快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

川普發言震盪台股！股民趁大跌瘋搶009816與0050…它單周狂增23萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
受中東戰事與川普發言影響台股震盪劇烈，股民無懼大跌趁勢逢低布局，帶動009816與0050等市值型ETF受益人數單周暴增。記者曾原信／攝影
受中東戰事與川普發言影響台股震盪劇烈，股民無懼大跌趁勢逢低布局，帶動009816與0050等市值型ETF受益人數單周暴增。記者曾原信／攝影

美國總統川普一席「戰爭快結束」的發言，激勵台美兩地股市一開盤都上演慶祝行情，不過激情過後，市場消化中東局勢與川普發言反覆，美股3月9日收盤最終漲跌不一，反映在台股盤勢，本周頭兩個交易日也是上沖下洗，總計美伊開戰以來，台股下跌5天，上漲2天，掛牌台股的325檔ETF，受益人數逆勢增加的有129檔，一周增加超過千人的有42檔，其中增加超過萬人的則有9檔，包括凱基台灣TOP 50（009816）、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、富邦科技（0052）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50正2（00631L）、國泰台灣領袖50（00922）、元大高股息（0056）、主動復華未來50（00991A），期元大S&P石油（00642U）則以9576人名列受益人數周增第十。

市場人士表示，開戰以來一周受益人數增加最多的10檔ETF，包含5檔市值型、2檔高股息型、1檔科技主題、1檔正向2倍，以及1檔連結原油主題，前9檔一周增加超過萬人，台股市值型ETF就包辦5檔，其中又以009816及0050最受市場青睞，在台股加權指數蒸發1815點的一周，受益人數還逆勢增加超過六位數，顯示台股受中東戰事拖累重挫之際，對台股後市看多的投資人，趁大盤出現明顯修正，透過表現貼近台股加權指數的市值型ETF逢低進場布局，搶先卡位後續反彈行情。

009816研究團隊表示，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於「全球 AI 發展」的長線趨勢；台灣在 AI 晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。

統計數據也顯示，台股過往具備在政治危機後回歸成長的韌性，在AI發展「軟不如硬」的階段，位居全球AI生態系核心的台股長期趨勢沒有改變。009816研究團隊表示，斬首行動後的政權走向、或是中東海域的封鎖時間，皆屬於投資人無法掌控的「隨機變數」，與其被隨機變數擾亂投資步調，投資者應掌握能掌控的投資節奏，也就是用資產配置分散風險、用投資紀律（配息再投入）超越波動，並長期持有，以達到用長線保護短線的效果。

開戰後一周受益人數逆勢增加最多的10檔ETF

開戰後一周受益人數逆勢增加最多的10檔ETF

股票代號股票名稱3/6受益人近一周增減ETF類型
009816凱基台灣TOP50620520233135國內指數股票型
0050元大台灣502490890167171國內指數股票型
00981A主動統一台股增長31609940529主動式國內股票型
0052富邦科技41644939230國內指數股票型
00919群益台灣精選高息123691837541國內指數股票型
00631L元大台灣50正27003018666槓桿指數股票型
00922國泰台灣領袖5017292816163國內指數股票型
0056元大高股息151992312873國內指數股票型
00991A主動復華未來5012831412191主動式國內股票型
00642U期元大S&P石油207649576期信指數股票型

資料來源：CMoney。資料日期：2026/3/6。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 0056元大高股息 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00981A主動統一台股增長 0052富邦科技 00919群益台灣精選高息ETF基金 不配息

延伸閱讀

虎航股價打對折被罵爆⋯急拋「800元」補償！股東酸誠意不足：難補上萬元損失

台積電（2330）2月營收大減20.8%嚇壞散戶？達人精算3月迎大爆發：跌了剛好撿便宜

伊朗提荷莫茲海峽通行新條件⋯竟讓台灣成潛在贏家！網嗨：航運三雄起飛

009803配00878、進階選00981A衝績效！詹璇依推「月月配」黃金陣容

相關新聞

川普發言震盪台股！股民趁大跌瘋搶009816與0050…它單周狂增23萬人

川普「戰爭快結束」發言引發台股震盪，投資者趁機搶進凱基台灣TOP50（009816）及元大台灣50（0050），其中009816受益人數單周狂增23萬人。

009803配00878、進階選00981A衝績效！詹璇依推「月月配」黃金陣容

財經主持人詹璇依建議投資人透過搭配不同類型的ETF，如009803、00878與00981A，形成穩健的「月月配」配置，平衡現金流需求與資本成長。

台積電（2330）大跌就是送分題！陳重銘揭：AI行情與政府護盤

台積電（2330）大漲85元，成為投資者眼中的「送分題」。陳重銘建議在股災時進場，並指出政府若要護盤，首選也是台積電。

0050長期向上但「不代表一路好走」！清流君：最怕在大跌時受不了把長期報酬賣掉

0050的跌幅圖顯示，長期投資雖然有向上潛力，但中途大跌的風險不可忽視。歷史上，0050曾遭遇超過-55%的重挫，讓投資人需面對套牢的漫長等待。

房產跟009816可視為核心資產！35線上賞屋：不配息能避開領息、繳稅、再投入的流程

房產頻道「35線上賞屋」指出，凱基台灣TOP 50（009816）為不配息型ETF，避免稅金負擔，並可將收益再投入。這類ETF適合追求核心資產的投資人，允許資金累積而非頻繁操作。

收益主軸從被動等待轉為主動創造 ETF 採掩護性買權策略成新亮點

主動式ETF募集熱潮3月再掀一波！根據統計資料，3月新募集的主動式ETF中，台股ETF就有三檔，美股ETF有一檔，其餘的為全球型的股票或債券ETF。從將募集的ETF名單中可以發現訴求「收益」的ETF仍是主流，甚至台股主動式ETF已經進化到主打「掩護性買權」（Covered call）策略，可見投資人對收益的需求，不再只滿足於被動的股息或債息收入，而是傾向追求創造更主動積極的收益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。