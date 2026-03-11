快訊

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

日韓股市大噴發！00964配息9連升 專家看好：亞太高股息具備防禦、成長2特性

聯合新聞網／ 綜合報導
00964本次擬配發0.093元。台股示意圖／中央社
00964本次擬配發0.093元。台股示意圖／中央社

隨著國際油價自每桶120美元的高點回落，加上費半與那斯達克指數收紅激勵，亞太股市週三（11日）延續反彈力道，日股大漲一舉重返55,000點大關，韓股亦同步上揚近3.5%。

聚焦亞太市場的中信亞太高股息ETF（00964）盤中漲幅逼近3%，距離前波高點14.2元僅一步之遙，穩定度更勝大盤，顯示其選股策略邏輯正確，有效降低波動。

00964經理人張苡琤指出，近期中東局勢升溫推升油價，導致市場短線大幅震盪。然而，統計外資普遍觀點，多認為本輪亞股的調整屬於「技術性修正」，而非進入熊市的起點。

張苡琤分析，亞太市場在能源依賴度較高的背景下，近期確實承受較大壓力。

其中韓國因原油高度依賴中東進口、韓元匯率貶值，加上半導體權值股遭外資調節，跌幅最為深重；台灣與日本股市亦面臨能源成本上升與輸入型通膨的挑戰。

不過，張苡琤強調，儘管面臨短線外部衝擊，但台灣與日本的半導體產業及高股息組合的基本面並未惡化。

張苡琤表示，目前全球成長週期依舊強勁，且私部門資產負債表保持健康，使系統性風險受控。

歷史經驗也顯示，地緣政治事件過去多未對市場造成持久性的傷害。展望亞太各主要市場，皆有其基本面支撐力道，韓國晶片價格上漲正推動出口改善；日本則有政策持續支撐；台灣的AI長線需求穩固；中港市場的能源與高股息族群則具備防禦屬性。這些因素共同為亞太高股息市場提供了堅實的基本面支撐。

張苡琤認為，在目前市場估值回落、風險溢酬修復之際，亞太高股息族群具備「高殖利率、現金流穩定、政策支撐強」等三大特性，短線的震盪反而創造更佳的長線布局點。

整體而言，地緣風險屬短期衝擊，而高股息資產的獲利與配息能見度仍高，逢低分批加碼仍為相對具吸引力的策略。

除了亞太市場基本面看好，00964配息也令投資人驚艷。00964本次擬配發0.093元，相較於成立後首次配息的0.04元，配息金額已經翻倍。

值得注意的是，00964已九度調升配息金額，目前的年化配息率高達8%，在台股掛牌的月配高股息ETF中表現居前，展現其精選亞太優質高股息企業的豐碩成果，可望為投資人創造穩健收益。

根據中國信託投信官網配息公告顯示，00964本月除息日訂於3月17日，投資人若想參與該次配息，最晚須3月16日前持有或買進，並於4月14日領息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00964中信亞太高股息

延伸閱讀

台積電衝達1,940元 領軍台股大漲逾千點衝關34,000點

台股強勢反彈1200點 台新投顧提醒此為下一觀察重點

美期指翻紅！台積電開高衝1,900元 記憶體助攻、台股飆800點重返月線

不畏中東戰況 台股盤中大漲逾1000點

相關新聞

台積電（2330）大跌就是送分題！陳重銘揭：AI行情與政府護盤

台積電（2330）大漲85元，成為投資者眼中的「送分題」。陳重銘建議在股災時進場，並指出政府若要護盤，首選也是台積電。

0050長期向上但「不代表一路好走」！清流君：最怕在大跌時受不了把長期報酬賣掉

0050的跌幅圖顯示，長期投資雖然有向上潛力，但中途大跌的風險不可忽視。歷史上，0050曾遭遇超過-55%的重挫，讓投資人需面對套牢的漫長等待。

房產跟009816可視為核心資產！35線上賞屋：不配息能避開領息、繳稅、再投入的流程

房產頻道「35線上賞屋」指出，凱基台灣TOP 50（009816）為不配息型ETF，避免稅金負擔，並可將收益再投入。這類ETF適合追求核心資產的投資人，允許資金累積而非頻繁操作。

日韓股市大噴發！00964配息9連升 專家看好：亞太高股息具備防禦、成長2特性

隨著國際油價自每桶120美元的高點回落，加上費半與那斯達克指數收紅激勵，亞太股市週三（11日）延續反彈力道，日股大漲一舉重返55,000點大關，韓股亦同步上揚近3.5%。 聚焦亞太市場的中信亞太高股息ETF（00964）盤中漲幅逼近3%，距離前波高點14.2元僅一步之遙，穩定度更勝大盤，顯示其選股策略邏輯正確，有效降低波動。 00964經理人張苡琤指出，近期中東局勢升溫推升油價，導致市場短線大幅震盪。然而，統計外資普遍觀點，多認為本輪亞股的調整屬於「技術性修正」，而非進入熊市的起點。 張苡琤分析，亞太市場在能源依賴度較高的背景下，近期確實承受較大壓力。 其中韓國因原油高度依賴中東進口、韓元匯率貶值，加上半導體權值股遭外資調節，跌幅最為深重；台灣與日本股市亦面臨能源成本上升與輸入型通膨的挑戰。 不過，張苡琤強調，儘管面臨短線外部衝擊，但台灣與日本的半導體產業及高股息組合的基本面並未惡化。 張苡琤表示，目前全球成長週期依舊強勁，且私部門資產負債表保持健康，使系統性風險受控。

AI 雙引擎點火 這檔綠能電動車雙主題 ETF 配息上看13%

隨著AI算力需求暴增，能源轉型與基礎建設升級已成為全球迫在眉睫的課題，更為綠能與電動車產業帶來全新的結構性機會。台灣首檔聚焦綠能與電動車雙主題的中信綠能及電動車ETF（00896）日前公告季配息，每單位擬配發0.7元，較上次調升0.1元。若以11日盤中價格估算，年化配息率上看13%。

伊朗戰況反覆 美股高檔震盪 主動式 ETF 搶輪動行情

美以伊開戰已逾10天，期間內戰事消息紊亂，油價急遽走升引發市場對於通膨與衰退的憂慮，全球主要股市震盪劇烈，最新消息傳出美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，令3月9日美股出現V轉行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。