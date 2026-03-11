00939成分股有三大支柱 成填息率百分百、績效王關鍵

統一台灣高息動能（00939）11日除息0.072元，開盤即達陣秒填息；而且00939還是近三個月、近六個月含息報酬率雙料冠軍。ETF達人分析，觀察00939成分股，擁有金融股、AI半導體、航運股三大支柱，這是成就00939填息率百分百，且能坐上績效王的最大關鍵。

觀察高息ETF的績效，統一台灣高息動能（00939）近三個月含息報酬率達10.21%，是唯一突破雙位數的高息ETF。台新永續高息中小（00936）、復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961）以8~9%不等緊追在後。00939近半年含息報酬也以13.89%居冠，00919、00936、00961則為10~13%不等。

地緣風險不確定因素未消除，配置高息ETF可做為抗震護城河。00939成分股涵蓋金融、半導體設備及封測等多元產業，據三竹資訊統計至昨日，00939的金融保險類股占比34.53%，半導體及其他電子占比超過33%，第三大類族群則是航運股，占比7.16%。

ETF達人分析，金融類股向來是穩盤要角，半導體是AI發展領頭羊，航運股是中東地緣政治緊張的受惠股，00939坐擁三大支柱，當市場輪動時，00939也不會因為單一題材降溫而失去動力，可作為基本盤的配置。

統一台灣高息動能（00939）基金經理人林良一表示，歷史經驗反覆證明，因外部地緣政治突發事件造成的恐慌性殺盤，通常以快速急跌的方式完成風險定價，恐慌情緒的宣洩集中在衝突爆發後的第一到第二週。台股近日盤中雖創下史上最大跌點紀錄，但後續有明顯收斂，反映最恐慌的賣壓正在快速釋放。惟須留意三大關鍵變數，第一、荷姆茲海峽封鎖能持續多久；第二，油價是短暫衝高還是長期盤踞高位；第三、地緣衝突是否進一步擴大。

