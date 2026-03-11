009803配00878、進階選00981A衝績效！詹璇依推「月月配」黃金陣容

財經主持人詹璇依在影音節目中表示，隨著市場預期2026年波動可能加大，投資人若有現金流需求，可透過不同類型ETF的搭配，建立兼顧成長與收益的投資組合。她指出，若希望打造「月月有收益」的配置，可以透過市值型ETF、低波動產品與高股息ETF的組合，甚至也能搭配主動型ETF，形成更完整的資產配置。

詹璇依提到，許多投資人在農曆年後手上可能握有紅包或年終獎金，因此更希望透過投資放大資產，但她仍強調投資應「腳踏實地」，而不是投機。她將這類能長期穩定成長的產品稱為「靠山ETF」，意指可成為投資組合中長期穩定的核心部位。

談到台股現況，詹璇依指出，台積電持續刷新歷史高點，且在台股市值占比極高，使得市值型ETF近年表現亮眼。她認為，在台灣企業呈現「大者恆大」的趨勢下，市值型ETF不再只是保守配置，而是一種有效率的投資方式。即便未來台積電不再是市場最強個股，市值型ETF仍具有「汰弱留強」的機制，能隨著指數調整成分股。

她也將台股市值型ETF分為不同世代。

第一代如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等產品，屬於完整複製大盤的國民ETF 第二代則加入ESG概念，例如國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923） 第三代則進一步加入動能因子，例如保德信市值動能50（009803）、聯邦台精彩50（009804）等產品，希望同時兼顧穩健、成長與效率

她指出，部分新世代產品除了追蹤市值，也會納入未來12個月EPS預估值等資料作為選股條件。

詹璇依以009803為例指出，其設計邏輯為「過去市值大、現在動能強、未來營收佳」，並結合動能因子與預估獲利資料。從回測指數來看，自2010年以來累積報酬率達828%，高於未加入動能因子的627%，差距約201%。此外，該ETF採季配息機制，上市一年以來含息報酬率接近60%，配息金額也由0.1904元提升至0.22元，且填息速度相對快速。

在投資組合搭配上，詹璇依建議，若投資人希望較為穩健的配置，可將009803搭配國泰永續高股息（00878），透過不同配息時間形成「月月配」效果，同時兼顧電子與金融產業的分散配置。 若投資人希望追求更高的超額報酬，也可加入主動型ETF，例如00878搭配主動統一台股增長（00981A），同樣可形成每月領息的組合。

最後詹璇依表示，投資人可依自身風險承受度與收益需求，選擇不同ETF搭配方式，透過多元配置在追求現金流的同時，也保留資本成長的機會。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。