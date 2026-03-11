快訊

AI 雙引擎點火 這檔綠能電動車雙主題 ETF 配息上看13%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

隨著AI算力需求暴增，能源轉型與基礎建設升級已成為全球迫在眉睫的課題，更為綠能與電動車產業帶來全新的結構性機會。台灣首檔聚焦綠能與電動車雙主題的中信綠能及電動車ETF（00896）日前公告季配息，每單位擬配發0.7元，較上次調升0.1元。若以11日盤中價格估算，年化配息率上看13%。

00896經理人張苡琤表示，AI蓬勃發展不僅是軟體應用，更已轉化為對硬體能源基礎建設的實質龐大需求。因應全球AI資料中心建設與能源轉型需求加速，重電與電力設備產業已成為綠能生態鏈中最重要的基石，更預期是2026年最具爆發力的領域。

張苡琤指出，根據最新產業分析，全球大型重電廠商如Eaton與現代電氣的財報均顯示，資料中心建設持續強勁，帶動配電與電力轉換設備訂單能見度同步飆升。美國政策面更成為推動產業成長的最大催化劑，FERC通過的CX26-1-000議案，將大幅加速電網升級與變電站改造的審查，預期將使大型變壓器、高壓配電系統等設備進入新一波長線成長週期。

此外，美國最新AI能源政策更再度放大市場需求，白宮要求七大雲端巨頭新建AI資料中心需自行建設或採購電力，這等同宣告科技龍頭將成為電力設備市場的新買家，使高壓變壓器、儲能與微電網系統需求全面擴張。台灣相關廠商如東元（1504）與大同（2371）已率先受惠，顯示台廠在重電供應鏈中的堅實地位，上述企業亦為00896成分股。

在電動車方面，張苡琤表示，雖然增速較前幾年趨緩，但成長趨勢依舊穩健。展望2026年，全球電動車銷量預估將達2,416萬台，年增率仍有16.7%。國際汽車晶片IDM大廠財報亦顯示車用庫存已不再攀升，意味著車市最壞時刻已過。

更重要的是，智能化與模組化將成為未來車市的主要成長動能。張苡琤分析，自駕晶片由輝達領先、智慧座艙由高通（Qualcomm）主導，各大車廠加速導入軟硬體模組化開發，以降低成本並提升效率，應對市場競爭。汽車智能化、自駕與座艙晶片滲透率的提升，將成為電動車產業最具確定性的長期成長動能。

根據中國信託投信官網配息公告顯示，00896本月除息日訂於3月17日，投資人若想參與該次配息，最晚須3月16日前持有或買進，並於4月14日領息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

綠能 能源政策 基礎建設

相關新聞

0050長期向上但「不代表一路好走」！清流君：最怕在大跌時受不了把長期報酬賣掉

0050的跌幅圖顯示，長期投資雖然有向上潛力，但中途大跌的風險不可忽視。歷史上，0050曾遭遇超過-55%的重挫，讓投資人需面對套牢的漫長等待。

房產跟009816可視為核心資產！35線上賞屋：不配息能避開領息、繳稅、再投入的流程

房產頻道「35線上賞屋」指出，凱基台灣TOP 50（009816）為不配息型ETF，避免稅金負擔，並可將收益再投入。這類ETF適合追求核心資產的投資人，允許資金累積而非頻繁操作。

伊朗戰況反覆 美股高檔震盪 主動式 ETF 搶輪動行情

美以伊開戰已逾10天，期間內戰事消息紊亂，油價急遽走升引發市場對於通膨與衰退的憂慮，全球主要股市震盪劇烈，最新消息傳出美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，令3月9日美股出現V轉行情。

00919、00713都配0.78誰更好？棒棒：前者波動大低接有感...但考驗心態

群益台灣精選高息（00919）與元大台灣高息低波（00713）近期配息相同，皆為0.78元，但投資價值卻迥異。00919以低股價提供高殖利率適合小資族，00713則展現低波動特性，適合長期資產安穩配置。

台股ETF資金潮搶進 009816、00981A雙雙改寫掛牌來新紀錄

台股黑色星期一大跌，吸引危機入市買盤搶進台股ETF，昨（10）日大盤反彈，再度吸引另一波資金回流，雙資金潮搶進近期人氣當紅台股ETF，推升凱基台灣TOP 50（009816）、主動統一台股增長（00981A）昨日規模雙雙改寫掛牌來新高，近期可能突破800億元大關，搶奪台股ETF規模前十大門票。

