震盪買點浮現 息收防護+AI成長雙線布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華優利高填息30 投資績效。(資料來源：Bloomberg)
大華優利高填息30 投資績效。(資料來源：Bloomberg)

買進長線成長趁現在，科技巨頭CP值比你想得更高！近期美國對伊朗展開軍事行動，地緣政治風險引爆全球市場震盪。面對市場不安，大華銀投信指出，這類型的短期震盪，並不影響長期成長趨勢，反而是強化資產配置好時機。除了廣納優質息收資產，更要掌握當前科技巨頭同時具有「高成長+低本益比」的雙重優勢，提醒投資人拋開「科技股貴不可攀」的既定印象，把握投資甜蜜點。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠指出，金融市場近期震盪來自於美伊衝突帶來的不確定性，但近年美國介入的戰爭型態都是以速戰速決為主，預估將為短期影響。在經濟面仍強韌、企業獲利持續成長的趨勢下，看好台、美股再漲空間。短期的下跌反而提供了中長期投資者入手優質成長資產的好機會，建議以息收防護+AI成長雙線布局，強化資產配置。

郭修誠表示，AI成長力讓科技巨頭成為當前的投資首選。過去投資人常有科技巨頭估值過高的印象，但其實在近期市場回檔下，科技巨頭仍保有強勁獲利，反倒讓科技巨頭處於「高成長、低本益比」的黃金交叉期，是震盪市況中難得的布局點。

根據彭博統計至2月27日，科技七巨頭（Mag7） 2026年的預估本益比已經低於代表美國科技股的那斯達克100指數，若展望至2027年甚至更低於標普500核心消費指數。但與此同時，近5年的EPS皆仍維持雙位數以上的年複合成長率。

大華銀投信執行副總經理張耿豪指出，華美國MAG7+（009815）大投資組合有約七成的權重布局於科技七巨頭，就是參與AI成長最簡單且高效的核心投資利器，其追蹤指數設計概念深受投資人認同，掛牌短短兩個月內規模已經快速突破70億元。

在追求AI成長動能的同時，郭修誠也建議，以優質的息收資產作為基本防護，在市場震盪期中持續現金流將可協助投資人度過不安時期，甚至能進一步成為加碼投資的銀彈，例如以高信評債券為主要配置的大華優利美公債20（00983B） 、大華優利美A債15（00984B）不僅可滿足現金流需求，更可兼具降低資產組合波動效用。

台股高股息ETF方面，大華優利高填息ETF（00918）則是握有優利與成長的雙重優勢，成立以來總報酬率達到120%，根據大華銀投信官網數據，填息成功比例更超過7成，優異的報酬率、填息能力，更因此勇奪2026亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）台灣最佳股息ETF大獎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF 009815大華美國MAG7+ 00983B大華優利美公債20 00984B大華優利美A債15

台股重挫存股族撿便宜！009803填息實力驚人吸買盤 專家看好：AI成長列車未停

近期台股受到美伊戰事與國際能源價格飆漲衝擊，指數出現大幅震盪，而本月4日與11日更是出現大幅重挫，不過，玉山投信指出，看好台股搭上AI長線成長的列車，即使遇到股市重挫，反而讓台股ETF出現明顯低接買盤，反映市場對於台股深具信心。 根據統計，近一週日成交均量高於今年來日成交均量超過50%之台股ETF共有16檔，主要以非主動型ETF為主，如保德信市值動能50 ETF(009803)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台灣精選高息(00919)等，而主動型ETF則以主動統一台股增長(00981A)、主動野村台灣50(00985A)兩檔入榜。

贏大盤及0050的大黑馬！009803掛牌不到一年狂賺62%…稀飯：這幾檔AI股發威

保德信市值動能50 ETF（009803）自掛牌以來報酬率高達62.3%，表現超越大盤。

川普發言震盪台股！股民趁大跌瘋搶009816與0050…它單周狂增23萬人

川普「戰爭快結束」發言引發台股震盪，投資者趁機搶進凱基台灣TOP50（009816）及元大台灣50（0050），其中009816受益人數單周狂增23萬人。

收益主軸從被動等待轉為主動創造 ETF 採掩護性買權策略成新亮點

主動式ETF募集熱潮3月再掀一波！根據統計資料，3月新募集的主動式ETF中，台股ETF就有三檔，美股ETF有一檔，其餘的為全球型的股票或債券ETF。從將募集的ETF名單中可以發現訴求「收益」的ETF仍是主流，甚至台股主動式ETF已經進化到主打「掩護性買權」（Covered call）策略，可見投資人對收益的需求，不再只滿足於被動的股息或債息收入，而是傾向追求創造更主動積極的收益。

009803配00878、進階選00981A衝績效！詹璇依推「月月配」黃金陣容

財經主持人詹璇依建議投資人透過搭配不同類型的ETF，如009803、00878與00981A，形成穩健的「月月配」配置，平衡現金流需求與資本成長。

台積電（2330）大跌就是送分題！陳重銘揭：AI行情與政府護盤

台積電（2330）大漲85元，成為投資者眼中的「送分題」。陳重銘建議在股災時進場，並指出政府若要護盤，首選也是台積電。

