETF中，台股ETF就有三檔，美股ETF有一檔，其餘的為全球型的股票或債券ETF。從將募集的ETF名單中可以發現訴求「收益」的ETF仍是主流，甚至台股主動式ETF已經進化到主打「掩護性買權」（Covered call）策略，可見投資人對收益的需求，不再只滿足於被動的股息或債息收入，而是傾向追求創造更主動積極的收益。

009803配00878、進階選00981A衝績效！詹璇依推「月月配」黃金陣容

財經主持人詹璇依建議投資人透過搭配不同類型的ETF，如009803、00878與00981A，形成穩健的「月月配」配置，平衡現金流需求與資本成長。

台積電（2330）大跌就是送分題！陳重銘揭：AI行情與政府護盤

台積電（2330）大漲85元，成為投資者眼中的「送分題」。陳重銘建議在股災時進場，並指出政府若要護盤，首選也是台積電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。