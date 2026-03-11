台積電（2330）大跌就是送分題！陳重銘揭：AI行情與政府護盤

台積電（2330）不愧是護國神山，目前上漲85元。

我一直說台積電是送分題，甚麼意思？定期定額長期持有...抱著不要賣！

特別是碰到股災大跌時，記得要進場，這就是送分題。

送分的底氣是受惠AI行情，未來幾年的業績大好；目前佔大盤權重45%，政府如果要護盤，首選一定是台積電。

在股災時不知道要買甚麼股票，記得台積電是送分題就對了！

如果真的不敢碰個股，那麼就挑高含積量的ETF，富邦科技（0052）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）是含量最高的。報酬率最高的是0052，因為持有台積電最多。

不過這四檔的權重都被台積電佔據，其他成分股沒什麼表現空間，所以報酬率還是會輸給台積電。

其他市值型ETF，含台積電的比重最多是跟大盤相同，例如元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923），凱基台灣TOP 50（009816）...其他的成分股的權重較高，比較有分散性。

但是在台積電大漲時，獲得的好處明顯低於前面4檔ETF，只能看其他成分股有無表現了。

白話文：如果你看好台積電，就直接買台積電，其次是含積量最高的0052。

你買ETF是為了要有分散性，而不是過度偏重單一個股。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。