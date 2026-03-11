亞股連二日反彈 這檔海外高息 ETF 漲幅近3% 年化配息率上看8%

隨著國際油價自每桶120美元的高點回落，加上費半與那斯達克指數收紅激勵，亞太股市11日延續反彈力道，日股大漲一舉重返55,000點大關，韓股亦同步上揚近3.5%。聚焦亞太市場的中信亞太高股息ETF（00964）盤中漲幅逼近3%，距離前波高點14.2元僅一步之遙，穩定度更勝大盤，顯示其選股策略邏輯正確，有效降低波動。

00964經理人張苡琤指出，近期中東局勢升溫推升油價，導致市場短線大幅震盪。然而，統計外資普遍觀點，多認為本輪亞股的調整屬於「技術性修正」，而非進入熊市的起點。

張苡琤分析，亞太市場在能源依賴度較高的背景下，近期確實承受較大壓力。其中韓國因原油高度依賴中東進口、韓元匯率貶值，加上半導體權值股遭外資調節，跌幅最為深重；台灣與日本股市亦面臨能源成本上升與輸入型通膨的挑戰。不過，張苡琤強調，儘管面臨短線外部衝擊，但台灣與日本的半導體產業及高股息組合的基本面並未惡化。

張苡琤表示，目前全球成長周期依舊強勁，且私部門資產負債表保持健康，使系統性風險受控。歷史經驗也顯示，地緣政治事件過去多未對市場造成持久性的傷害。展望亞太各主要市場，皆有其基本面支撐力道，韓國晶片價格上漲正推動出口改善；日本則有政策持續支撐；台灣的AI長線需求穩固；中港市場的能源與高股息族群則具備防禦屬性。這些因素共同為亞太高股息市場提供了堅實的基本面支撐。

張苡琤認為，在目前市場估值回落、風險溢酬修復之際，亞太高股息族群具備「高殖利率、現金流穩定、政策支撐強」等三大特性，短線的震盪反而創造更佳的長線布局點。整體而言，地緣風險屬短期衝擊，而高股息資產的獲利與配息能見度仍高，逢低分批加碼仍為相對具吸引力的策略。

除了亞太市場基本面看好，00964配息也令投資人驚艷。00964本次擬配發0.093元，相較於成立後首次配息的0.04元，配息金額已經翻倍。值得注意的是，00964已九度調升配息金額，目前的年化配息率高達8%，在台股掛牌的月配高股息ETF中表現居前，展現其精選亞太優質高股息企業的豐碩成果，可望為投資人創造穩健收益。

根據中國信託投信官網配息公告顯示，00964本月除息日訂於3月17日，投資人若想參與該次配息，最晚須3月16日前持有或買進，並於4月14日領息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。