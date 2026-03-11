川普發言震盪台股！股民趁大跌瘋搶009816與0050…它單周狂增23萬人
美國總統川普一席「戰爭快結束」的發言，激勵台美兩地股市一開盤都上演慶祝行情，不過激情過後，市場消化中東局勢與川普發言反覆，美股3月9日收盤最終漲跌不一，反映在台股盤勢，本周頭兩個交易日也是上沖下洗，總計美伊開戰以來，台股下跌5天，上漲2天，掛牌台股的325檔ETF，受益人數逆勢增加的有129檔，一周增加超過千人的有42檔，其中增加超過萬人的則有9檔，包括凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、富邦科技（0052）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50正2（00631L）、國泰台灣領袖50（00922）、元大高股息（0056）、主動復華未來50（00991A），期元大S&P石油（00642U）則以9576人名列受益人數周增第十。
市場人士表示，開戰以來一周受益人數增加最多的10檔ETF，包含5檔市值型、2檔高股息型、1檔科技主題、1檔正向2倍，以及1檔連結原油主題，前9檔一周增加超過萬人，台股市值型ETF就包辦5檔，其中又以009816及0050最受市場青睞，在台股加權指數蒸發1815點的一周，受益人數還逆勢增加超過六位數，顯示台股受中東戰事拖累重挫之際，對台股後市看多的投資人，趁大盤出現明顯修正，透過表現貼近台股加權指數的市值型ETF逢低進場布局，搶先卡位後續反彈行情。
009816研究團隊表示，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於「全球 AI 發展」的長線趨勢；台灣在 AI 晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。
統計數據也顯示，台股過往具備在政治危機後回歸成長的韌性，在AI發展「軟不如硬」的階段，位居全球AI生態系核心的台股長期趨勢沒有改變。009816研究團隊表示，斬首行動後的政權走向、或是中東海域的封鎖時間，皆屬於投資人無法掌控的「隨機變數」，與其被隨機變數擾亂投資步調，投資者應掌握能掌控的投資節奏，也就是用資產配置分散風險、用投資紀律（配息再投入）超越波動，並長期持有，以達到用長線保護短線的效果。
開戰後一周受益人數逆勢增加最多的10檔ETF
|股票代號
|股票名稱
|3/6受益人
|近一周增減
|ETF類型
|009816
|凱基台灣TOP50
|620520
|233135
|國內指數股票型
|0050
|元大台灣50
|2490890
|167171
|國內指數股票型
|00981A
|主動統一台股增長
|316099
|40529
|主動式國內股票型
|0052
|富邦科技
|416449
|39230
|國內指數股票型
|00919
|群益台灣精選高息
|1236918
|37541
|國內指數股票型
|00631L
|元大台灣50正2
|70030
|18666
|槓桿指數股票型
|00922
|國泰台灣領袖50
|172928
|16163
|國內指數股票型
|0056
|元大高股息
|1519923
|12873
|國內指數股票型
|00991A
|主動復華未來50
|128314
|12191
|主動式國內股票型
|00642U
|期元大S&P石油
|20764
|9576
|期信指數股票型
資料來源：CMoney。資料日期：2026/3/6。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
