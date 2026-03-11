抗戰資產教戰守則 法人：股債啞鈴配置收益成長雙贏

近期美伊展開軍事行動，戰火持續籠罩中東地區，造成國際原油價格狂飆，儘管美國總統川普最新表示，中東戰火可能很快結束，但戰情目前詭譎，尚有變數，股債市雙雙呈大波動市，法人建議投資人抗戰資產教戰守則，可採股債啞鈴配置，鎖定月配息BBB級投資級債為核心，領債息再轉進醫療保健、日常消費等民生必需、及電力基建等AI剛需的低基期股票資產，作衛星配置，掌握收益成長兩頭甜。

根據CMoney統計，3月展開除息的債券ETF共46檔，預計下周起，將有19檔債券ETF密集除息，其中，新光BBB投等債20+（00970B）、兆豐US優選投等債（00957B）兩檔訴求月配息，預估年化配息率突破6%以上、將於下周一、周二展開除息；其他如富邦全球投等債（00740B）、台新特選IG債10+（00980B）、群益ESG投等20+（00937B）及元大優息投等債（00968B）等四檔，同步下周啟動除息，預估年化配息率也逾5.5%以上。

新光BBB投等債20+ETF經理人劉恆誌表示，月配息投資等級債券ETF，由於具高評等、高票息、高殖利率等投資優勢，適合作為現階段投資人抗戰資產配置的核心組合，在股市震盪階段，先享有每月債息收入現金流，幫助投資人渡過市場震盪期，減輕心理不安。

根據ICE最新統計，新光BBB投等債20+ETF追蹤的「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，截至3月10日的平均到期殖利率達6.24%、平均票息率有5.86%，在相對高殖利率保護下，劉恆誌認為，BBB級債券安全收益兼顧，可作為定期存債首選，透過每月債息收入，還能進一步當作額外加碼債券ETF本身，或伺股價低檔，逢低布局股票ETF的銀彈。

台新投信表示，這波中東戰火持續籠罩股市，對市場及投資人信心衝擊較大，建議可趁中東戰局亂世，逐步加碼BBB級高配息債，作為主要收息資產；若行有餘力，再將債息轉投資低基期股，例如醫療保健、電力基礎、日常消費等民生必需甚至生活剛需族群上，透過股債啞鈴配置，以債息養股利，中長期持有，有望掌握股債雙頭甜。

日常消費方面，台新美國標普日常消費品精選行業指數基金投資團隊強調，目前中東局勢動盪，美股呈現高檔震盪，不過，美企資本支出成長、企業獲利強勢，美股當中，非科技產業股輪動現象明顯，特別是具低基期、財務體質強健的日常消費股，今年以來持續吸引資金淨流入，也吸引機構法人轉向日常消費股淘金。

另外，電力基建方面，3月初美股科技巨頭在白宮與總統川普會面並簽署協議，明確承諾為新增的人工智慧（AI）數據中心自行建設或採購電力供應，代表美國政府希望今年各家科技公司發展AI時，必須增加額外的電力、電網等基礎設施，顯示未來美國湧起自建再生能源、核能發電與電網等需求，帶動電力基建躍升為美股長線行情的非科技主角；至於醫療保健方面，則在總體環境波動下，美股生技醫療板塊兼具防禦與創新特性，也容易吸引長線資金回流。

台新投信建議，現階段全球股債市進入震盪期，投資人可以優先鎖定安全、收益兼具的BBB投資等級債券ETF，每月領取債息收入；再透過債息轉投資日常消費、電力基建、或醫療保健等行業股票ETF，掌握低基期股票回檔買點、掌握股債雙甜頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。