00939成分股有三大支柱 成填息率百分百、績效王關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

統一台灣高息動能（00939）11日除息0.072元，開盤即達陣秒填息；而且00939還是近三個月、近六個月含息報酬率雙料冠軍。ETF達人分析，觀察00939成分股，擁有金融股、AI半導體、航運股三大支柱，這是成就00939填息率百分百，且能坐上績效王的最大關鍵。

觀察高息ETF的績效，統一台灣高息動能（00939）近三個月含息報酬率達10.21%，是唯一突破雙位數的高息ETF。台新永續高息中小（00936）、復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961）以8~9%不等緊追在後。00939近半年含息報酬也以13.89%居冠，00919、00936、00961則為10~13%不等。

地緣風險不確定因素未消除，配置高息ETF可做為抗震護城河。00939成分股涵蓋金融、半導體設備及封測等多元產業，據三竹資訊統計至昨日，00939的金融保險類股占比34.53%，半導體及其他電子占比超過33%，第三大類族群則是航運股，占比7.16%。

ETF達人分析，金融類股向來是穩盤要角，半導體是AI發展領頭羊，航運股是中東地緣政治緊張的受惠股，00939坐擁三大支柱，當市場輪動時，00939也不會因為單一題材降溫而失去動力，可作為基本盤的配置。

統一台灣高息動能（00939）基金經理人林良一表示，歷史經驗反覆證明，因外部地緣政治突發事件造成的恐慌性殺盤，通常以快速急跌的方式完成風險定價，恐慌情緒的宣洩集中在衝突爆發後的第一到第二週。台股近日盤中雖創下史上最大跌點紀錄，但後續有明顯收斂，反映最恐慌的賣壓正在快速釋放。惟須留意三大關鍵變數，第一、荷姆茲海峽封鎖能持續多久；第二，油價是短暫衝高還是長期盤踞高位；第三、地緣衝突是否進一步擴大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

地緣政治 地緣風險

相關新聞

台積電（2330）大跌就是送分題！陳重銘揭：AI行情與政府護盤

台積電（2330）大漲85元，成為投資者眼中的「送分題」。陳重銘建議在股災時進場，並指出政府若要護盤，首選也是台積電。

0050長期向上但「不代表一路好走」！清流君：最怕在大跌時受不了把長期報酬賣掉

0050的跌幅圖顯示，長期投資雖然有向上潛力，但中途大跌的風險不可忽視。歷史上，0050曾遭遇超過-55%的重挫，讓投資人需面對套牢的漫長等待。

房產跟009816可視為核心資產！35線上賞屋：不配息能避開領息、繳稅、再投入的流程

房產頻道「35線上賞屋」指出，凱基台灣TOP 50（009816）為不配息型ETF，避免稅金負擔，並可將收益再投入。這類ETF適合追求核心資產的投資人，允許資金累積而非頻繁操作。

亞股連二日反彈 這檔海外高息 ETF 漲幅近3% 年化配息率上看8%

隨著國際油價自每桶120美元的高點回落，加上費半與那斯達克指數收紅激勵，亞太股市11日延續反彈力道，日股大漲一舉重返55,000點大關，韓股亦同步上揚近3.5%。聚焦亞太市場的中信亞太高股息ETF（00964）盤中漲幅逼近3%，距離前波高點14.2元僅一步之遙，穩定度更勝大盤，顯示其選股策略邏輯正確，有效降低波動。

日韓股市大噴發！00964配息9連升 專家看好：亞太高股息具備防禦、成長2特性

隨著國際油價自每桶120美元的高點回落，加上費半與那斯達克指數收紅激勵，亞太股市週三（11日）延續反彈力道，日股大漲一舉重返55,000點大關，韓股亦同步上揚近3.5%。 聚焦亞太市場的中信亞太高股息ETF（00964）盤中漲幅逼近3%，距離前波高點14.2元僅一步之遙，穩定度更勝大盤，顯示其選股策略邏輯正確，有效降低波動。 00964經理人張苡琤指出，近期中東局勢升溫推升油價，導致市場短線大幅震盪。然而，統計外資普遍觀點，多認為本輪亞股的調整屬於「技術性修正」，而非進入熊市的起點。 張苡琤分析，亞太市場在能源依賴度較高的背景下，近期確實承受較大壓力。 其中韓國因原油高度依賴中東進口、韓元匯率貶值，加上半導體權值股遭外資調節，跌幅最為深重；台灣與日本股市亦面臨能源成本上升與輸入型通膨的挑戰。 不過，張苡琤強調，儘管面臨短線外部衝擊，但台灣與日本的半導體產業及高股息組合的基本面並未惡化。 張苡琤表示，目前全球成長週期依舊強勁，且私部門資產負債表保持健康，使系統性風險受控。

AI 雙引擎點火 這檔綠能電動車雙主題 ETF 配息上看13%

隨著AI算力需求暴增，能源轉型與基礎建設升級已成為全球迫在眉睫的課題，更為綠能與電動車產業帶來全新的結構性機會。台灣首檔聚焦綠能與電動車雙主題的中信綠能及電動車ETF（00896）日前公告季配息，每單位擬配發0.7元，較上次調升0.1元。若以11日盤中價格估算，年化配息率上看13%。

