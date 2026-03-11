0050長期向上但「不代表一路好走」！清流君：最怕在大跌時受不了把長期報酬賣掉

有人問這張「0050買入並持有的跌幅圖」怎麼看？

這是在2003／06／30單筆ALL IN元大台灣50（0050），之後什麼都不做、一路抱到 2025／12／31，中間資產曾經離前高跌多深、又花多久才爬回來。

先講最核心的觀念。

圖上的 Drawdown（跌幅），不是在看你總共賺多少，而是在看：

你曾經從最高點往下掉多少

也就是說：

0%代表資產正在創新高 -20%代表比先前高點少了20% -40%甚至更深，代表你帳面資產快腰斬了

我跑這張圖的回測是想表達：長期向上，不代表一路好走。

以0050來看，長期確實非常強。

但如果你真的一路抱著，你會發現中間不是只有小震盪而已，而是曾經出現過非常深的跌幅。

像2008金融海嘯那段，最大跌幅超過-55%。

這是什麼概念？就是你帳上1000 萬，最慘時可能只剩不到450萬。

不過這張圖的設定是單筆投入，這本來就是比較極端的情境。

因為現實世界裡，多數一般投資人通常不是某一天把所有錢一次砸進去後就再也不投入，而是會隨著每月薪水、獎金、現金流持續買進。

在這種情況下，市場下跌雖然仍然會讓你感到痛苦，但因為有持續投入、持續用更低價格買到更多單位，所以整體跌幅通常會被平均成本壓低，實際感受到的跌幅，不會像單筆投入圖上看起來那麼誇張。

而且大跌更難受的不只是跌得深，還有套牢時間很長。

圖上標示的Underwater，意思就是「套牢時間」：

從跌破前高開始，到重新回到前高，總共花了多久

這件事很重要，因為真正折磨投資人的，通常不是某一天的大跌，而是跌下去之後，發現不是兩週、兩個月就回來，而是可能要忍耐很久。

所以這張圖最值得看的，不是「0050曾經跌很兇」這種大家都知道的事，而是更現實的問題：

如果你真的遇到 -20%、-30%、甚至 -50% 的跌幅，你能不能繼續守住自己的投資計畫？

這才是投資真正的壓力測試。

很多人會高估自己的風險承受度。

平常市場上漲的時候，覺得自己很理性；等到真的大跌，新聞天天恐嚇、帳面天天縮水，才發現原來自己不是怕賠錢而已，而是怕那種「不知道還要熬多久」的不確定感。

也因此，投資不是只看最終報酬。你還要看這個報酬，是用什麼樣的波動與心理壓力換來的。

所以如果你看到這張圖後覺得壓力很大，這不代表0050不好，而是代表你可能要更誠實地面對自己的風險承受能力。

因為長期投資最怕的，不是中途下跌。最怕的是你在大跌時受不了，自己把長期報酬賣掉。

◎感謝 清流君 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。