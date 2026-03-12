沒等到大跌⋯0050逢低加碼卻買不夠！網讚：台股比想像中更強

台股近日震盪後迅速回穩，一篇分享0050持續買進策略的PTT文章再度引發熱議。PTT網友原本預期這波修正至少會回測28000點，並準備好50張資金，打算從35000點一路往下每天買一張，未料行情反彈速度遠超預期，最終僅加碼5張0050，加上原本定期定額，持股從107張增至112張。對此不少人有同感，直呼「原本以為還會更便宜，結果根本來不及買」。

一名網友在PTT回覆先前看多0050的加碼文章。原PO坦言，本來預設這次會出現更深的修正，因此事先準備好大筆現金，甚至打算把部分美債部位逐步轉換為0050，採取自備現金、無槓桿的方式分批布局。不過實際走勢與預期不同，壞消息看似仍未消散，股價卻已先行彈升，使他沒能如原計畫一路加碼到50張，只能繼續觀察後續是否還有跌破33000點以下的機會。儘管未能大舉進貨，原PO仍維持定期定額與長線看多立場，強調「定期定額，0050，自強不息」。

原PO在心得與回文中展現相當明確的長期投資態度。他並未因未買滿而過度懊惱，而是表示自己本來就每天固定投入5500元買進，額外加碼只是特價時順手多買，若真的沒加碼到也無妨。面對有人建議直接買正2，他也直言自己「抱不住正二」，說明其投資邏輯並非追求最大槓桿報酬，而是選擇自己能長期持有、睡得著的工具。這種以紀律與持有能力為核心的思維，也成為整串文章最鮮明的主軸。

從其他網友留言來看，最大共識是「跌太少、買太少」的懊悔感。不少人表示，原本還在等跌破32000點甚至30000點才要擴大布局，沒想到真正的大跌只有短短幾天，結果只來得及多買1張、2張，甚至只有幾十股。也有人直言，自己原本想等國安基金或更多利空訊號確認後再進場，結果市場根本不給時間，讓不少想抄更低點的投資人錯失加碼時機。整體氣氛可看出，多數留言其實並非悲觀，而是對反彈過快感到扼腕。

此外，也有一批網友把討論拉回投資方法本身。有人認為，股市唯一能確定的就是長期向上，短期高低點根本沒人能準確預測，因此像0050這類大盤型ETF，本來就應該持續買、分批撿，而不是過度執著某個絕對低點。另有網友指出，這次戰爭與地緣政治雖帶來波動，但修正幅度其實不到市場最恐慌時預想的程度，也再度證明台股在資金與結構面支撐下相對強勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。