搶買爆了 00922 ETF 暫停初級市場申購

受國際政經局勢變動影響，全球市場情緒近期劇烈波動，市場對於市值型ETF逢回承接意願強烈，近期公布配息之國泰台灣領袖50（00922）單日成交量一度突破10萬張，投資人反應熱烈。國泰投信10日公告，00922自3月11日起至16日止，暫停受理本基金初級市場申購申請，提醒投資人ETF有機會出現溢價幅度較高情形，保持理性、審視投資風險，並留意折溢價與價格波動。

國泰投信目前已積極和造市券商溝通協作，力求折溢價區間在合理範圍。初級市場雖暫停法人及大戶申購，一般散戶仍可透過次級市場交易，近期正值市場波動之際，具有配息機制的市值型ETF，相對來說可提供投資人持股長抱的信心，也有助於降低波動焦慮。

國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，隨著川普對外釋放中東戰事有望進入尾聲的訊號，加上七大工業國組織（G7）財政部長在9日緊急會議中表態，將持續監測能源市場動態，必要時將釋放戰略原油，國際避險情緒快速降溫，台股10日展現強勁反彈，盤中漲逾千點，最終收32,771點；今日開盤更持續走高，一度逼近34,000點。短線市場劇烈震盪，反應地緣政治利空，然AI中長期展望並未發生改變，未來地緣政治衝突若能出現緩和，投資人情緒回穩後，市場仍會以基本面為重心，台股有望在修正後重整旗鼓持續保持多頭態勢。

蘇鼎宇分析，在「護國神山」台積電（2330）引領下，台灣廠商憑藉紮實的技術實力與地理優勢，成功切入AI產業核心供應鏈，並穩坐龍頭地位。台灣具備從半導體、散熱、記憶體零組件到組裝代工的「一條龍」製程能力，這正是台灣被全球視為AI發展核心的關鍵。在大趨勢未變的前提下，近期市場的短期修正，反而是長線投資人的絕佳進場時機，建議投資人持續定期定額，並可採取逢回買進策略。

00922持有近8成的AI電子類股，能一次打包台灣最具競爭力的AI產業鏈；同時配置約2成的金融與傳產類股，在追逐台股補漲動能之際，更為基金提供優異的抗波動能力，投資人更能在市場的震盪中，持續參與台股市值成長。00922採一年兩次配息機制，3月初時公告最新一次收益分配期前公告，公告後市場買氣明顯提升，受益人單周增加10%，00922將於3月17日除息，最後買進日為3月16日，雖初級市場暫停申購，但投資人若想參與除息，仍可透過次級市場買進，留意折溢價與價格波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。