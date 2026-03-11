川普發言震盪台股！股民趁大跌瘋搶009816與0050…它單周狂增23萬人

美國總統川普一席「戰爭快結束」的發言，激勵台美兩地股市一開盤都上演慶祝行情，不過激情過後，市場消化中東局勢與川普發言反覆，美股3月9日收盤最終漲跌不一，反映在台股盤勢，本周頭兩個交易日也是上沖下洗，總計美伊開戰以來，台股下跌5天，上漲2天，掛牌台股的325檔ETF，受益人數逆勢增加的有129檔，一周增加超過千人的有42檔，其中增加超過萬人的則有9檔，包括凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、富邦科技（0052）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50正2（00631L）、國泰台灣領袖50（00922）、元大高股息（0056）、主動復華未來50（00991A），期元大S&P石油（00642U）則以9576人名列受益人數周增第十。

市場人士表示，開戰以來一周受益人數增加最多的10檔ETF，包含5檔市值型、2檔高股息型、1檔科技主題、1檔正向2倍，以及1檔連結原油主題，前9檔一周增加超過萬人，台股市值型ETF就包辦5檔，其中又以009816及0050最受市場青睞，在台股加權指數蒸發1815點的一周，受益人數還逆勢增加超過六位數，顯示台股受中東戰事拖累重挫之際，對台股後市看多的投資人，趁大盤出現明顯修正，透過表現貼近台股加權指數的市值型ETF逢低進場布局，搶先卡位後續反彈行情。

009816研究團隊表示，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於「全球 AI 發展」的長線趨勢；台灣在 AI 晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。

統計數據也顯示，台股過往具備在政治危機後回歸成長的韌性，在AI發展「軟不如硬」的階段，位居全球AI生態系核心的台股長期趨勢沒有改變。009816研究團隊表示，斬首行動後的政權走向、或是中東海域的封鎖時間，皆屬於投資人無法掌控的「隨機變數」，與其被隨機變數擾亂投資步調，投資者應掌握能掌控的投資節奏，也就是用資產配置分散風險、用投資紀律（配息再投入）超越波動，並長期持有，以達到用長線保護短線的效果。

開戰後一周受益人數逆勢增加最多的10檔ETF

開戰後一周受益人數逆勢增加最多的10檔ETF 股票代號 股票名稱 3/6受益人 近一周增減 ETF類型 009816 凱基台灣TOP50 620520 233135 國內指數股票型 0050 元大台灣50 2490890 167171 國內指數股票型 00981A 主動統一台股增長 316099 40529 主動式國內股票型 0052 富邦科技 416449 39230 國內指數股票型 00919 群益台灣精選高息 1236918 37541 國內指數股票型 00631L 元大台灣50正2 70030 18666 槓桿指數股票型 00922 國泰台灣領袖50 172928 16163 國內指數股票型 0056 元大高股息 1519923 12873 國內指數股票型 00991A 主動復華未來50 128314 12191 主動式國內股票型 00642U 期元大S&P石油 20764 9576 期信指數股票型 資料來源： CMoney 。資料日期：2026/3/6。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。