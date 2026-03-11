贏大盤及0050的大黑馬！009803掛牌不到一年狂賺62%…稀飯：這幾檔AI股發威

快訊

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
保德信市值動能50（009803）憑藉多因子選股邏輯與布局AI及重電族群，掛牌至今含息報酬成功擊敗大盤與0050，即將於3月17日除息，想參與配息最晚須在3月16日買進。（本報系資料庫）
上周在整理市值型ETF績效時，我注意到有一檔ETF在2月單月的表現，比其他市值型ETF更加亮眼，那就是保德信市值動能50（009803）。

今年它與元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）開始拉開距離，其實是在開紅盤之後。當市場行情啟動時，它的成長動能反而更明顯，今年以來至2月底的報酬率約26.65%，勝過加權報酬指數的22.33%。

不過也有人會說，這樣觀察的時間是不是有點短。那如果把時間拉長來看，把期間從009803掛牌日（3/13）算到現在，結果會如何呢？

從成立以來至今，它的含息報酬其實也沒有輸給大盤。

這段期間009803累計配發0.4105元，股價來到15.69元，含息報酬約62.3%；同期大盤含息報酬則約57.85%。如果是單筆投入，兩者的報酬率就相差約4.45%，依然繳出超額報酬。

而在這段期間，009803的最高股價甚至一度來到16.49元，含息報酬率突破70%。要知道，它成立其實還不到一年。

其中一個重要原因，在於除了台積電之外，它在AI與重電族群的配置相對更高。像是台達電（2308）、致茂（2360）、奇鋐（3017）、台光電（2383）等公司，持股比重都高於0050，而這四檔個股今年以來的漲幅也都超越台積電。

而開紅盤之後，也剛好是致茂這一波行情啟動的時間點。致茂近一個月的漲幅更是超過40%，成為帶動009803表現的重要動力之一。

這也再次說明，除了台積電之外，台股其實仍然有不少具備成長動能的優質企業。

這其實也和009803的選股邏輯有關。它是以市值為基礎，篩選大型公司，再透過成長、價值、品質與動能等多因子進一步挑選股票，因此在成分股配置上，和單純的市值型ETF會有所不同。

同時，它也不會過度重壓台積電，權重雖然接近大盤，但在成長動能上未必落後於大盤。

在市值型的架構上加入動能等策略的強化設計，也讓這類加強型的市值ETF，不再只是單純依照市值配置，而有機會篩選出具備成長動能的公司，這就是009803的特色。

另外，009803本月也即將迎來除息，預估每單位配發0.25元，單季殖利率約1.53%，若想參與本期除息，最晚需在3月16日前買進或持有，3月17日除息，4月9日發放股息。

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF 市值型 0050元大台灣50 006208富邦台50

