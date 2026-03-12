快訊

為何沒有更多0050？網點名006208 內行人曝原因：有也難撼動其地位

聯合新聞網／ 綜合報導
0050是元大投信的市值型ETF，追蹤台灣市值最大的50家公司，為投資人首選。（本報系資料庫）
不少投資人為省去看盤心力，又加上想要長期投資，多會選擇如0050等的市值型ETF。一名網友在Dcard股票板發文提問「為什麼沒有其他像0050的ETF」，引發不少投資人討論台灣ETF市場結構。許多留言認為，市場其實已有類似產品，但因規模、費用率與法規限制等因素，使得0050仍長期維持主導地位，也有人指出台灣投資人偏好高股息ETF，才讓同類型產品較少出現。

0050為元大投信推出的指數型ETF，全名為「元大台灣50」，追蹤富時台灣50指數，主要投資台股市值最大的50家公司，是台灣最具代表性的市值型ETF之一。該ETF成立時間早、規模龐大，長期被視為台股大盤投資工具，持股中台積電占比最高，也因此常被視為投資台股龍頭企業的一種方式。由於管理費率相對較低，加上市場規模已相當成熟，後續推出完全相同定位的產品，競爭優勢有限。

原PO在貼文中指出，0050追蹤台灣前50大公司，因此好奇為何其他金控或投信沒有推出同樣追蹤「台灣前50大」的ETF產品。他認為若0050市場需求穩定，其他機構理應推出類似商品競爭，但目前似乎沒有看到完全相同定位的產品，因此提出疑問，希望了解背後原因。

從網友留言來看，最常見的說法是「市場已有類似產品，但規模難以撼動0050」。不少人提到富邦推出的006208同樣追蹤台灣50指數，因此本質上與0050相當接近，但由於0050成立時間較早、資金規模大，市場流動性與品牌認知度都較高，新產品要追趕並不容易。此外，也有留言指出，投信近年更偏好推出高股息ETF，原因在於管理費較高、投資人需求強，使得市場出現大量配息型產品。

此外，也有網友從制度面分析原因。部分人指出，現行ETF法規對持股比例與集中度有一定限制，而台股權值過於集中在台積電等大型公司，如果單純追蹤前50大公司，可能會碰到持股比例上限的問題。由於早期成立的ETF較不受新規限制，新產品若要完全複製相同結構，反而需要透過不同設計或調整權重，因此市場上才會出現一些「類似但不完全相同」的ETF產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

不少投資人為省去看盤心力，又加上想要長期投資，多會選擇如0050等的市值型ETF。一名網友在Dcard股票板發文提問「為什麼沒有其他像0050的ETF」，引發不少投資人討論台灣ETF市場結構。許多留言認為，市場其實已有類似產品，但因規模、費用率與法規限制等因素，使得0050仍長期維持主導地位，也有人指出台灣投資人偏好高股息ETF，才讓同類型產品較少出現。

