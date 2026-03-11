快訊

台股重挫存股族撿便宜！009803填息實力驚人吸買盤 專家看好：AI成長列車未停

聯合新聞網／ 綜合報導
即便市場因戰爭與能源壓力重挫，台股ETF卻出現顯著逆勢買盤。記者曾吉松／攝影
即便市場因戰爭與能源壓力重挫，台股ETF卻出現顯著逆勢買盤。記者曾吉松／攝影

近期台股受到美伊戰事與國際能源價格飆漲衝擊，指數出現大幅震盪，而本月4日與9日更是出現大幅重挫，不過，玉山投信指出，看好台股搭上AI長線成長的列車，即使遇到股市重挫，反而讓台股ETF出現明顯低接買盤，反映市場對於台股深具信心。

根據統計，近一週日成交均量高於今年來日成交均量超過50%之台股ETF共有16檔，主要以非主動型ETF為主，如保德信市值動能50 ETF(009803)、國泰台灣領袖50(00922)、群益台灣精選高息(00919)等，而主動型ETF則以主動統一台股增長(00981A)、主動野村台灣50(00985A)兩檔入榜。

ETF代號股票名稱近一週日均量今年來日均量成長幅度(%)
00922國泰台灣領袖5058649.220046.75192.56
00919群益台灣精選高息300560.6132268.6127.23
00938凱基優選302403.21157.6107.60
0050元大台灣50315986.4152365.1107.39
00981A主動統一台股增長270720.8133925102.14
00961FT臺灣永續高息7069.43805.7585.76
009803保德信市值動能504059.62284.6877.69
00918大華優利高填息3050110.22906672.40
00896中信綠能及電動車7183.84338.765.57
00985A主動野村台灣5016081.610510.6853.00
0052富邦科技9984065266.2552.97

資料來源：CMoney，統計至2026/03/10；排除槓反型ETF

009803經理人楊立楷指出，不少投資人為了增加手中資金彈性，將台股ETF配息納入投資考量，特別是過往歷史填息快、填息表現佳之台股ETF，更容易成為市場回檔時資金加碼重點。

以009803為例，過去2次配息後皆在4至5個交易日內迅速填息，且每次配息金額皆較前次成長，因此也吸引資金提前進場參與本月17日除息行情。

楊立楷表示，台灣均衡的出口成長與AI價值鏈重估，是支撐台股長期前景的重要基礎，也是市場買盤勇於在低檔進場撿便宜的重點依據。

即使遇到春節期間，台灣1至2月出口年增率仍達44.5%，反映出主權AI需求爆發，顯示隨著全球供應鏈移轉分工，台灣出口成長正趨向多元均衡，有利於後續維持高成長態勢。

楊立楷進一步說明，隨著企業資本支出由應用端重新集中至算力端，台灣處於AI硬體需求最明確的受惠位置，於全球AI價值鏈中的地位不減反增。

特別是硬體端算力稀缺並不僅限於GPU本身，而是擴展到支撐算力的整個零組件生態系，從HBM的產能限制帶動的先進封裝需求，到此外高功耗引發的液冷系統與高效能電源管理IC需求缺口，以及連接多顆GPU所需的交換器與光收發模組規格升級，均為台廠強項，並預料將持續帶動相關供應鏈及整體業績成長。

在台股長線看升前提下，楊立楷建議，不妨挑選能同時網羅市值標竿與市值成長兩大族群龍頭的市值型台股ETF，並搭配歷年12月換股強化動能因子之特性，選出具熱門題材之產業隱形冠軍，有機會掌握長期台股向上契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50

贏大盤及0050的大黑馬！009803掛牌不到一年狂賺62%…稀飯：這幾檔AI股發威

保德信市值動能50 ETF（009803）自掛牌以來報酬率高達62.3%，表現超越大盤。

川普發言震盪台股！股民趁大跌瘋搶009816與0050…它單周狂增23萬人

川普「戰爭快結束」發言引發台股震盪，投資者趁機搶進凱基台灣TOP50（009816）及元大台灣50（0050），其中009816受益人數單周狂增23萬人。

收益主軸從被動等待轉為主動創造 ETF 採掩護性買權策略成新亮點

主動式ETF募集熱潮3月再掀一波！根據統計資料，3月新募集的主動式ETF中，台股ETF就有三檔，美股ETF有一檔，其餘的為全球型的股票或債券ETF。從將募集的ETF名單中可以發現訴求「收益」的ETF仍是主流，甚至台股主動式ETF已經進化到主打「掩護性買權」（Covered call）策略，可見投資人對收益的需求，不再只滿足於被動的股息或債息收入，而是傾向追求創造更主動積極的收益。

009803配00878、進階選00981A衝績效！詹璇依推「月月配」黃金陣容

財經主持人詹璇依建議投資人透過搭配不同類型的ETF，如009803、00878與00981A，形成穩健的「月月配」配置，平衡現金流需求與資本成長。

台積電（2330）大跌就是送分題！陳重銘揭：AI行情與政府護盤

台積電（2330）大漲85元，成為投資者眼中的「送分題」。陳重銘建議在股災時進場，並指出政府若要護盤，首選也是台積電。

