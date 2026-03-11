快訊

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

台積電（2330）大跌就是送分題！陳重銘揭：AI行情與政府護盤

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
台積電受惠AI行情與政府護盤堪稱股災送分題，陳重銘建議看好神山的投資人直接買進個股或選高含積量0052，若想分散風險再挑選其他市值型ETF。圖／聯合報系資料照片
台積電受惠AI行情與政府護盤堪稱股災送分題，陳重銘建議看好神山的投資人直接買進個股或選高含積量0052，若想分散風險再挑選其他市值型ETF。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）不愧是護國神山，目前上漲85元。

我一直說台積電是送分題，甚麼意思？定期定額長期持有...抱著不要賣！

特別是碰到股災大跌時，記得要進場，這就是送分題。

送分的底氣是受惠AI行情，未來幾年的業績大好；目前佔大盤權重45%，政府如果要護盤，首選一定是台積電。

在股災時不知道要買甚麼股票，記得台積電是送分題就對了！

如果真的不敢碰個股，那麼就挑高含積量的ETF，富邦科技（0052）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）是含量最高的。報酬率最高的是0052，因為持有台積電最多。

不過這四檔的權重都被台積電佔據，其他成分股沒什麼表現空間，所以報酬率還是會輸給台積電。

其他市值型ETF，含台積電的比重最多是跟大盤相同，例如元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣領袖50（00922）、群益台ESG低碳50（00923），凱基台灣TOP 50（009816）...其他的成分股的權重較高，比較有分散性。

但是在台積電大漲時，獲得的好處明顯低於前面4檔ETF，只能看其他成分股有無表現了。

白話文：如果你看好台積電，就直接買台積電，其次是含積量最高的0052。

你買ETF是為了要有分散性，而不是過度偏重單一個股。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0052富邦科技 0050元大台灣50 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 009816凱基台灣TOP50 2330台積電

延伸閱讀

台積電（2330）2月營收大減20.8%嚇壞散戶？達人精算3月迎大爆發：跌了剛好撿便宜

009816「不配息」既是優點也是缺點！陳重銘揭1神操作：賣股換現金資產照樣長大

百張00919配息7萬8！投入009816、00918 杉本揭「平衡配置」：讓錢生錢

0050長期向上但「不代表一路好走」！清流君：最怕在大跌時受不了把長期報酬賣掉

相關新聞

台積電（2330）大跌就是送分題！陳重銘揭：AI行情與政府護盤

台積電（2330）大漲85元，成為投資者眼中的「送分題」。陳重銘建議在股災時進場，並指出政府若要護盤，首選也是台積電。

0050長期向上但「不代表一路好走」！清流君：最怕在大跌時受不了把長期報酬賣掉

0050的跌幅圖顯示，長期投資雖然有向上潛力，但中途大跌的風險不可忽視。歷史上，0050曾遭遇超過-55%的重挫，讓投資人需面對套牢的漫長等待。

房產跟009816可視為核心資產！35線上賞屋：不配息能避開領息、繳稅、再投入的流程

房產頻道「35線上賞屋」指出，凱基台灣TOP 50（009816）為不配息型ETF，避免稅金負擔，並可將收益再投入。這類ETF適合追求核心資產的投資人，允許資金累積而非頻繁操作。

日韓股市大噴發！00964配息9連升 專家看好：亞太高股息具備防禦、成長2特性

隨著國際油價自每桶120美元的高點回落，加上費半與那斯達克指數收紅激勵，亞太股市週三（11日）延續反彈力道，日股大漲一舉重返55,000點大關，韓股亦同步上揚近3.5%。 聚焦亞太市場的中信亞太高股息ETF（00964）盤中漲幅逼近3%，距離前波高點14.2元僅一步之遙，穩定度更勝大盤，顯示其選股策略邏輯正確，有效降低波動。 00964經理人張苡琤指出，近期中東局勢升溫推升油價，導致市場短線大幅震盪。然而，統計外資普遍觀點，多認為本輪亞股的調整屬於「技術性修正」，而非進入熊市的起點。 張苡琤分析，亞太市場在能源依賴度較高的背景下，近期確實承受較大壓力。 其中韓國因原油高度依賴中東進口、韓元匯率貶值，加上半導體權值股遭外資調節，跌幅最為深重；台灣與日本股市亦面臨能源成本上升與輸入型通膨的挑戰。 不過，張苡琤強調，儘管面臨短線外部衝擊，但台灣與日本的半導體產業及高股息組合的基本面並未惡化。 張苡琤表示，目前全球成長週期依舊強勁，且私部門資產負債表保持健康，使系統性風險受控。

AI 雙引擎點火 這檔綠能電動車雙主題 ETF 配息上看13%

隨著AI算力需求暴增，能源轉型與基礎建設升級已成為全球迫在眉睫的課題，更為綠能與電動車產業帶來全新的結構性機會。台灣首檔聚焦綠能與電動車雙主題的中信綠能及電動車ETF（00896）日前公告季配息，每單位擬配發0.7元，較上次調升0.1元。若以11日盤中價格估算，年化配息率上看13%。

伊朗戰況反覆 美股高檔震盪 主動式 ETF 搶輪動行情

美以伊開戰已逾10天，期間內戰事消息紊亂，油價急遽走升引發市場對於通膨與衰退的憂慮，全球主要股市震盪劇烈，最新消息傳出美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，令3月9日美股出現V轉行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。