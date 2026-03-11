快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

搶買爆了 00922 ETF 暫停初級市場申購

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

受國際政經局勢變動影響，全球市場情緒近期劇烈波動，市場對於市值型ETF逢回承接意願強烈，近期公布配息之國泰台灣領袖50（00922）單日成交量一度突破10萬張，投資人反應熱烈。國泰投信10日公告，00922自3月11日起至16日止，暫停受理本基金初級市場申購申請，提醒投資人ETF有機會出現溢價幅度較高情形，保持理性、審視投資風險，並留意折溢價與價格波動。

國泰投信目前已積極和造市券商溝通協作，力求折溢價區間在合理範圍。初級市場雖暫停法人及大戶申購，一般散戶仍可透過次級市場交易，近期正值市場波動之際，具有配息機制的市值型ETF，相對來說可提供投資人持股長抱的信心，也有助於降低波動焦慮。

國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，隨著川普對外釋放中東戰事有望進入尾聲的訊號，加上七大工業國組織（G7）財政部長在9日緊急會議中表態，將持續監測能源市場動態，必要時將釋放戰略原油，國際避險情緒快速降溫，台股10日展現強勁反彈，盤中漲逾千點，最終收32,771點；今日開盤更持續走高，一度逼近34,000點。短線市場劇烈震盪，反應地緣政治利空，然AI中長期展望並未發生改變，未來地緣政治衝突若能出現緩和，投資人情緒回穩後，市場仍會以基本面為重心，台股有望在修正後重整旗鼓持續保持多頭態勢。

蘇鼎宇分析，在「護國神山」台積電（2330）引領下，台灣廠商憑藉紮實的技術實力與地理優勢，成功切入AI產業核心供應鏈，並穩坐龍頭地位。台灣具備從半導體、散熱、記憶體零組件到組裝代工的「一條龍」製程能力，這正是台灣被全球視為AI發展核心的關鍵。在大趨勢未變的前提下，近期市場的短期修正，反而是長線投資人的絕佳進場時機，建議投資人持續定期定額，並可採取逢回買進策略。

00922持有近8成的AI電子類股，能一次打包台灣最具競爭力的AI產業鏈；同時配置約2成的金融與傳產類股，在追逐台股補漲動能之際，更為基金提供優異的抗波動能力，投資人更能在市場的震盪中，持續參與台股市值成長。00922採一年兩次配息機制，3月初時公告最新一次收益分配期前公告，公告後市場買氣明顯提升，受益人單周增加10%，00922將於3月17日除息，最後買進日為3月16日，雖初級市場暫停申購，但投資人若想參與除息，仍可透過次級市場買進，留意折溢價與價格波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

亞股連二日反彈 這檔海外高息 ETF 漲幅近3% 年化配息率上看8%

美股看俏台股續熱 ETF 受益人數連20周創高

00922明日起暫停初級市場申購 交易前宜留意合理折溢價

台股ETF受益人連6高市值、高息型人氣同旺 00919配息創新高重回人氣榜

川普發言震盪台股！股民趁大跌瘋搶009816與0050…它單周狂增23萬人

川普「戰爭快結束」發言引發台股震盪，投資者趁機搶進凱基台灣TOP50（009816）及元大台灣50（0050），其中009816受益人數單周狂增23萬人。

009803配00878、進階選00981A衝績效！詹璇依推「月月配」黃金陣容

財經主持人詹璇依建議投資人透過搭配不同類型的ETF，如009803、00878與00981A，形成穩健的「月月配」配置，平衡現金流需求與資本成長。

台積電（2330）大跌就是送分題！陳重銘揭：AI行情與政府護盤

台積電（2330）大漲85元，成為投資者眼中的「送分題」。陳重銘建議在股災時進場，並指出政府若要護盤，首選也是台積電。

0050長期向上但「不代表一路好走」！清流君：最怕在大跌時受不了把長期報酬賣掉

0050的跌幅圖顯示，長期投資雖然有向上潛力，但中途大跌的風險不可忽視。歷史上，0050曾遭遇超過-55%的重挫，讓投資人需面對套牢的漫長等待。

房產跟009816可視為核心資產！35線上賞屋：不配息能避開領息、繳稅、再投入的流程

房產頻道「35線上賞屋」指出，凱基台灣TOP 50（009816）為不配息型ETF，避免稅金負擔，並可將收益再投入。這類ETF適合追求核心資產的投資人，允許資金累積而非頻繁操作。

收益主軸從被動等待轉為主動創造 ETF 採掩護性買權策略成新亮點

主動式ETF募集熱潮3月再掀一波！根據統計資料，3月新募集的主動式ETF中，台股ETF就有三檔，美股ETF有一檔，其餘的為全球型的股票或債券ETF。從將募集的ETF名單中可以發現訴求「收益」的ETF仍是主流，甚至台股主動式ETF已經進化到主打「掩護性買權」（Covered call）策略，可見投資人對收益的需求，不再只滿足於被動的股息或債息收入，而是傾向追求創造更主動積極的收益。

